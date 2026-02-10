Φαίη Σκορδά: Ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας η παρουσιάστρια;

Σχέδια γάμου φαίνεται πως κάνει η Φαίη Σκορδά, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso. Η παρουσιάστρια φέρεται να βρίσκεται σε σοβαρή σχέση με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τον οποίο είναι ζευγάρι από τον Σεπτέμβριο του 2024, και - όπως αναφέρεται - είναι έτοιμοι να παντρευτούν εντός του 2026.

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, η επιθυμία της Φαίης Σκορδά είναι να προστατεύσει όσο περισσότερο γίνεται τα δύο παιδιά της και να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτό, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν ο γάμος θα είναι θρησκευτικός ή πολιτικός.

Η στάση του Γιώργου Λιάγκα

Δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Γιώργο Λιάγκα, η παρουσιάστρια φαίνεται έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή της, με έναν άνθρωπο εκτός τηλεοπτικού χώρου.

Σύμφωνα με την Espresso, ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, είναι ενήμερος για τα σχέδιά της και φέρεται να σέβεται απόλυτα τη πρώην γυναίκα του και την επιθυμία της να είναι ευτυχισμένη, είτε με μία σχέση είτε με έναν γάμο.

Για το πρώην ζευγάρι, προτεραιότητα παραμένουν τα παιδιά τους, τα οποία - όπως αναφέρεται - τα μεγαλώνουν με ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε ό,τι αφορά τις νέες τους σχέσεις. Υπενθυμίζεται ότι και ο Γιώργος Λιάγκας έχει πλέον μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του με τη Μαρία Αντωνά.

Την είδηση σχολίασε και η Ανθή Βούλγαρη μέσα από την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», διαβάζοντας το πρωτοσέλιδο της Espresso και εκφράζοντας την απορία της για το αν θα γίνει ο γάμος.

«Είχε και τα γενέθλιά της χθες. Θα παντρευτεί;», ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Δημήτρη Χασαπόπουλο να προσθέτει πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τη ρώτησε χθες στον αέρα της εκπομπής αν σκοπεύει να παντρευτεί.

