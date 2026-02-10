Νίκος Ξακουστός: Ο Έλληνας executive chef που συστήνει την ελληνική κουζίνα στο Ντουμπάι

Ο 44χρονος σεφ από τη Θεσσαλονίκη φέρνει ελληνικές γεύσεις στο τραπέζι εμίρηδων και διεθνών celebrities


Ένας από τους Έλληνες σεφ που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στο απαιτητικό διεθνές γαστρονομικό περιβάλλον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι ο Νίκος Ξακουστός. Ο 44χρονος executive chef ζει και εργάζεται μόνιμα στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια, χτίζοντας μια δυναμική πορεία εκτός συνόρων.

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, επιμελείται σήμερα πέντε εστιατόρια στο υπερπολυτελές resort Baba Al Shams - όπως αναφέρει το mykonoslive.tv - φέρνοντας καθημερινά ελληνικές γεύσεις στο τραπέζι εμίρηδων, διεθνών celebrities και κορυφαίων στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου.

Από τη Θεσσαλονίκη στο Ντουμπάι

Ο Νίκος Ξακουστός μετακόμισε στο Ντουμπάι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, παίρνοντας μια απόφαση ζωής που, όπως παραδέχεται, δεν ήταν εύκολη. Η μετάβαση σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά γαστρονομικά hubs παγκοσμίως συνοδεύτηκε από προκλήσεις, αλλά και από σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.

Το Baba Al Shams και η ευθύνη πέντε εστιατορίων

Στο Baba Al Shams, ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα του Ντουμπάι, χτισμένο στην καρδιά της ερήμου, ο Έλληνας σεφ έχει υπό την ευθύνη του τη συνολική γαστρονομική ταυτότητα πέντε διαφορετικών εστιατορίων, ανάμεσά τους και ενός ελληνικού. Το resort αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, προσελκύοντας επισκέπτες υψηλού προφίλ που αναζητούν πολυτέλεια, ιδιωτικότητα και αυθεντικές εμπειρίες.

Οι ελληνικές γεύσεις που αγαπούν οι Άραβες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απήχηση που έχει η ελληνική κουζίνα στο κοινό του Ντουμπάι. Όπως εξηγεί ο ίδιος, πιάτα όπως κολοκυθοκεφτέδες, φάβα και μελιτζανοσαλάτα συγκαταλέγονται στα πιο αγαπημένα των Αράβων επισκεπτών, οι οποίοι εκτιμούν τη φρεσκάδα, την καθαρότητα των γεύσεων και την ποιότητα των πρώτων υλών.

Η καθημερινότητα του Νίκου Ξακουστού περιλαμβάνει μαγειρική για ιδιαίτερα απαιτητικούς πελάτες, από εμίρηδες μέχρι διεθνώς αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Οι υψηλές προσδοκίες, όπως λέει, αποτελούν πρόκληση αλλά και κίνητρο, ενώ η προσήλωσή του στην ελληνική γαστρονομική ταυτότητα έχει συμβάλει στη διεθνή του αναγνώριση.

Η διάκριση Michelin

Η δουλειά του ίδιου και της ομάδας του επιβραβεύτηκε πρόσφατα με την απόκτηση ενός κλειδιού Michelin για το Baba Al Shams, μια διάκριση που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και γαστρονομίας του συγκροτήματος.

Τα πιο ασυνήθιστα αιτήματα στην έρημο

Στο πλαίσιο της εμπειρίας του στο Ντουμπάι, ο Έλληνας σεφ έχει εργαστεί και στις πολυτελείς ιδιωτικές βίλες του resort, που απευθύνονται σε πελάτες με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις. Εκεί έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ασυνήθιστα αιτήματα, με το πιο ιδιαίτερο - όπως αποκαλύπτει - να είναι η παρασκευή καμήλας, μια εμπειρία που αποτυπώνει τη διαφορετικότητα της ζωής και της γαστρονομίας στην έρημο.



