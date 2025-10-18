Το όραμα του Φειδία Παναγιώτου για την «Άμεση Δημοκρατία» - Ίδρυσε νέο κόμμα

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου φορούσε κόκκινη μύτη κλόουν στο βίντεο που εξήγγειλε τη δημιουργία του κόμματός του.

Newsbomb

Το όραμα του Φειδία Παναγιώτου για την «Άμεση Δημοκρατία» - Ίδρυσε νέο κόμμα
ΚΥΠΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε με έναν ασυνήθιστο τρόπο το νέο πολιτικό του εγχείρημα, το κόμμα με την ονομασία «Άμεση Δημοκρατία», σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από άτομα που είτε συμμερίζονται το όραμά του είτε θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά τη νέα του πρωτοβουλία. Ο Παναγιώτου εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη δημιουργία του κόμματος, επιλέγοντας μια παρουσίαση διαφορετική από τις συνηθισμένες πολιτικές εκδηλώσεις.

Αν και εμφανίστηκε πιο «επίσημος» απ' ό,τι συνήθως, φορώντας κοστούμι αντί για τις χαρακτηριστικές του casual εμφανίσεις, προτίμησε να απευθυνθεί στο κοινό στην κυπριακή διάλεκτο, θέλοντας, όπως είπε, να διατηρήσει την αμεσότητα με τους πολίτες.

Αναφερόμενος στα κίνητρά του, σημείωσε ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση του κόμματος γιατί «εν μπορώ να αλλάξω τα πράματα μόνος μου, σαν ανεξάρτητος».

Πρόσθεσε πως «ο κόσμος εξελίσσεται, αλλά η δημοκρατία έμεινε στάσιμη», ενώ επικαλέστηκε και τη φράση του Μαχάτμα Γκάντι: «Πρέπει να είσαι η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο».

Ο ευρωβουλευτής εστίασε στη συνέχεια στα προβλήματα του πολιτικού συστήματος, υποστηρίζοντας πως πολλοί βουλευτές «εν ξέρουν τι ψηφίζουν», καθώς λαμβάνουν γραμμή από τα κόμματα και απλώς «πατούν κουμπιά».

Επισήμανε επίσης ότι «εν ξέρουμε τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες» και αναφέρθηκε σε περιπτώσεις διαφθοράς, λέγοντας πως φίλοι του «δισεκατομμυριούχοι» του αποκάλυψαν ότι υποψήφιοι πολιτικοί δέχονται οικονομικά ανταλλάγματα για να προωθήσουν συγκεκριμένα ζητήματα.

Κατά τον ίδιο, βασικό πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι «οι πολιτικοί δεν αντιπροσωπεύουν πραγματικά τους πολίτες». Ως παράδειγμα ανέφερε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ), που, όπως είπε, στηρίζεται από τα κόμματα χωρίς να είναι βέβαιο ότι εκφράζει τη βούληση των πολιτών. Επιπλέον, χαρακτήρισε τη γραφειοκρατία «κυβέρνηση μέσα στην κυβέρνηση», λέγοντας πως στο Ευρωκοινοβούλιο εργάζονται υπάλληλοι επί δεκαετίες με υπέρογκες αμοιβές, οι οποίοι ασκούν ουσιαστικά εξουσία αντί των εκλεγμένων ευρωβουλευτών.

Ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσίασε την «Άμεση Δημοκρατία» ως απάντηση σε αυτά τα προβλήματα. Όπως τόνισε, το όραμα του κόμματος βασίζεται σε τρεις αρχές: αποκέντρωση της εξουσίας, επιστροφή της δύναμης στους πολίτες και άμεση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Παρουσίασε μάλιστα και το πώς θα λειτουργεί το εγχείρημα: μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής, όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και στην επιλογή υποψηφίων. Η επαλήθευση των χρηστών, όπως εξήγησε, θα γίνεται μέσω ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης. «Όλοι μπορούν να συμμετέχουν», τόνισε, προσθέτοντας ότι «το ψηφοδέλτιο θα προκύψει από δημοκρατική ψηφοφορία μέσα από το app». Οι εσωκομματικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν στις αρχές του 2026, ενώ ο ίδιος σκοπεύει στο μεταξύ να επικοινωνήσει το μήνυμά του μέσω βίντεο και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις και διάλογο ανάμεσα στον ευρωβουλευτή και το κοινό, που έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη νέα αυτή πολιτική πρόταση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:52ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει με τον αφοπλισμό της Χαμάς» -

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο σαν Μαϊάμι: Συνεχίζονται τα μπάνια από ντόπιους και τουρίστες

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Νίκησε σε ματς δύο παρατάσεων το Μαρούσι, «διπλό» του ΠΑΟΚ με ανατροπή

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

22:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Επική ανατροπή και χαμόγελα για τους Αγρινιώτες

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς ήταν η πόλη τη δεκαετία του 1970

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ψευδοεκλογές στα Κατεχόμενα: Αντίστροφη μέτρηση για Τατάρ και Ερχιουρμάν

21:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμηρό σχόλιο Άδωνι για τη συνομιλία Κασσελάκη – Τζάκρη: «Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν ξανά»

21:40ΚΥΠΡΟΣ

Το όραμα του Φειδία Παναγιώτου για την «Άμεση Δημοκρατία» - Ίδρυσε νέο κόμμα

21:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Λεβαδειακός 2-2: Επέστρεψε στο ματς κι έφυγε με βαθμό η ομάδα της Βοιωτίας

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ρομαντική πρόταση γάμου στο κέντρο του γηπέδου

21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια ψεύτικη ανάρτηση γίνεται viral: Τραμπ για Μερτς: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:07ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού και χρήστης ναρκωτικών ο φερόμενος ως συνεργός - Παρακολουθούνταν από γιατρούς για 8 χρόνια

22:19ΚΥΠΡΟΣ

Σταύρος Δημοσθένους: Καρτέρι θανάτου 500 μέτρα μακριά από το σπίτι του – Δέχτηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:39LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλη έκπληξη από τον ALPHA -Τι έκανε Φερεντίνος και Φάρμα

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος ήταν ο επιχειρηματίας και παράγοντας ποδοσφαίρου Σταύρος Δημοσθένους που δολοφονήθηκε με 3 σφαίρες μπροστά στα παιδιά του

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ