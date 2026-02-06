Ο Φειδίας φόρεσε στρατιωτικό κράνος και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις κυπριακές εκλογές

Ο Φειδίας Παναγιώτου γνωστοποίηση και επίσημα πως θα είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, σε εκπομπή του καναλιού Sigma, όπου εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτικό κράνος και δηλώνοντας πως «είμαστε σε πόλεμο με το σύστημα».

