Φειδίας Παναγιώτου: Θύελλα αντιδράσεων για σχόλιο περί νοητικής αναπηρίας - «Είναι πελλοί»

Έντονες αντιιδράσεις προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις του youtuber και ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σχετικά με άτομα με νοητικές αναπηρίες, με οργανώσεις αναπήρων να κάνουν λόγο για προσβλητικό λόγο που παραπέμπει σε «εποχές σκοταδισμού».

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης–podcast, στην οποία ο Φειδίας Παναγιώτου συνομιλούσε με τον παραολυμπιονίκη κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου, ο οποίος πάσχει από πολυνευροπάθεια.

Κατά τη συζήτηση, ο Λοΐζος Χρυσάνθου αναφέρθηκε στις κατηγορίες της παραολυμπιακής κολύμβησης και ειδικότερα στην κατηγορία S14, η οποία αφορά αθλητές με νοητικά προβλήματα.

Τη στιγμή εκείνη, ο Φειδίας Παναγιώτου φέρεται να χαρακτήρισε την κατηγορία ως «την κατηγορία με τους… πελλούς», γελώντας, χρησιμοποιώντας τον κυπριακό ιδιωματισμό «πελλός», που σημαίνει χαζός ή ανόητος.

Ο παραολυμπιονίκης αντέδρασε άμεσα, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν σε άτομα με νοητικές δυσλειτουργίες και πως δεν επιθυμεί τη χρήση προσβλητικών χαρακτηρισμών. Ο ευρωβουλευτής επιχείρησε να ανασκευάσει τη δήλωσή του, ωστόσο φέρεται να επανέλαβε τη φράση χαμηλόφωνα, με τη συζήτηση να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα.

Το σχετικό στιγμιότυπο στο 7:23 του βίντεο

Πλήθος αντιδράσεων στα social media

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν άμεσες και έντονες, με πλήθος χρηστών να καταγγέλλουν τη φρασεολογία ως απαράδεκτη. Στο θέμα παρενέβη και η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η οποία σε ανακοίνωσή της καταδικάζει απερίφραστα το σχόλιο.

«Η πολιτική ιδιότητα δεν συμβαδίζει ούτε με προσβλητικό “χιούμορ” ούτε με δικαιολογίες περί απειρίας, καθώς τέτοιες δηλώσεις προσβάλλουν την εγγενή αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, με την Ομοσπονδία να καλεί τον ευρωβουλευτή να απέχει, μέχρι τότε, από δημόσιες παρεμβάσεις που αφορούν την πολιτική για την αναπηρία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Διαβάστε επίσης