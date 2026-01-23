Οι αντιδράσεις στην πρόταση Μητσοτάκη για «μερική» συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις 13 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντ. Τραμπ, προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις, παρά το γεγονός ότι διατυπώθηκε αργά το απόγευμα.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προτείνει στις 13 ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντ. Τραμπ «να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους, μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτεί».

Φάμελλος: Πρόταση υποτέλειας από τον Μητσοτάκη

Στην πρόταση του πρωθυπουργού, ο πρώτος αρχηγός κόμματος που αντέδρασε ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Action24 την χαρακτήρισε «πρόταση υποτέλειας» με σκοπό να δείξει ο ίδιος θετικό πρόσωπο στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ενώ δεν υπήρχε θετική διάθεση από τις ευρωπαϊκές χώρες στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο παρακάμπτει ευθέως τον ΟΗΕ, έρχεται ο κ. Μητσοτάκης με μια "ντεμί" θέση, δηλαδή να συμμετέχουμε, αλλά για λίγα θέματα, λες και δεν είναι η Ελλαδα μη-μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ, όπου θα μπορούσε εκεί και τον ρόλο της να αναδείξει και τον ΟΗΕ να ενισχύσει. Και προτείνει κάτι για να δείξει ένα θετικό πρόσωπο στον κ. Τραμπ; Αναρωτιέμαι! Αυτή η λογική της υποτέλειας δεν έκανε ποτέ καλό ούτε στην πατρίδα μας ούτε σε κάποια άλλη χώρα», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

«Η λογική του δεδομένου συμμάχου δημιουργεί και κινδύνους γιατί αφήνει χώρο στον αναθεωρητισμό. Η Ευρώπη παρά την παραφωνία του κ. Μητσοτάκη θα πρέπει να αποφασίσει μια ενοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ώστε να έχει και εξωτερική πολιτική και ισχυρή φωνή και να εμπιστευόμαστε και να ενισχύσουμε τους διεθνείς φορείς που απειλούνται από τον Τραμπ», τόνισε ο κ. Φάμελλος.

Γκλαβίνας: «Μεσοβέζικη λύση», «πατάει σε δύο βάρκες»

Επίσημη αντίδραση δεν υπήρξε ακόμη από τη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο σε σχετική δήλωσή του στο Action24 ο Θανάσης Γκλαβίνας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της ΚΟΕΣ του κόμματος, τόνισε:

«Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να πατήσει σε δύο βάρκες, να βρει μια μεσοβέζικη λύση για να έχει ικανοποιημένο και τον κ. Τραμπ και απ' την άλλη να μην έρθει σε ρήξη με τους Ευρωπαίους, είναι μια λύση που το μόνο που κάνει είναι να πέφτεις στη θάλασσα, όταν προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε δύο βάρκες». «Το σπίτι και η οικογένειά μας ονομάζεται ΕΕ. Γύρω από αυτήν οφείλουμε να οικοδομήσουμε και να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας έχοντας και πρωταγωνιστικό ρόλο όπως πολλές φορές η χώρα μας είχε», κατέληξε ο κ. Γκλαβίνας.