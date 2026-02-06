Υπόθεση κατασκοπείας: Τα κρυφό κινητό του Σμηνάρχου και τα QR codes που τον «πρόδωσαν»

Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή ο Σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που φέρεται να ομολόγησε ότι ήταν κατάσκοπος για λογαριασμό της Κίνας.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει μπορεί να του επιφέρει μέχρι και ισόβια κάθειρξη. Ο Έλληνας αξιωματικός, όπως αποκάλυψε το Newsbomb είχε πολύ μεγάλη εμπειρία σε απόρρητα ηλεκτρονικά συστήματα και ήταν και τακτικός αξιολογητής του ΝΑΤΟ, παρέχοντας έτσι στους Κινέζους ακόμα και ευαίσθητα δεδομένα της Συμμαχίας.

Μια πληροφορία από τις ΗΠΑ, που έφτασε υπό άκρα μυστικότητα πριν από λίγο καιρό στην ΕΥΠ και το υπουργείο Άμυνας, οδήγησε στη σύλληψη του και έβαλε τέλος στη δράση του.

O ανώτερος αξιωματικός εξετάστηκε από δύο στελέχη της ΕΥΠ, όπου έπεσε σε σειρά αντιφάσεων και τελικά «έσπασε». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο οι έμπειροι Έλληνες αξιωματικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον εκθέσουν.

Τον Οκτώβριο, η CIA απέστειλε σήμα στην ΕΥΠ, σύμφωνα με το οποίο στρατιωτικός στην Ελλάδα φέρεται να διαρρέει απόρρητα στοιχεία του ΝΑΤΟ στην Κίνα.

Η ΕΥΠ ειδοποίησε άμεσα τον 5ο Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, δηλαδή την αντικατασκοπεία. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια έρευνα που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο.

Τελικά έφτασαν στον ύποπτο από τα στοιχεία. Σύμφωνα με τις Αρχές, μόνο ο συγκεκριμένος Σμήναρχος θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, λόγω της θέσης του ως διοικητής σε μονάδα με ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Έτσι, οι ερευνητές απέκτησαν πρόσωπο και αυτομάτως και σημείο αναφοράς: το Καβούρι.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Σμήναρχος χρησιμοποιούσε δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα ήταν μυστικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, του είχε δοθεί από τους Κινέζους. Οι αξιωματικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το κρυπτογραφημένο σήμα που αποστελλόταν στην Κίνα.

Ειδικοί ανέφεραν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι πως φωτογράφιζε απόρρητα έγγραφα και, μέσω ειδικού λογισμικού, τα μετέτρεπε σε QR code, ώστε να αποστέλλονται χωρίς να γίνονται άμεσα αντιληπτά.

Από εκεί οι Αρχές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Έτσι, χθες το πρωί, με αιφνιδιαστική επιχείρηση, μετέβησαν στο γραφείο του, του πέρασαν χειροπέδες και άνοιξαν επιτόπου το κινητό του. Του έδειξαν τα έγγραφα που είχε υποκλέψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα παραδέχθηκε όλα.

Το ταξίδι στην Κίνα

Τουλάχιστον μία φορά στο πρόσφατο παρελθόν ο συλληφθείς σμήναρχος είχε ταξιδέψει στην Κίνα, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες.



Ερώτημα παραμένει αν ο σμήναρχος-πράκτορας των Κινέζων αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση -κάτι που με όρους Στατιστικής μοιάζει σαν το απίθανο ενδεχόμενο- ή αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου δικτύου κατασκόπων που λειτουργεί υπέρ της Κίνας. Άλλωστε μόλις χθες στο Παρίσι οι Γαλλικές αρχές συνέλαβαν 4 άτομα με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου.

Αυτό το δεύτερο σενάριο μάλιστα ενισχύεται αν αποδειχθεί ότι η στρατολόγηση του σμηνάρχου δεν έγινε στην Ελλάδα αλλά από κάποιον άλλο, ακόμη και άλλον ΝΑΤΟϊκό αξιωματικό, κατά την διάρκεια κάποιου ταξιδιού του σμηνάρχου στο εξωτερικό.

Το βαρύ βιογραφικό του αξιωματικού

Ο σμάναρχος δεν είναι κάποιος τυχαίος αξιωματικός. Στα social media, παρουσιάζει ένα βιογραφικό που θυμίζει ιδανικό στρατιωτικό προφίλ.

Είναι Μηχανικός Επικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων με πάνω από 30 χρόνια στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Διαπιστευμένος αξιολογητής ΝΑΤΟ στα Συστήματα Επικοινωνίας και Πληροφοριών, κάτοχος MSc σε Συστήματα Κατευθυνόμενων Όπλων από το Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα όπως το Palo Alto Networks Cybersecurity Foundation. Έχει υπηρετήσει ως μηχανικός συντήρησης ραντάρ, είναι προγραμματιστής λογισμικού αερομεταφερόμενων ραντάρ, διαχειριστής συστημάτων πληροφορικής και έργων εξοπλισμού.

Στο βιογραφικό του δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για κυβερνοασφάλεια σε βιομηχανία, υποδομές, τηλεπικοινωνίες, αεροπορία και ναυτιλία, ενώ, όπως χαρακτηρίζει το εαυτό του είναι ηγέτης ομάδων με διεθνείς συνεργασίες. Αυτή η πορεία του έδινε πρόσβαση σε κρίσιμα προγράμματα.

Πλέον οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές του αξιωματικού προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να ενώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ. Η υπόθεση κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και μάλιστα εξετάζεται και το ενδεχόμενο σύνδεσης της με πιθανές σχέσεις απόστρατων αξιωματικών με κινεζικές εταιρείες που μπορεί να δραστηριοποιούνται στο χώρο της άμυνας αλλά και στο πεδίο της υψηλής τεχνολογίας. Το τελευταίο αξιολογείται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία των ερευνών.

Παράλληλα με την αναζήτηση όλων των δεδομένων που μπορεί να έχει υποκλέψει ο σμήναρχος οι αρχές θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν αν υπάρχει παραβίαση στα λογισμικά των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται σε ΝΑΤΟϊκά συστήματα στα οποία ο συλληφθείς έχει εξειδικευθεί.

Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον σμήναρχο – κατάσκοπο της Πολεμικής Αεροπορίας

Από τον σμήναρχο προβλέπεται να αφαιρεθεί η ελληνική ιθαγένεια. Στον πρόσφατο νόμο 5265/2026 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε προβλέψει να συμπεριληφθεί ειδικό άρθρο το οποίο προέβλεπε την επιβολή του σκληρού μέτρου της αφαίρεσης της ελληνικής ιθαγένειας σε όσους τελούν το αδίκημα της κατασκοπείας σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr, με το άρθρο 298 του νόμου «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», η κατασκοπεία μετατράπηκε σε αδίκημα για το οποίο ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να χάσει την ιθαγένειά του λόγω της παραβίασης μυστικών της Πολιτείας και της μετάδοσης αυτών των στρατιωτικών μυστικών σε τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, μετά την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τη στρατιωτική δικαιοσύνη και με δεδομένο ότι ο ανώτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που μετά τη σύλληψή του ομολόγησε ότι παρέδιδε άκρως απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα, πέραν της ποινής που θα αποφασιστεί να εκτίσει, αναμένεται και να απολέσει την ελληνική ιθαγένεια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

Προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλους

Ο Έλληνας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, φαίνεται ότι επιχειρούσε να στήσει δίκτυο πρακτόρων για λογαριασμό των Κινέζων και προσπαθούσε να στρατολογήσει κι άλλα άτομα από το σώμα. Φέρεται μάλιστα, να είχε καταφέρει να πείσει ακόμη έναν στρατιωτικό να «δουλέψει» για τους Κινέζους. Προς το παρόν, η ΕΥΠ συλλέγει στοιχεία και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να βρεθεί κι άλλο άτομο ενώπιον των Αρχών για κατασκοπεία.

Η γιγάντωση της κινεζικής βιομηχανίας μέσω του reverse engineering

Στο ερώτημα γιατί συνέβησαν όλα αυτά και τι έχει να κερδίσει ο αποδέκτης των πληροφοριών η απάντηση ίσως κρύβεται στη γιγάντωση της κινεζικής βιομηχανίας σε στρατιωτικό πεδίο μέσω και του reverse engineering.

Το reverse engineering (αντίστροφη μηχανική) είναι η διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ανάλυσης και μελέτης ενός υλικού αντικειμένου, λογισμικού ή συστήματος για την κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και της κατασκευής του, ξεκινώντας από το τελικό προϊόν προς τα πίσω. Στόχος είναι η αναδημιουργία, βελτίωση ή κατανόηση των αρχικών σχεδίων, συχνά χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές.

