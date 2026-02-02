Βενιζέλος: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του - Τα 3 σχόλιά του

«Μόλις συνεννοηθούμε σε αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε με σοβαρότητα σε μια πραγματικά εθνική και συναινετική συζήτηση περί αναθεώρησης», ξεκαθαρίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Βενιζέλος: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του - Τα 3 σχόλιά του
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τρία σημεία στα οποία θα χρειαστεί να υπάρξει συνεννόηση προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει με σοβαρότητα η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, έθεσε σε ανάρτησή του ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, «μόλις συνεννοηθούμε σε αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε με σοβαρότητα σε μια πραγματικά εθνική και συναινετική συζήτηση περί αναθεώρησης».

Τα τρία σημεία στα οποία αναφέρεται ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι τα εξής:

- Πρώτον, ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του, αυτή είναι η αρχή που πρέπει να διαπερνά όλες μας τις αντιδράσεις σε σχέση με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, είναι η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου της Μεταπολίτευσης χωρίς αυτό να έχει αποκατασταθεί μετά την οικονομική κρίση και τη λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα. Η αναθεώρηση του Συντάγματος καθίσταται συνεπώς ζήτημα τεχνικό και κοινωνικά αδιάφορο, αν δεν υπάρξει ένα πειστικό και ευρείας αποδοχής νέο αφήγημα εθνικής συνοχής και κοινωνικής συμπερίληψης.

- Δεύτερον, το Σύνταγμα απαιτεί προκειμένου να αναθεωρηθεί να διαμορφώνεται ειλικρινής και ουσιαστική αναθεωρητική συναίνεση και να συγκροτείται αυξημένη αναθεωρητική πλειοψηφία τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών (180/300), θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Η παρούσα Βουλή που δεν μπορεί να επιλέξει τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών με την ειδική πλειοψηφία που απαιτεί το Σύνταγμα, δύσκολα μπορεί να επιτύχει τις αναγκαίες αναθεωρητικές συναινέσεις ενώ διεξάγεται η αποκαλυπτική δίκη των υποκλοπών στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και ενώ λειτουργεί, όπως λειτουργεί, η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δε βασικό ερώτημα για την επόμενη Βουλή είναι αν μπορεί να αναδείξει κυβέρνηση πριν επιληφθεί της αναθεώρησης. Πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο.

- Τρίτον, προκειμένου να συζητήσουμε σοβαρά για την αναθεώρηση του Συντάγματος τώρα πλέον πρέπει να έχουμε πλήρη αίσθηση των ορίων που θέτει η πολλαπλότητα των έννομων τάξεων ( εθνική, διεθνής, ενωσιακή ) και η ύπαρξη μηχανισμών διεθνούς δικαστικού ελέγχου ακόμη και του ίδιου του εθνικού Συντάγματος και των αλλαγών που επιφέρει η αναθεώρησή του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

23:02ΥΓΕΙΑ

Μελέτη διαπιστώνει αύξηση των ψυχωτικών διαταραχών στις νεότερες γενιές

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Φωτογραφίες

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Δεκατρείς νεκροί στη Νέα Υόρκη από υποθερμία εξαιτίας του σφοδρού κύματος ψύχους

22:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 20χρονος ως μέλος συμμορίας που λήστευε ανηλίκους στην Αττική

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του - Τα 3 σχόλιά του

22:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Χειροπέδες σε 51χρονου που χτύπησε στο κεφάλι τη σύζυγό του

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Φουσκώνει» η εσωτερική κοίτη του Πηνειού - Σε επιφυλακή ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Ι.Χ με δίκυκλο στην Πάτρα - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

21:41LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρουτζ: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

21:33LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με τον 6 μηνών γιο της

21:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: «Η ποδοσφαιρική κοινότητα στάθηκε ενωμένη - Ποτέ ξανά τέτοιες άδικες απώλειες στον αθλητισμό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

18:54ΥΓΕΙΑ

Ογκολόγος αποκαλύπτει δύο συμπτώματα καρκίνου που σημαίνουν ότι πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα γιατρό

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ