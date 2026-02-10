Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί

Περίπου 20 εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων πέρασαν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους

Σε εξέλιξη στο Μαξίμου η συνάντηση Μητσοτάκη και κτηνοτρόφων - Τι θα συζητηθεί
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με την αντιπροσωπεία των κτηνοτρόφων από διάφορα σημεία της χώρας, σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων με τους αγρότες, που συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση της κατάστασης με τα μπλόκα.

Περίπου 20 εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων πέρασαν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου για να συζητήσουν με τον πρωθυπουργό τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο τους και γενικότερα τον πρωτογενή τομέα.

Στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης αναμένεται να βρεθεί το ζήτημα της αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με την κυβέρνηση να έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μαζικούς εμβολιασμούς ζώων καθώς δεν είναι αυτή μια ενδεδειγμένη λύση.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να θέσουν μετ’ επιτάσεως το κρίσιμο ζήτημα της χάραξης στρατηγικής για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και των επιδοτήσεων σε όσους χάνουν ολόκληρα κοπάδια.

