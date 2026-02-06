Τριγμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά την έντονη αντιπαράθεση Καββαθά – Χρηστίδη στη Βουλή

Έντονη αντιπαράθεση με «πράσινη» απόχρωση σημειώθηκε στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη διάρκεια της ακρόασης των κοινωνικών φορέων για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στο επίκεντρο της «κόντρας» βρέθηκαν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, που επεσήμανε ότι «είναι ντροπή που στη συζήτηση για τις συλλογικές συμβάσεις είναι σήμερα εδώ λίγοι φορείς εργαζομένων και οι περισσότεροι είναι εργοδοτικοί φορείς που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της κυβέρνησης», προκάλεσε την «έκρηξη» του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας, ο οποίος είναι στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Δεν μπορείτε να τα λέτε αυτά. Δεν μπορείτε να μειώνετε έτσι τον μικρομεσαίο έμπορο και μαγαζάτορα και βιοτέχνη που –υποτίθεται– είστε στο πλευρό μας και όποτε μας συναντάτε λέτε πως μας στηρίζετε και εδώ να λέτε πως εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της κυβέρνησης. Εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όλοι το ξέρουν αυτό, το ξέρετε και εσείς», είπε ο κ. Καββαθάς.

«Όποτε συμμετέχω ως πρόεδρος της ΓΣΕΕΒΕ σε διαπραγματεύσεις, αφήνω πίσω μου τη κομματική ταυτότητα και κοιτάω το συμφέρον του κλάδου μας, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας και προσέθεσε ότι «κάναμε για πρώτη φορά στην ιστορία μία πραγματικά ελεύθερη διαπραγμάτευση για 7 μήνες που κατέληξε σε μία πολύ καλή συμφωνία για όλους».

Ως παράδειγμα έφερε τη μετενέργεια, δηλαδή τον χρόνο που ισχύουν οι προβλέψεις μιας κλαδικής σύμβασης αφού αυτή λήξει, εάν φυσικά δεν υπογραφεί καινούργια στο μεσοδιάστημα, και η οποία πριν τα μνημόνια ίσχυε για 6 μήνες.

«Αν στους 6 μήνες δεν είχε υπογραφεί νέα σύμβαση, τότε ο εργαζόμενος δεν καλυπτόταν από τίποτα. Με τη νέα συλλογική σύμβαση που υπογράψαμε οι κοινωνικοί εταίροι μετά την αποδοχή και από την κυβέρνηση, η μετενέργεια θα ισχύει επ’ αόριστον, για να προστατεύεται ο εργαζόμενος», εξήγησε κι αναρωτήθηκε με νόημα απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ: «Και θα μου πείτε εσείς πως εκπροσωπούμε τα συμφέροντα της κυβέρνησης;».