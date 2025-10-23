Τραμπ: «Θα πάω στη Γάζα - «Δεν θα γίνει προσάρτηση της Δυτικής Όχθης»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατά με τον συνταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας Κρίστοφερ Μ. Ρόμπινσον, διοικητή της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών, από το Marine One με για να επιβιβαστεί στο Air Force One, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, στην κοινή βάση Andrews, Md., για ένα ταξίδι στη Φλόριντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Time ότι πιστεύει ότι «είμαστε πολύ κοντά» σε μια συμφωνία ομαλοποίησης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, και ότι το Ριάντ θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ «μέχρι το τέλος του έτους».

«Νομίζω», εξήγησε, «η Σαουδική Αραβία θα ηγηθεί. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και συμπάθεια για τον βασιλιά, όπως γνωρίζετε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση και πιστεύω ότι η Σαουδική Αραβία θα ηγηθεί του δρόμου προς τις Συμφωνίες του Αβραάμ», συνέχισε, αναφέροντας τις τέσσερις χώρες που έχουν ήδη υπογράψει τη συμφωνία. Τώρα, πρόσθεσε, τα δύο κύρια εμπόδια: το Ιράν και η Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να επισκεφθεί τη Γάζα. «Ναι, θα το κάνω», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο περιοδικό Time, καθησυχάζοντάς τον για τη δέσμευσή του στη Λωρίδα.

Η συμφωνία του Σαρμ ελ-Σέιχ προβλέπει τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης, υπενθύμισε.

«Μου ζήτησαν να γίνω πρόεδρος. Δεν ήταν κάτι που ήθελα να κάνω, αλλά το Συμβούλιο Ειρήνης θα είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα ανθρώπων και θα έχει μεγάλη δύναμη όσον αφορά τη Μέση Ανατολή», τόνισε.

Υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν σχετικά με τη μελλοντική παλαιστινιακή ηγεσία, όπως προβλέπεται στο σχέδιο. Ένας από τους πιο πιθανούς υποψηφίους είναι ο Μαρουάν Μπαργούτι, τον οποίο, ωστόσο, το Ισραήλ αρνείται να απελευθερώσει από τη φυλακή. Ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε ότι θα ασχοληθεί με το θέμα: «Θα πάρω μια απόφαση».

«Η πολιτική του Τραμπ είναι ότι η Δυτική Όχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς . «Η ψηφοφορία στην Κνεσέτ για την προσάρτηση ήταν μια σκόπιμη πολιτική πρόκληση από την αντιπολίτευση για να σπείρει διχόνοια κατά την επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Αμέσως μετά, ο Νετανιάχου διέταξε την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προωθήσει νομοσχέδια για τη μερική ή ολική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης μέχρι νεωτέρας. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δήλωσε την πρόθεσή του να επισκεφθεί τη Λωρίδα και, μιλώντας για τον Μαρουάν Μπαργούτι , έναν από τους κορυφαίους υποψηφίους για την ηγεσία της Παλαιστίνης, τον οποίο το Ισραήλ αρνείται να απελευθερώσει από τη φυλακή, διαβεβαίωσε: «Θα πάρω μια απόφαση».

Ο Ρούμπιο φτάνει στο Ισραήλ και θα συναντήσει τον Νετανιάχου Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έφτασε στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί απόψε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στόχος της επίσκεψης του Ρούμπιο στο Ισραήλ είναι η επαλήθευση της εφαρμογής της συμφωνίας που επιτεύχθηκε βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Τραμπ: Ο πόλεμος του Μπους στο Ιράκ έκανε το Ιράν «νταή» Ήταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, που ενθάρρυνε την άνοδο του Ιράν στη Μέση Ανατολή «ανατινάζοντας» το Ιράκ, με το οποίο η Τεχεράνη «θα είχε πολεμήσει για χίλια χρόνια». Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το δήλωσε αυτό σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time σχετικά με την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα που υπογράφηκε στις 13 Οκτωβρίου στην Αίγυπτο. «Πολλά από τα προβλήματα προέκυψαν όταν ο Μπους ανέλαβε και ανατίναξε το Ιράκ, αποσταθεροποιώντας την περιοχή. Εκείνη την εποχή, υπήρχαν δύο ισχυρές δυνάμεις, το Ιράκ και το Ιράν, ήταν πανομοιότυπες. Και θα συνέχιζαν να πολεμούν η μία την άλλη για χίλια χρόνια με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικές θρησκείες», παρατήρησε ο Τραμπ. Εισβάλλοντας στο Ιράκ το 2003, σύμφωνα με τον νυν πρόεδρο, οι ΗΠΑ «ανατίναξαν τη μία από τις δύο δυνάμεις» και ξαφνικά «υπήρχε μόνο ένας νταής». «Όταν πολεμούσαν ο ένας τον άλλον, (το Ιράν και το Ιράκ) δεν ήταν νταήδες», εξήγησε ο Τραμπ. Στη συνέχεια, όπως εξήγησε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου, το Ιράν έγινε «ένας σοβαρός νταής». ΠΟΥ: «Θα χρειαστούμε 7 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας» Το συνολικό κόστος της ανοικοδόμησης του συστήματος υγείας της Γάζας θα απαιτήσει τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σήμερα στη Γενεύη ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Οι ανάγκες στη Γάζα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, είναι τεράστιες, με περισσότερους από 170.000 τραυματίες. Επιπλέον, «η πείνα και οι ασθένειες δεν έχουν σταματήσει και οι ζωές των παιδιών εξακολουθούν να κινδυνεύουν». Οι απαιτήσεις για το σύστημα υγείας είναι τεράστιες, αλλά «σημαντικά τμήματα έχουν καταστραφεί ή έχουν υποβαθμιστεί σοβαρά, δεν υπάρχουν πλήρως λειτουργικά νοσοκομεία στη Γάζα και μόνο 14 από τα 36 λειτουργούν, ενώ υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις σε βασικά εφόδια, εξοπλισμό και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας». Ο ΠΟΥ, πρόσθεσε, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των τρεχουσών αναγκών υγείας, αλλά και στον σχεδιασμό της μακροπρόθεσμης ανοικοδόμησης του συστήματος υγείας της Γάζας. Βραχυπρόθεσμα, το 60ήμερο σχέδιο απαιτεί 45 εκατομμύρια δολάρια, αλλά το συνολικό κόστος ανοικοδόμησης του συστήματος υγείας θα είναι τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο Τέντρος. Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, ο ΠΟΥ έχει στείλει περισσότερα ιατρικά εφόδια στα νοσοκομεία, έχει αναπτύξει επιπλέον ομάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας και έχει εντείνει τις ιατρικές εκκενώσεις. Η ροή της βοήθειας έχει αυξηθεί, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί μόνο ένα κλάσμα αυτού που χρειάζεται, προειδοποίησε, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για το άνοιγμα όλων των σημείων εισόδου.

