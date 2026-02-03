Συναίνεση... από του χρόνου: Καμία διάθεση για αυξημένες πλειοψηφίες από την αντιπολίτευση

Σαφής θέση από τη Χαριλάου Τρικούπη για το πώς θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος

Αντώνης Ρηγόπουλος

Συναίνεση... από του χρόνου: Καμία διάθεση για αυξημένες πλειοψηφίες από την αντιπολίτευση
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα αναταραχή στα ήδη ταραγμένα πολιτικά «νερά» προκάλεσε η ανακοίνωση του πρωθυπουργού ότι ανοίγει και επισήμως η συζήτηση για την αναθεώρηση πολλών άρθρων του Συντάγματος, καθιστώντας τη σημερινή Βουλή «προτείνουσα» και την επόμενη «αναθεωρητική».

Είναι σαφές ότι με τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το βλέμμα του πρωθυπουργού είναι στραμμένο στο ΠΑΣΟΚ, για δύο βασικούς λόγους.

Αφενός επειδή το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που διαθέτει αρκετούς βουλευτές προκειμένου να μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο πρωθυπουργός γνωρίζει πως το άνοιγμα της συζήτησης για θέματα όπως το άρθρο 16 και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, ενδεχομένως να προκαλέσουν και εσωκομματικές πιέσεις εντός της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΑΣΟΚ μέσω πηγών του είναι σαφές ως προς τις προθέσεις του, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνουν την παροχή συναίνεσης στην κυβέρνηση κατά την υπάρχουσα σύνθεση της Βουλής.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι θα λάβει μέρος στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με δικές του θέσεις και προτάσεις. Άλλωστε, το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για σημαντικά θέματα όπως η επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, παρά το ότι θα καταθέσει δικές του προτάσεις, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι «στην παρούσα συγκυρία έχουμε καταστρατήγηση σειράς διατάξεών του, ιδίως σε ό,τι αφορά την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης από την διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα, την αξιοπιστία των θεσμών και ιδίως την περιφρούρηση της διαδικασίας στο Κοινοβούλιο».

[362209] ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)

Eurokinissi

Στην επόμενη Βουλή οι συνεναίσεις

Πηγές του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι με βάση αυτές τις συνθήκες, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει την αναδιαμόρφωσή του στην αναθεωρητική Βουλή.

Όπως λένε, «οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε λευκή επιταγή στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού και της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας» και συμπληρώνουν: «Εμείς πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή διαβούλευση και πλειοψηφία σε αυτή ακριβώς τη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή».

Παράλληλα, αντίστοιχη στάση τηρεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο αριθμός των βουλευτών του οποίου επίσης ξεπερνούν τους 180 εάν προστεθούν με εκείνους της ΝΔ. Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό και ξεκαθαρίζεται ότι στόχος του κόμματος δε θα είναι η επίτευξη συναινέσεων με τη ΝΔ, αλλά η πραγματοποίηση «εξαντλητικού διαλόγου» μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων «έτσι ώστε να αναδειχθούν οι μεγάλες διαχωριστικές τομές με τη ΝΔ και τις θέσεις της».

Με αυτά τα δεδομένα και την περίπλοκη αριθμητική της σημερινής, αλλά και τις εκτιμήσεις για τον πολυκομματικό χαρακτήρα και της επόμενης βουλής, φαίνεται πως στη σημερινή σύνθεση του κοινοβουλίου η επίτευξη της αυξημένης πλειοψηφίας των 180 βουλευτών για την αναθεώρηση οποιουδήποτε άρθρου, καθίσταται αδύνατη.

Ολομέλεια - Βουλή

Eurokinissi

Κριτική περί ηττοπάθειας στην αντιπολίτευση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η θέση που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ περί «λευκής επιταγής», την οποία φαίνεται πως υιοθετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, δέχεται σκληρή κριτική από την κυβερνητική πλευρά.

Συγκεκριμένα, οι αναφορές περί λευκής επιταγής εδράζονται στην ίδια τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα για την αναθεώρηση των άρθρων του.

Εάν λοιπόν ένα υπό αναθεώρηση άρθρο λάμβανε 180 ψήφους από τη σημερινή Βουλή, τότε η επόμενη κυβέρνηση, με μόλις 151 βουλευτές θα μπορούσε να το αναθεωρήσει κατά το δοκούν. Αντιθέτως, εάν τα άρθρα λάβουν μόνο 150 ψήφους στη σημερινή βουλή, τότε η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βρει συναινέσεις που να φτάνουν τους 180 βουλευτές προκειμένου να τα αναθεωρήσουν.

Η κριτική που ασκείται από την κυβέρνηση λοιπόν, είναι ότι με βάση αυτή τη λογική αποδεικνύεται ότι η αντιπολίτευση θεωρεί πως στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση θα είναι και πάλι η ΝΔ και συνεπώς ότι ούτε οι ίδιες οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης δεν πιστεύουν ότι θα επέλθει πολιτική αλλαγή στον τόπο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μου είπε να φύγω για να σωθώ», λέει η μητέρα του

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σάρζα των ΗΑΕ ο Χάρης Δούκας: «Ενισχύεται περαιτέρω το διεθνές κύρος και η αναγνωρισιμότητα της»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα -Σάλος με τη Βουλγαρία και οι κατηγορίες για το Λουξεμβούργο

06:36LIFESTYLE

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Κέρδισε το πρώτο βραβείο Grammy και εισήλθε στο «κλαμπ EGOT»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε απόγνωση κάτοικοι και ιδιοκτήτες εξοχικών στον Αγιόκαμπο – «Πλημμυρίσαμε 4η φορά»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Πώς το στοίχημα να προσελκύσει χρήστες με ΑΙ μετέτρεψε το Grok σε εφαρμογή γεμάτη πορνό

06:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναίνεση... από του χρόνου: Καμία διάθεση για αυξημένες πλειοψηφίες από την αντιπολίτευση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρίγκιπας Λοράν παραδέχθηκε ότι συνάντησε δυο φορές τον Τζέφρι Έπσταϊν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Από την ασπίδα προστασίας στην εποχή της αξιολόγησης - Τι ισχύει σήμερα, τι αλλάζει

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βαρκελώνη η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμιώς από δότρια που είχε υποβληθεί σε ευθανασία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Πώς κλείνει ο φαύλος κύκλος - «Τα παιδιά δεν θέλουν τέλειους γονείς – Θέλουν γονείς παρόντες»

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Λόρα: Τρία χρόνια σιωπής, μια φυγή - αίνιγμα και οι σκιές μιας οικογένειας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το διπλό κύμα κακοκαιρίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Λόρα: Τρία χρόνια σιωπής, μια φυγή - αίνιγμα και οι σκιές μιας οικογένειας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το διπλό κύμα κακοκαιρίας

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βαρκελώνη η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου παγκοσμιώς από δότρια που είχε υποβληθεί σε ευθανασία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Από την ασπίδα προστασίας στην εποχή της αξιολόγησης - Τι ισχύει σήμερα, τι αλλάζει

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

06:40LIFESTYLE

Eurovision: Δεν έχουν τέλος τα σκάνδαλα -Σάλος με τη Βουλγαρία και οι κατηγορίες για το Λουξεμβούργο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί για δύο μέρες η Αττική – Ξεκίνησε η απεργία

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Πώς κλείνει ο φαύλος κύκλος - «Τα παιδιά δεν θέλουν τέλειους γονείς – Θέλουν γονείς παρόντες»

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ