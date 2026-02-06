ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό

Στην Ρίζεσπορ της Τουρκίας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φραντζί Πιερό. Ο στράικερ από την Αϊτή, ανακοινώθηκε επίσημα με τη μορφή δανεισμού, τρόπος με τον οποίο τον παραχώρησε η ΑΕΚ.

Ταξίδεψε στην Τουρκία, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα. Ο δανεισμός προβλέπει και οψιόν αγοράς, η οποία κρίθηκε ικανοποιητική από την ΑΕΚ.

Ο Πιερό είχε αποκτηθεί το 2024 από την Μακάμπι Χάιφα και με την ΑΕΚ είχε 55 συμμετοχές και 10 γκολ.