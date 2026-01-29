Αρβανίτης κατά... Amazon: «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ, προσβάλετε την Ευρώπη!»

Πολύ αυστηρές προειδοποιήσεις προς τον κολοσσό της Amazon εξαπέλυσε απευθυνόμενος στα στελέχη της αμερικανικής εταιρείας ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ευρωομάδας Left, Κώστας Αρβανίτης.



Ο διάλογος έγινε σε δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία τα στελέχη της Amazon αρνούνταν να παραστούν εδώ και πέντε χρόνια. Πριν από έναν χρόνο, λόγω των σοβαρών καταγγελιών για απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες στις εγκαταστάσεις αποθηκών της εταιρείας, το Ευρωκοινοβούλιο είχε άρει τις άδειες νόμιμου lobbying από τα στελέχη της εταιρείας στους χώρους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.



Οι καταγγελίες, αφορούν παρακολούθηση εργαζομένων μέσω καμερών, χρονομέτρηση του χρόνου που πηγαίνουν στην τουαλέτα, απαγόρευση και στοχοποίηση του συνδικαλισμού και γενική τρομοκράτηση των εργαζομένων.



Στην παρέμβασή του, ο Κώστας Αρβανίτης επιτέθηκε στους αντιπροέδρους της εταιρείας που ύστερα από πέντε χρόνια προσκλήσεων προσήλθαν τελικά ενώπιον της επιτροπής. «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ: στην Ευρώπη υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις, δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Αν δεν τα σέβεστε, δεν έχετε θέση εδώ», τόνισε σε έντονο ύφος, λαμβάνοντας μάλιστα το χειροκρότημα των συναδέλφων του.



«Επί δύο ώρες ακούγαμε τα μεγαλοστελέχη της #Amazon να εμπαίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να περιγράφουν έναν εργασιακό παράδεισο στην εταιρεία τους», τόνισε ο κ. Αρβανίτης.





Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι αντίστοιχα έντονες ήταν οι παρεμβάσεις και άλλων ευρωβουλευτών, από όλες μάλιστα τις πτέρυγες του ευρωκοινοβουλίου.



Στο θέμα αναφέρθηκε και η ευρωπαϊκή υπηρεσία του Politico, το οποίο μάλιστα φιλοξένησε τα όσα είπε και ο Κώστας Αρβανίτης.



Μεταξύ άλλων καταγράφει ότι ο Σουηδός ευρωβουλευτής Johan Danielsson αντέδρασε επίσης έντονα όταν τα στελέχη της Amazon δήλωσαν ότι η εταιρεία σέβεται το δικαίωμα ένταξης σε συνδικάτα. «Δεν θέλω να ακούσω ότι σέβεστε τα βασικά δικαιώματα», απάντησε απότομα ο Σουηδός ευρωβουλευτής. «Ο σεβασμός του νόμου έναντι των συλλογικών διαπραγματεύσεων – αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης».