Συναίνεση... από του χρόνου: Καμία διάθεση για αυξημένες πλειοψηφίες από την αντιπολίτευση

Νέα αναταραχή στα ήδη ταραγμένα πολιτικά «νερά» προκάλεσε η ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι ανοίγει και επισήμως η συζήτηση για την αναθεώρηση πολλών άρθρων του Συντάγματος, καθιστώντας τη σημερινή Βουλή «προτείνουσα» και την επόμενη «αναθεωρητική».

Είναι σαφές ότι με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το βλέμμα του πρωθυπουργού είναι στραμμένο στο ΠΑΣΟΚ, για δύο βασικούς λόγους.

Αφενός επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει αρκετούς βουλευτές προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο πρωθυπουργός γνωρίζει πως το άνοιγμα της συζήτησης για θέματα όπως το άρθρο 16 και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενδεχομένως να προκαλέσουν και εσωκομματικές πιέσεις εντός της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ μέσω πηγών του είναι σαφές ως προς τις προθέσεις του, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν την παροχή συναίνεσης στην κυβέρνηση κατά την υπάρχουσα σύνθεση της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι θα λάβει μέρος στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με δικές του θέσεις και προτάσεις. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για σημαντικά θέματα όπως η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, παρά το ότι θα καταθέσει δικές του προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι «στην παρούσα συγκυρία έχουμε καταστρατήγηση σειράς διατάξεών του, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από την διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα, την αξιοπιστία των θεσμών και ιδίως την περιφρούρηση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο».

Eurokinissi

Στην επόμενη Βουλή οι συνεναίσεις

Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι με βάση αυτές τις συνθήκες, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει την αναδιαμόρφωσή του στην αναθεωρητική Βουλή.

Όπως λένε, «οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε λευκή επιταγή στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας» και συμπληρώνουν: «Εμείς πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση και πλειοψηφία σε αυτή ακριβώς τη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή».

Παράλληλα, αντίστοιχη στάση τηρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αριθμός των βουλευτών του οποίου επίσης ξεπερνούν τους 180 εάν προστεθούν με εκείνους της ΝΔ. Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό και ξεκαθαρίζεται ότι στόχος του κόμματος δε θα είναι η επίτευξη συναινέσεων με τη ΝΔ, αλλά η πραγματοποίηση «εξαντλητικού διαλόγου» μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων «έτσι ώστε να αναδειχθούν οι μεγάλες διαχωριστικές τομές με τη ΝΔ και τις θέσεις της».



Με αυτά τα δεδομένα και την περίπλοκη αριθμητική της σημερινής, αλλά και τις εκτιμήσεις για τον πολυκομματικό χαρακτήρα και της επόμενης βουλής, φαίνεται πως στη σημερινή σύνθεση του κοινοβουλίου η επίτευξη της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών για την αναθεώρηση οποιουδήποτε άρθρου, καθίσταται αδύνατη.

Eurokinissi

Κριτική περί ηττοπάθειας στην αντιπολίτευση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ περί «λευκής επιταγής», την οποία φαίνεται πως υιοθετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, δέχεται σκληρή κριτική από την κυβερνητική πλευρά.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές περί λευκής επιταγής εδράζονται στην ίδια τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα για την αναθεώρηση των άρθρων του.

Εάν λοιπόν ένα υπό αναθεώρηση άρθρο λάμβανε 180 ψήφους από τη σημερινή Βουλή, τότε η επόμενη κυβέρνηση, με μόλις 151 βουλευτές θα μπορούσε να το αναθεωρήσει κατά το δοκούν. Αντιθέτως, εάν τα άρθρα λάβουν μόνο 150 ψήφους στη σημερινή βουλή, τότε η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει συναινέσεις που να φτάνουν τους 180 βουλευτές προκειμένου να τα αναθεωρήσουν.

Η κριτική που ασκείται από την κυβέρνηση λοιπόν, είναι ότι με βάση αυτή τη λογική αποδεικνύεται ότι η αντιπολίτευση θεωρεί πως στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση θα είναι και πάλι η ΝΔ και συνεπώς ότι ούτε οι ίδιες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν πιστεύουν ότι θα επέλθει πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Διαβάστε επίσης