Φειδίας Παναγιώτου: Καταγγέλλεται για διασπάθιση ευρωπαϊκών χρημάτων - Άγνοια δηλώνει ο ίδιος

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην Κύπρο καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η Αρχή κατά της Διαφθοράς φέρεται να έχει παραπέμψει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για ενδεχόμενη διασπάθιση χρήματος από ευρωπαϊκά ταμεία.

Οι καταγγελίες, όπως λέγεται, ήταν ανώνυμες και εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την συνδεδεμένη υπηρεσία της OLAF. Αυτές αφορούν -ανάμεσα σε άλλα- χρησιμοποίηση χρημάτων που του παραχωρούνται για ενοικίαση πολιτικού γραφείου για την ενοικίαση του διαμερίσματος που διαμένει στη Λεμεσό και ενδεχόμενη απάτη για την πληρωμή του κόστους της εφαρμογής της Άμεσης Δημοκρατίας με χρήματα της ΕΕ.

Ο ίδιος ωστόσο, σε δήλωσή το στο philenews, δηλώνει άγνοια, καθώς όπως λέει πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του, και θα τοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Φειδίας Παναγιώτου είναι ο επικεφαλής του νεοσύστατου κόμματος της ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ενόψει και των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου.

Κατά την πάγια τακτική της και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αρνήθηκε να σχολιάσει και να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την έρευνα σε βάρος του Κύπριου ευρωβουλευτή.