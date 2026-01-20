Φειδίας Παναγιώτου: «Θα μπορούσαμε να γίνουμε αδελφό κόμμα της Καρυστιανού»

Η Μαρία Καρυστιανού είναι το πρόσωπο των ημερών, αφενός για την απόφασή της να πολιτευτεί, αφετέρου για τις δηλώσεις που έκανε εσχάτως για τις αμβλώσεις.

Ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Κύπριος Ευρωβουλευτής, ο οποίος ανακοίνωσε προ ολίγων μηνών την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, με το όνομα «Αμεση Δημοκρατία» έτεινε... χείρα φιλίας στην κυρία Καρυστιανού.

«Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της, είμαι ανοιχτός, είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε στα πάντα» είπε σχετικά ο ευρωβουλευτής για την τέως πρόεδρο του συλλόγου των Τεμπών.

«Βλέπω τι κάνει η κυρία Καρυστιανού και ίσως να της προτείνουμε στο μέλλον να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να βρούμε κάποιον τρόπο που λειτουργεί ο μηχανισμός της άμεσης δημοκρατίας και να κάνουμε μια συνεργασία στο μέλλον. Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί της, είμαι ανοιχτός, είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε στα πάντα», τόνισε ο Φειδίας μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επιτρέπονται οι εκτρώσεις», σχολίασε σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει από χθες, αναφορικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις. «Στο κόμμα της άμεσης δημοκρατίας δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς αλλά ό,τι θέλει ο κόσμος», είπε μεταξύ άλλων.