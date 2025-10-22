Ο Λευκός Οίκος θα υποβάλει για έλεγχο τα σχέδια για την αίθουσα χορού του Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος είπε χθες πως θα υποβάλει σχέδια σχετικά με το εγχείρημα του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας αίθουσας χορού, ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, στο κτίριο της αμερικανικής προεδρίας σε μία επιτροπή που επιβλέπει τις εργασίες οικοδόμησης του ομοσπονδιακού κράτους, ακόμα κι αν η κατεδάφιση ξεκίνησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε χθες στο άκουσμα των ήχων της κατεδάφισης από οικοδόμους για την προσθήκη της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, την πρώτη πολύ μεγάλη αλλαγή στο ιστορικό κτίριο εδώ και δεκαετίες.

Όμως, επικριτές, έντρομοι μπροστά στις εικόνες του γκρεμίσματος των τοίχων του Λευκού Οίκου, αν και ο Τραμπ δεσμεύτηκε πως το σχέδιο δεν θα εμπλακεί με το υπάρχον κτίριο, είπαν πως μια διαδικασία ελέγχου θα έπρεπε να είχε γίνει πριν από την έναρξη των εργασιών.

Ο Λευκός Οίκος προτίθεται να υποβάλει αυτά τα σχέδια προς την Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας (National Capital Planning Commission), η οποία επιτηρεί τα ομοσπονδιακά έργα στην Ουάσιγκτον και τις γειτονικές πολιτείες, όπως ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Reuters.

«Τα κατασκευαστικά σχέδια δεν έχουν ακόμη υποβληθεί στην Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασμού, όμως αυτό θα γίνει σύντομα», ανέφερε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας πως η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα για τα έργα κατεδάφισης.

Της επιτροπής ηγείται ο Γουίλ Σκάρφ, ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου.

Ερωτηθείς σχετικά με τους λόγους που γίνεται η κατεδάφιση των τοίχων της Ανατολικής Πτέρυγας παρά την υπόσχεση Τραμπ ότι δεν θα επηρεαστεί το υπάρχον κτίριο, ο αξιωματούχος επισήμανε πως έργα εκσυγχρονισμού απαιτούνταν στην Ανατολική Πτέρυγα και το ενδεχόμενο αλλαγών υπήρχε πάντα.

«Το εύρος και το μέγεθος ήταν πάντα πιθανό να μεταβληθούν καθώς το σχέδιο εξελίσσεται», τόνισε.

Ανησυχία για το μέγεθος της αίθουσας χορού

Το Εθνικό Ταμείο για την Προστασία της Ιστορίας ζήτησε χθες από την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει προσωρινά τις εργασίες κατεδάφισης εωσότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος της επιτροπής σχεδιασμού. Στην επιστολή διατυπώνονται ανησυχίες πως η προτεινόμενη αίθουσα χορού έκτασης άνω των 8.000 τετραγωνικών μέτρων «θα ξεπερνούσε σε μέγεθος τον ίδιο τον Λευκό Οίκο». Ο Λευκός Οίκος έχει έκταση 5.109,7 τετραγωνικών μέτρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε εδώ και καιρό να φτιάξει μια αίθουσα χορού για τη φιλοξενία πολυπληθών συναθροίσεων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το κόστος θα καλυφθεί από τον ίδιο και από δωρητές, κάτι που του επιτρέπει να αποφύγει την αναζήτηση κυβερνητικών πόρων, αλλά εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύγκρουσης συμφερόντων.

