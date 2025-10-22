Ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει για έλεγχο τα σχέδια για την αίθουσα χορού του Τραμπ

Το Εθνικό Ταμείο για την Προστασία της Ιστορίας σε επιστολή του εκφράζει την ανησυχία ότι η προτεινόμενη αίθουσα χορού έκτασης άνω των 8.000 τετραγωνικών μέτρων «θα ξεπερνούσε σε μέγεθος τον ίδιο τον Λευκό Οίκο»

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει για έλεγχο τα σχέδια για την αίθουσα χορού του Τραμπ
Γερανός κατεδαφίζει την πρόσοψη της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου
Reuters
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λευκός Οίκος είπε χθες πως θα υποβάλει σχέδια σχετικά με το εγχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας σε μία επιτροπή που επιβλέπει τις εργασίες οικοδόμησης του ομοσπονδιακού κράτους, ακόμα κι αν η κατεδάφιση ξεκίνησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε χθες στο άκουσμα των ήχων της κατεδάφισης από οικοδόμους για την προσθήκη της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, την πρώτη πολύ μεγάλη αλλαγή στο ιστορικό κτίριο εδώ και δεκαετίες.

Όμως, επικριτές, έντρομοι μπροστά στις εικόνες του γκρεμίσματος των τοίχων του Λευκού Οίκου, αν και ο Τραμπ δεσμεύτηκε πως το σχέδιο δεν θα εμπλακεί με το υπάρχον κτίριο, είπαν πως μια διαδικασία ελέγχου θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ο Λευκός Οίκος προτίθεται να υποβάλει αυτά τα σχέδια προς την Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (National Capital Planning Commission), η οποία επιτηρεί τα ομοσπονδιακά έργα στην Ουάσιγκτον και τις γειτονικές πολιτείες, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters.

«Τα κατασκευαστικά σχέδια δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στην Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού, όμως αυτό θα γίνει σύντομα», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας πως η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα για τα έργα κατεδάφισης.

Της επιτροπής ηγείται ο Γουίλ Σκάρφ, ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς σχετικά με τους λόγους που γίνεται η κατεδάφιση των τοίχων της Ανατολικής Πτέρυγας παρά την υπόσχεση Τραμπ ότι δεν θα επηρεαστεί το υπάρχον κτίριο, ο αξιωματούχος επισήμανε πως έργα εκσυγχρονισμού απαιτούνταν στην Ανατολική Πτέρυγα και το ενδεχόμενο αλλαγών υπήρχε πάντα.

«Το εύρος και το μέγεθος ήταν πάντα πιθανό να μεταβληθούν καθώς το σχέδιο εξελίσσεται», τόνισε.

Ανησυχία για το μέγεθος της αίθουσας χορού

Το Εθνικό Ταμείο για την Προστασία της Ιστορίας ζήτησε χθες από την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει προσωρινά τις εργασίες κατεδάφισης εωσότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της επιτροπής σχεδιασμού. Στην επιστολή διατυπώνονται ανησυχίες πως η προτεινόμενη αίθουσα χορού έκτασης άνω των 8.000 τετραγωνικών μέτρων «θα ξεπερνούσε σε μέγεθος τον ίδιο τον Λευκό Οίκο». Ο Λευκός Οίκος έχει έκταση 5.109,7 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε εδώ και καιρό να φτιάξει μια αίθουσα χορού για τη φιλοξενία πολυπληθών συναθροίσεων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το κόστος θα καλυφθεί από τον ίδιο και από δωρητές, κάτι που του επιτρέπει να αποφύγει την αναζήτηση κυβερνητικών πόρων, αλλά εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 87 αλλοδαποί νότια της Γαύδου

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: 25χρονος τέθηκε υπό κράτηση επειδή απείλησε ότι θα πάει στην Βουλή με τσεκούρι - «Ίσως αρχίσω με τον Χέερτ Βίλντερς»

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ισόβια κάθειρξη σε 62χρονο που βίασε 12χρονο στην Καρδίτσα – Το χρονικό της φρίκης

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Κωστής Μαραβέγιας περιέγραψε την πρώτη γνωριμία τους - «Σας αγαπώ πολύ»

19:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT Atlas: Νέα μηχανή αναζήτησης που αλλάζει το ίντερνετ όπως το γνωρίζαμε - Τι σηματοδοτεί η άφιξή του

19:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Το DNA του Παναθηναϊκού κάνει τους παίκτες να μεταμορφώνονται»

19:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Συμμαχία Πολιτείας και φορέων κατά του παράνομου τζόγου στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Η «Μουσική των λέξεων»: Όταν το ΑΠΘ τίμησε τον Διονύση Σαββόπουλο

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 67χρονος οδηγός ΙΧ έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό

19:16LIFESTYLE

Κιάνου Ριβς: Φανατική θαυμάστρια προσπάθησε να μπει στο αυτοκίνητό του φωνάζοντας «Είμαι η θεϊκή σου σύζυγος» - Βίντεο

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει για έλεγχο τα σχέδια για την αίθουσα χορού του Τραμπ

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Τελειώνει η ξέφρενη άνοδός του ή έρχεται νέο κύμα αύξησης; - Τι λένε επενδυτές

19:03ΚΟΣΜΟΣ

«Ο πληθυσμός στη Γάζα δεν εφοδιάζεται επαρκώς»: Πόρισμα από το Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ

18:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοινή ανακοίνωση Αναντολού Εφές και Φενέρμπαχτσε κατά της επιστροφής αγώνων στο Ισραήλ

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Σμύρνη: Νέα συνάντηση την Πέμπτη Ελλάδας - Τουρκίας για τα ΜΟΕ

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

18:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ ο Χολμς για την Βίρτους Μπολόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ζευγάρι κρατούσε γυναίκα αιχμάλωτη σε γκαράζ επί πέντε χρόνια - Την ανάγκαζαν να τρώει χυλό με... απορρυπαντικό

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ισόβια κάθειρξη σε 62χρονο που βίασε 12χρονο στην Καρδίτσα – Το χρονικό της φρίκης

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Η ανατροπή με την «φευγαλέα συνάντηση» ανιψιού και «συνεργού» μετά τη δολοφονία

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

19:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT Atlas: Νέα μηχανή αναζήτησης που αλλάζει το ίντερνετ όπως το γνωρίζαμε - Τι σηματοδοτεί η άφιξή του

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα επειδή έριξε τον καφέ της σε φρεάτιο - «Ήταν αρκετά σοκαριστικό»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι: Τρία επιπλέον περιστατικά λιποθυμίας στο ίδιο κλαμπ

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Με 159 «ναι» πέρασε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

17:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Η Volkswagen σταματά την παραγωγή Golf

17:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA πήρε θέση για τη διαιτησία στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: «Ανατροπή του Ράσφορντ από τον Τζολάκη»

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Mόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν»: Η φαρμακερή ατάκα Άδωνι για την απουσία Δένδια από την συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία, ρόλους και λειτουργία μέχρι σήμερα - Πώς δρούσε

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο Κωστής Μαραβέγιας περιέγραψε την πρώτη γνωριμία τους - «Σας αγαπώ πολύ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ