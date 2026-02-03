Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο-βίλα με πισίνα που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για τον ανεξάρτητο Κύπριο Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου, αναφορικά με την οικεία που ενοικιάζει στη Λεμεσό και την παρουσιάζει ως πολιτικό γραφείο.

Με βίντεο που δημοσίευσε τις προηγούμενες ημέρες ο Ευρωβουλευτής είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιεί κοινοτικά κονδύλια για να καλύψει το σύνολο του ποσού μίσθωσης, υποστηρίζοντας ότι από τα 2.300 ευρώ που καταβάλει μηνιαίως, τα 1.600 καλύπτονται από τα κονδύλια που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενοίκιο πολιτικών γραφείων και τα υπόλοιπα 700 καταβάλλονται από τον ίδιο.

Στο ίδιο βίντεο, είχε αναφέρει εξάλλου ότι χρησιμοποιεί τον ενοικιαζόμενο χώρο για την παραγωγή ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των podcast που φιλοξενεί, κάτι που έχει πληροφορήσει αρμοδίως.

Για προσωπική χρήση το σπίτι κι όχι για γραφείο

Ωστόσο, τα κυπριακά μέσα που «ξεψαχνίζουν» το θέμα, αναφέρουν ότι το ενοικιαστήριο αναφέρει ότι το σπίτι χορηγείται για προσωπική χρήση κι όχι για γραφείο, όπως διατείνεται ο Παναγιώτου.

Σύμφωνα με το συμβόλαιο, που δημοσιεύει ο politis.com.cy, το μηνιαίο ενοίκιο του ακινήτου ανέρχεται στις 2.300 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει κοινόχρηστες δαπάνες. Στο κείμενο της μίσθωσης αναφέρεται ρητά ότι ο ενοικιαστής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο για οικιστικούς σκοπούς, παρά το γεγονός ότι στις δημόσιες του τοποθετήσεις ο κ. Παναγιώτου έχει περιγράψει την μίσθωση ως πολιτικού γραφείου που στεγάζει την ομάδα του και συνεπώς τη δραστηριότητά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παρά τις διευκρινίσεις του, τού έχει ασκηθεί δριμεία κριτική, καθώς ο κυπριακός Τύπος αναφέρει ότι εγείρονται ερωτήματα για το πού και πώς δαπανώνται κοινοτικοί πόροι. Σύμφωνα με την νομοθεσία, η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για ενοίκιο πρέπει να συμμορφώνεται αυστηρά με τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη νομοθεσία για τη διαφάνεια και τη χρηστή διαχείριση των πόρων. Την ίδια ώρα, σημειώνεται πως η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει ενώπιον της τις καταγγελίες, όπως αυτές απεστάλησαν από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, που ήταν και η πρώτη προ δύο μηνών που έλαβε ανώνυμες καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή.