Το όραμα του Φειδία Παναγιώτου για την «Άμεση Δημοκρατία» - Ίδρυσε νέο κόμμα

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε με έναν ασυνήθιστο τρόπο το νέο πολιτικό του εγχείρημα, το κόμμα με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από άτομα που είτε συμμερίζονται το όραμά του είτε θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα του πρωτοβουλία. Ο Παναγιώτου εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία του κόμματος, επιλέγοντας μια παρουσίαση διαφορετική από τις συνηθισμένες πολιτικές εκδηλώσεις.

Αν και εμφανίστηκε πιο «επίσημος» απ' ό,τι συνήθως, φορώντας κοστούμι αντί για τις χαρακτηριστικές του casual εμφανίσεις, προτίμησε να απευθυνθεί στο κοινό στην κυπριακή διάλεκτο, θέλοντας, όπως είπε, να διατηρήσει την αμεσότητα με τους πολίτες.

Αναφερόμενος στα κίνητρά του, σημείωσε ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος γιατί «εν μπορώ να αλλάξω τα πράματα μόνος μου, σαν ανεξάρτητος».

Πρόσθεσε πως «ο κόσμος εξελίσσεται, αλλά η δημοκρατία έμεινε στάσιμη», ενώ επικαλέστηκε και τη φράση του Μαχάτμα Γκάντι: «Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο».

Ο ευρωβουλευτής εστίασε στη συνέχεια στα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας πως πολλοί βουλευτές «εν ξέρουν τι ψηφίζουν», καθώς λαμβάνουν γραμμή από τα κόμματα και απλώς «πατούν κουμπιά».

Επισήμανε επίσης ότι «εν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες» και αναφέρθηκε σε περιπτώσεις διαφθοράς, λέγοντας πως φίλοι του «δισεκατομμυριούχοι» του αποκάλυψαν ότι υποψήφιοι πολιτικοί δέχονται οικονομικά ανταλλάγματα για να προωθήσουν συγκεκριμένα ζητήματα.

Κατά τον ίδιο, βασικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι «οι πολιτικοί δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά τους πολίτες». Ως παράδειγμα ανέφερε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), που, όπως είπε, στηρίζεται από τα κόμματα χωρίς να είναι βέβαιο ότι εκφράζει τη βούληση των πολιτών. Επιπλέον, χαρακτήρισε τη γραφειοκρατία «κυβέρνηση μέσα στην κυβέρνηση», λέγοντας πως στο Ευρωκοινοβούλιο εργάζονται υπάλληλοι επί δεκαετίες με υπέρογκες αμοιβές, οι οποίοι ασκούν ουσιαστικά εξουσία αντί των εκλεγμένων ευρωβουλευτών.

Ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε την «Άμεση Δημοκρατία» ως απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Όπως τόνισε, το όραμα του κόμματος βασίζεται σε τρεις αρχές: αποκέντρωση της εξουσίας, επιστροφή της δύναμης στους πολίτες και άμεση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Παρουσίασε μάλιστα και το πώς θα λειτουργεί το εγχείρημα: μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής, όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και στην επιλογή υποψηφίων. Η επαλήθευση των χρηστών, όπως εξήγησε, θα γίνεται μέσω ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. «Όλοι μπορούν να συμμετέχουν», τόνισε, προσθέτοντας ότι «το ψηφοδέλτιο θα προκύψει από δημοκρατική ψηφοφορία μέσα από το app». Οι εσωκομματικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις αρχές του 2026, ενώ ο ίδιος σκοπεύει στο μεταξύ να επικοινωνήσει το μήνυμά του μέσω βίντεο και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και διάλογο ανάμεσα στον ευρωβουλευτή και το κοινό, που έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη νέα αυτή πολιτική πρόταση.