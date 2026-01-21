Φειδίας Παναγιώτου: Το βίντεο-απάντηση στις κατηγορίες για κατάχρηση δημοσίου χρήματος

Απάντηση με βίντεο στο TikTok έδωσε ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου στις κατηγορίες για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Εφκάλαν με ότι είμαι ο πιο ψεύτης και απατεώνας ευρωβουλευτής», δηλώνει αρχικά ο Κύπριος ευρωβουλευτής, για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξετάζει ανώνυμη καταγγελία για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου χρήματος.

Ο Φειδίας αρνείται τις κατηγορίες που του προσάπτονται ότι πληρώνει το ενοίκιο του διαμερίσματος που μένει με τη μέλλουσα σύζυγο του με λεφτά του Ευρωκοινοβουλίου, υποστηρίζοντας ότι διαμένουν σε ένα μικρό χώρο τον οποίο ενοικιάζουν για 1.200 ευρώ και πληρώνουν με δικά τους λεφτά.

«Επειδή το χρησιμοποιώ και για τα podcast μου, πληρώνω και εγώ μέρος του ενοικίου», τονίζει.

«Είμαι εξηγημένος ότι τα parts του Ευρωβουλευτή πληρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Άμεση Δημοκρατία από εμένα», είπε για την εφαρμογή Agora της Άμεσης Δημοκρατίας.

«Όταν πληρωθούν από την Ευρώπη μου τα στέλνουν πίσω. Εγώ πάντως θα συνεργαστώ σε ότι μου ζητηθεί για την υπόθεση, δεν έχω κάτι να φοβηθώ», κατέληξε

Υπενθυμίζεται, ότι η έρευνα εναντίον του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς της Κύπρου, η οποία πριν περίπου δύο μήνες δέχτηκε καταγγελίες για κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που του αναλογούν. Όπως φαίνεται, το πολιτικό γραφείο του στη Λεμεσό είναι μία πολυτελής έπαυλη, με μηνιαίο ενοίκιο περίπου στις 5.000-6.000 ευρώ.

Στην συνέχεια, η Αρχή κατά της Διαφθοράς μεταβίβασε τα στοιχεία της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καμία από τις δύο αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες για την έρευνα.

