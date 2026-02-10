ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα 11 καταστήματα που βάζουν «λουκέτο» 20 Φεβρουαρίου

Στις 20 Φεβρουαρίου ξεκινά η πρώτη φάση του σχεδίου κλεισίματος 11 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος που προβλέπει το κλείσιμο συνολικά 150 υποκαταστημάτων.

Ορισμένα από τα κλειστά σημεία θα αντικατασταθούν από υπηρεσίες ΕΛΤΑ Courier, ενώ άλλα θα μεταφερθούν σε τοπικά σημεία όπως μίνι μάρκετ και μικρές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα κλεισίματος και αναδιάρθρωσης των καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) υλοποιείται υπό την εποπτεία του υπουργείου Οικονομικών, με επικεφαλής το επιτελείο του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις από τοπικές κοινωνίες, δημοτικές και περιφερειακές αρχές, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του, στοχεύοντας σε μια πιο σύγχρονη και αποδοτική λειτουργία των ΕΛΤΑ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των πρώτων καταστημάτων που θα κλείσουν περιλαμβάνεται και αυτό του χωριού καταγωγής του υπουργού, στη Σκάλα Λακωνίας.

Καταστήματα που αναστέλλουν τη λειτουργία τους

Λεχαινά Ηλείας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Αρχάνες Ηρακλείου

Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Σοφάδες Καρδίτσας

Νεάπολη Λακωνίας

Σκάλα Λακωνίας

Αλμυρός Μαγνησίας

Στυλίδα Φθιώτιδας

Αλιβέρι Εύβοιας

Η δεύτερη φάση του προγράμματος προβλέπεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο και να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, με την οριστική αναστολή λειτουργίας των150 καταστημάτων.

Στη θέση τους θα δημιουργηθούν αντίστοιχα σημεία εξυπηρέτησης μέσω πρακτορείων συνεργατών ή τοπικών καταστημάτων, εφαρμόζοντας το μοντέλο shop-in-shop.