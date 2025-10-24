Γάζα: Γάλλοι στρατιωτικοί στο Ισραήλ για την επιτήρηση της εκεχειρίας - 200 Αμερικανοί ήδη στη χώρα

Φωτ. Αρχείου - Στρατιώτης κρατά τη γαλλική σημαία στην στρατιωτική άσκηση Immediate Response 25 στο Πετροχώρι της Ξάνθης, στις 4 Ιουνίου 2025.

Τρεις Γάλλοι στρατιωτικοί, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας συνταγματάρχης, συμμετέχουν στο πλευρό των Αμερικανών στο Κέντρο Στρατιωτικού-Πολιτικού Συντονισμού (CMCC) στο Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Radio France την Παρασκευή (24/10), το οποίο επικαλείται διπλωματικές πηγές.

Το Κέντρο Στρατιωτικού και Πολιτικού Συντονισμού (CMCC) που βρίσκεται στο Ισραήλ, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Γάζα, έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι τρεις Γάλλοι στρατιωτικοί έχουν αποσταλεί στο αρχηγείο του συντονιστικού κέντρου στην ισραηλινή πόλη Kiryat Gat, όπου βρίσκονται ήδη 200 Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή διπλωματική πηγή, έφτασαν πολύ πρόσφατα και δεν έχουν ακόμη συγκεκριμένο ρόλο στις πέντε ομάδες εργασίας που συντονίζονται από τις ΗΠΑ. Συνεργάζονται με τις βρετανικές και καναδικές ομάδες. Στρατιωτικοί από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν σύντομα, σημειώνει το Franceinfo.

Σταδιακή εφαρμογή

Η παρουσία της Γαλλίας σε αυτό το Κέντρο Συντονισμού έχει διττό στόχο: να συμμετάσχει στην αμερικανική πρωτοβουλία και να τοποθετηθεί έτσι ώστε να έχει με κάποιο τρόπο ρόλο στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης στη Λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλη διπλωματική πηγή της Ε.Ε., αυτό θα γίνει υπό δύο προϋποθέσεις: ότι η Γαλλία θα ασκήσει την αποστολή της στο πλαίσιο ενός σχεδίου του ΟΗΕ και ότι δεν θα υπάρχουν γαλλικά στρατεύματα στο έδαφος.

Το Κέντρο Συντονισμού υπάρχει εδώ και μια εβδομάδα. Η λειτουργία του ξεκινά σταδιακά.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό έγγραφο το οποίο επικαλείται το Radio France, υπάρχουν 11 σημεία για τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας.

Το αρχηγείο της δύναμης σταθεροποίησης θα εγκατασταθεί στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, εντός δύο ή τριών εβδομάδων. Επίσης, σύμφωνα με το Radio France, πιθανή είναι η συμμετοχή στρατιωτών και από το Αζερμπαϊτζάν στην αποστολή, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Ταυτόχρονα αναμένεται η ενίσχυση του ανθρωπιστική διαδρόμου μέσω της Ιορδανίας, με την εγκατάσταση μέσων ελέγχου των εμπορευμάτων και αμερικανικού προσωπικού.

*Με πληροφορίες από Franceinfo

