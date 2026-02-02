Νέα πίεση για το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Τα ευαίσθητα θέματα που θα θέσει προς αναθεώρηση ο πρωθυπουργός θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εσωστρέφεια και τις διαφωνίες εντός του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Νέα πίεση για το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ιδιαίτερα περίπλοκη θέση τίθεται από σήμερα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνει να ανταγωνίζεται για τη δεύτερη θέση με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, ενώ ακόμη δεν έχουν μπει στη δημοσκοπική «κούρσα» τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Το γεγονός ότι οι αρνητικές δημοσκοπικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα λίγες εβδομάδες πριν το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τον Μάρτιο, ενισχύει τις τελευταίες ημέρες την εσωστρέφεια του κόμματος με τη «γκρίνια» δημοσίως, αλλά και στο παρασκήνιο να είναι ηχηρή και να βάζει σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε αυτή την κατάσταση ήρθε να προστεθεί και η δημοσκόπηση της Opinion, η οποία αφορούσε μόνο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και αποτύπωσε μια βαθιά διαιρετική τομή ανάμεσα στο 70% και το 30% του κόμματος, με τη συντριπτική πλειοψηφία να τίθεται υπέρ της σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, αποδοκιμάζοντας έτσι κεντρικές επιλογές του κόμματος.

Από σήμερα όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που θα μπορούσε δυνητικά να ενισχύσει τις εσωκομματικές φυγόκεντρες δυνάμεις προς τα «δεξιά» και προς τα «αριστερά».

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ανοίξει σήμερα με διάγγελμα του πρωθυπουργού και την ανακοίνωση των άρθρων που εκείνος θεωρεί ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ενδεχομένως να αποκαλύψει βασικές πολιτικές αποκλίσεις μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με κυριότερη μάλιστα, εκείνη του Άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, η χρονική στιγμή που επιλέγεται από τον πρωθυπουργό ώστε να ανοίξει «επισήμως» αυτή η συζήτηση, δε θα μπορούσε να είναι χειρότερη συγκυριακά για το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Χαριλάου Τρικούπη διατηρεί ενεργό το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση για ζητήματα όπως ο λεγόμενος «νόμος περί ευθύνης υπουργών», ή ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου που σε πρόσφατη συνέντευξή της, επέμεινε ότι ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούν όλες οι δυνάμεις εντός του ΠΑΣΟΚ, είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο το κόμμα.

Δήλωσε συγκεκριμένα στην ΕΡΤ ότι «όταν υπάρχει πλήρης συμφωνία στο προγραμματικό κομμάτι, δεν είναι παράξενο το να κάνουμε μοναδικό θέμα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές; Ναι, είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε στο συνέδριο. Να βάλουμε τα στήθη μας μπροστά για να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ισχυρό πόλο γιατί το χρειάζεται η Δημοκρατία και η χώρα ώστε να πάμε σε πολιτική αλλαγή;»

Ωστόσο, παρά την πολιτική συμφωνία όλων των στελεχών που παρατηρείται γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το άνοιγμα της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη όχι μόνο στρατηγικών, αλλά και πολιτικών αποκλίσεων μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου η ηγεσία αρκετές φορές βρίσκεται να ισορροπεί ανάμεσα σε δυνάμεις που «τραβάνε» το κόμμα προς εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το θέμα της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, την οποία ο Χάρης Δούκας θέλει να αποκλείσει ακόμη και με συνεδριακή απόφαση, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει ότι η πόρτα της κυβερνητικής συνεργασίας θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή με την προϋπόθεση της απομάκρυνσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη θέση του πρωθυπουργού.

Η ευρεία συνταγματική αναθεώρηση που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός και τα πολιτικά «ευαίσθητα» θέματα που φέρεται να έτοιμος να ανοίξει, θα προκαλέσουν νέες πιέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα κληθεί να τις διαχειριστεί.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy - H πιο πολιτική στιγμή από τον Bad Bunny: «Πριν ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE out»

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Επεισοδιακό «τρίτο ημίχρονο» - Το πέναλτι που οδήγησε σε εντάσεις και καταγγελίες

06:32LIFESTYLE

Σε τροχιά μυθοπλασίας - Οι επιστροφές και οι πρεμιέρες της εβδομάδας

06:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανάλυση Guardian: Γιατί η πρώτη εβδομάδα του «αμερικανικού» TikTok ήταν καταστροφή

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία Grammy: Οι πιο λαμπρές παρουσίες της τελετής - Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πίεση για το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Πού βρίσκεται η ελληνική σημαία που κατέβασαν οι Τούρκοι;

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πληρωμές σε 100.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου

04:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

04:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αθήνα: Επίθεση κουκουλοφόρων σε κατάστημα και τράπεζες στην οδό Πατησίων - Τρεις προσαγωγές

04:36WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Μεγάλη Δεσποτική εορτή για την Ορθοδοξία

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Απεγκλωβισμοί, πλημμύρες και εκτεταμένα προβλήματα

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάγγελμα Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση - Πετάει το γάντι της συναίνεσης στην αντιπολίτευση

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πένθος για τον Έλληνα ψαρά που πνίγηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό - «Ήταν περήφανος Έλληνας»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που θα πλήξει

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία – Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι βροχές και οι καταιγίδες

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ