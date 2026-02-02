Νέα Αριστερά για διάγγελμα Μητσοτάκη: Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα

Την κάθετη αντίθεσή της στην πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος που εξέθεσε σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός, εκφράζει σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Δεν είναι αναθεώρηση, είναι μπάζωμα», η Νέα Αριστερά.

Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για επιχείρηση «συνταγματοποίησης των ολέθριων επιλογών της (κυβέρνησης), ώστε να τις καταστήσει μόνιμες παθογένειες της χώρας. Η συντηρητική αναδίπλωση στην οποία προχωρά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα, αλλά και τις αξίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Συγκεκριμένα, κάθετη είναι η αντίθεση της ΝΕΑΡ στην αναθέωρηση του άρθρου 16, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» - κοτέτσια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας χωρίς καν να είναι σε θέση να παρουσιάσουν εγκαταστάσεις, προγράμματα σπουδών κ.λπ. Πρόκειται για το «Σκόιλ Ελικίκου» περιβεβλημένο με συνταγματικό μανδύα».

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να διατηρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τον έλεγχο της διαδικασίας δίωξης υπουργών, ώστε να συνεχίσει να καλύπτει και να απαλλάσσει παρανομούντα κυβερνητικά στελέχη».

Αναφορικά με το άρθρο 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων τονίζεται από τη ΝΕΑΡ ότι η αναθεώρηση «δεν αποσκοπεί φυσικά στους επίορκους ΔΥ, αλλά στο να είναι ευκολότερο για τους κυβερνώντες να ξεφορτώνονται «ενοχλητικούς» υπαλλήλους που φυτρώνουν εκεί που δεν τους έσπειραν, όπως η κα Τυχεροπούλου, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Προειδοποιεί δε, ότι με «την αναθεώρηση του Άρθρου 24, του μόνου άρθρου που προστατεύει το περιβάλλον και έχει αποτελέσει μόνιμο στόχο της οικογένειας Μητσοτάκη από τη δεκαετία του 1990, η κυβέρνηση αποσκοπεί να άρει κάθε περιβαλλοντική προστασία σε παραλίες, δάση και βουνά, ώστε να «αξιοποιηθούν» από ημετέρους».

«Η προωθούμενη από τη ΝΔ αναθεώρηση - αντιμεταρρύθμιση αποτελεί έναν ακόμη λόγο να φράξουμε τον δρόμο σε μια τρίτη θητεία της ΝΔ, μέσω της οποίας θα ολοκληρωθεί η θεσμική καταστροφή», καταλήγει η Νέα Αριστερά.

