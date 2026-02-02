Νέα πίεση για το ΠΑΣΟΚ με το άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Σε ιδιαίτερα περίπλοκη θέση τίθεται από σήμερα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνει να ανταγωνίζεται για τη δεύτερη θέση με την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, ενώ ακόμη δεν έχουν μπει στη δημοσκοπική «κούρσα» τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού.

Το γεγονός ότι οι αρνητικές δημοσκοπικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα λίγες εβδομάδες πριν το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει τον Μάρτιο, ενισχύει τις τελευταίες ημέρες την εσωστρέφεια του κόμματος με τη «γκρίνια» δημοσίως, αλλά και στο παρασκήνιο να είναι ηχηρή και να βάζει σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη.

Σε αυτή την κατάσταση ήρθε να προστεθεί και η δημοσκόπηση της Opinion, η οποία αφορούσε μόνο τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ και αποτύπωσε μια βαθιά διαιρετική τομή ανάμεσα στο 70% και το 30% του κόμματος, με τη συντριπτική πλειοψηφία να τίθεται υπέρ της σύμπραξης του ΠΑΣΟΚ με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, αποδοκιμάζοντας έτσι κεντρικές επιλογές του κόμματος.

Από σήμερα όμως, το ΠΑΣΟΚ έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που θα μπορούσε δυνητικά να ενισχύσει τις εσωκομματικές φυγόκεντρες δυνάμεις προς τα «δεξιά» και προς τα «αριστερά».

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που θα ανοίξει σήμερα με διάγγελμα του πρωθυπουργού και την ανακοίνωση των άρθρων που εκείνος θεωρεί ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν, ενδεχομένως να αποκαλύψει βασικές πολιτικές αποκλίσεις μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με κυριότερη μάλιστα, εκείνη του Άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και το άρθρο για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια, η χρονική στιγμή που επιλέγεται από τον πρωθυπουργό ώστε να ανοίξει «επισήμως» αυτή η συζήτηση, δε θα μπορούσε να είναι χειρότερη συγκυριακά για το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Χαριλάου Τρικούπη διατηρεί ενεργό το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση για ζητήματα όπως ο λεγόμενος «νόμος περί ευθύνης υπουργών», ή ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου που σε πρόσφατη συνέντευξή της, επέμεινε ότι ένα από τα λίγα πράγματα στα οποία συμφωνούν όλες οι δυνάμεις εντός του ΠΑΣΟΚ, είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο το κόμμα.

Δήλωσε συγκεκριμένα στην ΕΡΤ ότι «όταν υπάρχει πλήρης συμφωνία στο προγραμματικό κομμάτι, δεν είναι παράξενο το να κάνουμε μοναδικό θέμα το τι θα γίνει μετά τις εκλογές; Ναι, είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε στο συνέδριο. Να βάλουμε τα στήθη μας μπροστά για να κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ισχυρό πόλο γιατί το χρειάζεται η Δημοκρατία και η χώρα ώστε να πάμε σε πολιτική αλλαγή;»

Ωστόσο, παρά την πολιτική συμφωνία όλων των στελεχών που παρατηρείται γύρω από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το άνοιγμα της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη όχι μόνο στρατηγικών, αλλά και πολιτικών αποκλίσεων μεταξύ των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου η ηγεσία αρκετές φορές βρίσκεται να ισορροπεί ανάμεσα σε δυνάμεις που «τραβάνε» το κόμμα προς εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το θέμα της μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, την οποία ο Χάρης Δούκας θέλει να αποκλείσει ακόμη και με συνεδριακή απόφαση, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει ότι η πόρτα της κυβερνητικής συνεργασίας θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή με την προϋπόθεση της απομάκρυνσης του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη θέση του πρωθυπουργού.

Η ευρεία συνταγματική αναθεώρηση που αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός και τα πολιτικά «ευαίσθητα» θέματα που φέρεται να έτοιμος να ανοίξει, θα προκαλέσουν νέες πιέσεις στη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα κληθεί να τις διαχειριστεί.