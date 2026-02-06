Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

Πώς οι αξιωματικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κρυπτογραφημένο σήμα που αποστελλόταν στην Κίνα

Κατερίνα Ρίστα

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

Ο σμήναρχος προσήλθε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στο Αεροδικείο Αθηνών

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει μπορεί να του επιφέρει μέχρι και ισόβια κάθειρξη. Ο Έλληνας αξιωματικός, όπως αποκάλυψε το Newsbomb είχε πολύ μεγάλη εμπειρία σε απόρρητα ηλεκτρονικά συστήματα και ήταν και τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ, παρέχοντας έτσι στους Κινέζους ακόμα και ευαίσθητα δεδομένα της Συμμαχίας.

Μια πληροφορία από τις ΗΠΑ, που έφτασε υπό άκρα μυστικότητα πριν από λίγο καιρό στην ΕΥΠ και το υπουργείο Άμυνας, οδήγησε στη σύλληψη του και έβαλε τέλος στη δράση του.

O ανώτερος αξιωματικός εξετάστηκε από δύο στελέχη της ΕΥΠ, όπου έπεσε σε σειρά αντιφάσεων και τελικά «έσπασε». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι έμπειροι Έλληνες αξιωματικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον εκθέσουν.

Τον Οκτώβριο, η CIA απέστειλε σήμα στην ΕΥΠ, σύμφωνα με το οποίο στρατιωτικός στην Ελλάδα φέρεται να διαρρέει απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Κίνα.

Η ΕΥΠ ειδοποίησε άμεσα τον 5ο Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή την αντικατασκοπεία. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια έρευνα που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο.

Τελικά έφτασαν στον ύποπτο από τα στοιχεία. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο ο συγκεκριμένος Σμήναρχος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, λόγω της θέσης του ως διοικητής σε μονάδα με ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσωπο και αυτομάτως και σημείο αναφοράς: το Καβούρι.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Σμήναρχος χρησιμοποιούσε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν μυστικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε δοθεί από τους Κινέζους. Οι αξιωματικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κρυπτογραφημένο σήμα που αποστελλόταν στην Κίνα.

Ειδικοί ανέφεραν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πως φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και, μέσω ειδικού λογισμικού, τα μετέτρεπε σε QR code, ώστε να αποστέλλονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτά.

Από εκεί οι Αρχές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Έτσι, χθες το πρωί, με αιφνιδιαστική επιχείρηση, μετέβησαν στο γραφείο του, του πέρασαν χειροπέδες και άνοιξαν επιτόπου το κινητό του. Του έδειξαν τα έγγραφα που είχε υποκλέψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραδέχθηκε όλα.

Το ταξίδι στην Κίνα

Τουλάχιστον μία φορά στο πρόσφατο παρελθόν ο συλληφθείς σμήναρχος είχε ταξιδέψει στην Κίνα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες.

Ερώτημα παραμένει αν ο σμήναρχος-πράκτορας των Κινέζων αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση -κάτι που με όρους Στατιστικής μοιάζει σαν το απίθανο ενδεχόμενο- ή αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου δικτύου κατασκόπων που λειτουργεί υπέρ της Κίνας. Άλλωστε μόλις χθες στο Παρίσι οι Γαλλικές αρχές συνέλαβαν 4 άτομα με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου.

Αυτό το δεύτερο σενάριο μάλιστα ενισχύεται αν αποδειχθεί ότι η στρατολόγηση του σμηνάρχου δεν έγινε στην Ελλάδα αλλά από κάποιον άλλο, ακόμη και άλλον ΝΑΤΟϊκό αξιωματικό, κατά την διάρκεια κάποιου ταξιδιού του σμηνάρχου στο εξωτερικό.

Το βαρύ βιογραφικό του αξιωματικού

Ο σμάναρχος δεν είναι κάποιος τυχαίος αξιωματικός. Στα social media, παρουσιάζει ένα βιογραφικό που θυμίζει ιδανικό στρατιωτικό προφίλ.

Είναι Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων με πάνω από 30 χρόνια στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Διαπιστευμένος αξιολογητής ΝΑΤΟ στα Συστήματα Επικοινωνίας και Πληροφοριών, κάτοχος MSc σε Συστήματα Κατευθυνόμενων Όπλων από το Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα όπως το Palo Alto Networks Cybersecurity Foundation. Έχει υπηρετήσει ως μηχανικός συντήρησης ραντάρ, είναι προγραμματιστής λογισμικού αερομεταφερόμενων ραντάρ, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής και έργων εξοπλισμού.

Στο βιογραφικό του δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για κυβερνοασφάλεια σε βιομηχανία, υποδομές, τηλεπικοινωνίες, αεροπορία και ναυτιλία, ενώ, όπως χαρακτηρίζει το εαυτό του είναι ηγέτης ομάδων με διεθνείς συνεργασίες. Αυτή η πορεία του έδινε πρόσβαση σε κρίσιμα προγράμματα.

Πλέον οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του αξιωματικού προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και μάλιστα εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσης της με πιθανές σχέσεις απόστρατων αξιωματικών με κινεζικές εταιρείες που μπορεί να δραστηριοποιούνται στο χώρο της άμυνας αλλά και στο πεδίο της υψηλής τεχνολογίας. Το τελευταίο αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα με την αναζήτηση όλων των δεδομένων που μπορεί να έχει υποκλέψει ο σμήναρχος οι αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν αν υπάρχει παραβίαση στα λογισμικά των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε ΝΑΤΟϊκά συστήματα στα οποία ο συλληφθείς έχει εξειδικευθεί.

1770382383836-523893490-sminarxos.jpg

Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον σμήναρχο – κατάσκοπο της Πολεμικής Αεροπορίας

Από τον σμήναρχο προβλέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια. Στον πρόσφατο νόμο 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε προβλέψει να συμπεριληφθεί ειδικό άρθρο το οποίο προέβλεπε την επιβολή του σκληρού μέτρου της αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους τελούν το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, με το άρθρο 298 του νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η κατασκοπεία μετατράπηκε σε αδίκημα για το οποίο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να χάσει την ιθαγένειά του λόγω της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της μετάδοσης αυτών των στρατιωτικών μυστικών σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, μετά την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και με δεδομένο ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι παρέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, πέραν της ποινής που θα αποφασιστεί να εκτίσει, αναμένεται και να απολέσει την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, με το άρθρο 298 του νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η κατασκοπεία μετατράπηκε σε αδίκημα για το οποίο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να χάσει την ιθαγένειά του λόγω της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της μετάδοσης αυτών των στρατιωτικών μυστικών σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, μετά την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και με δεδομένο ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι παρέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, πέραν της ποινής που θα αποφασιστεί να εκτίσει, αναμένεται και να απολέσει την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων για λογαριασμό των Κινέζων και προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα από το σώμα. Φέρεται μάλιστα, να είχε καταφέρει να πείσει ακόμη έναν στρατιωτικό να «δουλέψει» για τους Κινέζους. Προς το παρόν, η ΕΥΠ συλλέγει στοιχεία και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να βρεθεί κι άλλο άτομο ενώπιον των Αρχών για κατασκοπεία.

Η γιγάντωση της κινεζικής βιομηχανίας μέσω του reverse engineering

Στο ερώτημα γιατί συνέβησαν όλα αυτά και τι έχει να κερδίσει ο αποδέκτης των πληροφοριών η απάντηση ίσως κρύβεται στη γιγάντωση της κινεζικής βιομηχανίας σε στρατιωτικό πεδίο μέσω και του reverse engineering.

Το reverse engineering (αντίστροφη μηχανική) είναι η διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ανάλυσης και μελέτης ενός υλικού αντικειμένου, λογισμικού ή συστήματος για την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της κατασκευής του, ξεκινώντας από το τελικό προϊόν προς τα πίσω. Στόχος είναι η αναδημιουργία, βελτίωση ή κατανόηση των αρχικών σχεδίων, συχνά χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΚΟΣΜΟΣ

Οργισμένη οδηγός παρέσυρε πεζό έπειτα από καβγά για πρόστιμο στάθμευσης

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική- Έξι συλλήψεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Δανεικός στη Ρίζερπορ ο Πιερό

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Με νέες κυρώσεις κατά του Ιράν για το πετρέλαιο συνόδευσαν οι ΗΠΑ τον πρώτο γύρο συνομιλιών

20:24WHAT THE FACT

Άνδρας έκανε εμετό αμέσως μετά την πρόταση γάμου στη σύντροφό του και έγινε viral - Βίντεο

20:12LIFESTYLE

Ο Φειδίας φόρεσε στρατιωτικό κράνος και ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στις κυπριακές εκλογές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αφαίρεσε το βίντεο με τους Ομπάμα «πιθήκους» - Σε λάθος υπαλλήλου το αποδίδει ο Λευκός Οίκος

19:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών

19:57BOMBER

Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι

19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκάνδαλο στη Σκωτία: Παίκτες των Ρέιντζερς μετατρέπουν σε ερωτικές φωλιές δωμάτια αποθεραπείας

19:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

19:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Μίνι οπλοστάσιο και μετρητά κατέσχεσαν οι αστυνομικοί, 25 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο σοβαρά τραυματίες

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εμβολιασμό των αιγοπροβάτων προτείνουν οι Βρυξέλλες - Τι αναφέρει μελέτη της EFSA  

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Η τελετή έναρξης και το νέο άθλημα

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή παραμένει η Ιόνια Οδός: Μεγαλώνει το ρήγμα, νέα κατολίσθηση από τις βροχές

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: «Δεν πήρα τίποτα, θα έπρεπε να μου δίνουν βραβεία» λέει ο διευθυντής για το «φακελάκι»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Λαθραίων Τσιγάρων: Η "μπαλαρίνα", ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και οι εξαγωγές στην Ευρώπη

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχίζει το... «φλερτ»; Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κοιτάζει το ΠΑΣΟΚ

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές θα ξεπεράσει ο υδράργυρος του 20°C

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος - «τέλειος πράκτορας», ο στρατολογητής και τα ταξίδια στην Κίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ