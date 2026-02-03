Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο-βίλα με πισίνα που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

Ο ίδιος υποστηρίζει πως το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται για το μίσθωμα του γραφείου-βίλας το καλύπτει ο ίδιος με ίδιους πόρους

Newsbomb

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο-βίλα με πισίνα που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο
ΚΥΠΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον ανεξάρτητο Κύπριο Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, αναφορικά με την οικεία που ενοικιάζει στη Λεμεσό και την παρουσιάζει ως πολιτικό γραφείο.

Με βίντεο που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ο Ευρωβουλευτής είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιεί κοινοτικά κονδύλια για να καλύψει το σύνολο του ποσού μίσθωσης, υποστηρίζοντας ότι από τα 2.300 ευρώ που καταβάλει μηνιαίως, τα 1.600 καλύπτονται από τα κονδύλια που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενοίκιο πολιτικών γραφείων και τα υπόλοιπα 700 καταβάλλονται από τον ίδιο.

Στο ίδιο βίντεο, είχε αναφέρει εξάλλου ότι χρησιμοποιεί τον ενοικιαζόμενο χώρο για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των podcast που φιλοξενεί, κάτι που έχει πληροφορήσει αρμοδίως.

Για προσωπική χρήση το σπίτι κι όχι για γραφείο

Ωστόσο, τα κυπριακά μέσα που «ξεψαχνίζουν» το θέμα, αναφέρουν ότι το ενοικιαστήριο αναφέρει ότι το σπίτι χορηγείται για προσωπική χρήση κι όχι για γραφείο, όπως διατείνεται ο Παναγιώτου.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, που δημοσιεύει ο politis.com.cy, το μηνιαίο ενοίκιο του ακινήτου ανέρχεται στις 2.300 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει κοινόχρηστες δαπάνες. Στο κείμενο της μίσθωσης αναφέρεται ρητά ότι ο ενοικιαστής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο για οικιστικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι στις δημόσιες του τοποθετήσεις ο κ. Παναγιώτου έχει περιγράψει την μίσθωση ως πολιτικού γραφείου που στεγάζει την ομάδα του και συνεπώς τη δραστηριότητά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρά τις διευκρινίσεις του, τού έχει ασκηθεί δριμεία κριτική, καθώς ο κυπριακός Τύπος αναφέρει ότι εγείρονται ερωτήματα για το πού και πώς δαπανώνται κοινοτικοί πόροι. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενοίκιο πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη νομοθεσία για τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των πόρων. Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει ενώπιον της τις καταγγελίες, όπως αυτές απεστάλησαν από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, που ήταν και η πρώτη προ δύο μηνών που έλαβε ανώνυμες καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών από τα μεγάλα κύματα - Βίντεο

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επιδόματα που δικαιούνται οι νέοι από το κράτος

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου μίλησε για την υπόθεση Επστάιν - «Υπάρχουν πολλά θύματα σε αυτό»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Xάλι Μπέρι για το Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου: «Δεν άλλαξε την καριέρα μου, ήμουν ακόμη μαύρη το επόμενο πρωί»

14:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διαρρήξεις - Ανήλικος ένας εκ των συλληφθέντων

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από τις σήραγγες στην Καλαμαριά - Στο 90% η ολοκλήρωση του έργου

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

14:31ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο-βίλα με πισίνα που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έβγαλε τα γυαλιά ηλίου και επισκέφθηκε φάρμα με αγελάδες

14:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανεξάρτητα Κράτη: Ξεκίνησε η προπώληση για την καλοκαιρινή περιοδεία 2026

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο Τετάρτη 4/2 το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

14:21ΥΓΕΙΑ

Πέντε λεπτά ελάχιστης σωματικής άσκησης την ημέρα μπορούν να ενισχύσουν τη μακροζωία

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας: Προειδοποίηση για απεργία διαρκείας - Φωτογραφίες, βίντεο

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η εισαγγελία καλεί τον Έλον Μασκ για κατάθεση – Τι ψάχνει στο Χ η δικαστική έρευνα

13:57LIFESTYLE

Γκίλφοϊλ: «Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Μελάνια"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

13:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βούλα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του με τραύμα στον λαιμό

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξοπούλου για «το τζάμπα πέθανε»: Ζητά συγγνώμη για την «κάκιστη διατύπωση», μετά τις αντιδράσεις

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστήριο της Νέας Περάμου: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες και το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ