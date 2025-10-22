BBC: «Γιατί ο Τραμπ τα κατάφερε στη Γάζα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Πούτιν στην Ουκρανία»

Λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδίαζε να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - "εντός περίπου δύο εβδομάδων" - η Σύνοδος Κορυφής έχει ανασταλεί επ' αόριστον.

"Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση", δήλωσε ο Πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο το απόγευμα της Τρίτης. "Δεν θέλω να χάσω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί" είπε. Η αναβληθείσα Σύνοδος είναι η τελευταία τροπή στις προσπάθειες του Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής του, αφού μεσολάβησε επιτυχώς μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα.

Ενώ έκανε δηλώσεις στην Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα για να γιορτάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο Τραμπ στράφηκε στον Στιβ Γουίτκοφ, τον επικεφαλής διπλωματικό διαπραγματευτή του, με ένα νέο αίτημα. «Πρέπει να τελειώνουμε και με τη Ρωσία», είπε. Ωστόσο, οι συνθήκες που ευθυγραμμίστηκαν για να καταστεί δυνατή μια σημαντική πρόοδος στη Γάζα για τον Γουίτκοφ και την ομάδα του μπορεί να είναι δύσκολο να αναπαραχθούν σε έναν πόλεμο στην Ουκρανία που μαίνεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Λιγότερη επιρροή

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ το κλειδί για την επίτευξη συμφωνίας ήταν η απόφαση του Ισραήλ να επιτεθεί στους διαπραγματευτές της Χαμάς στο Κατάρ. Ήταν μια κίνηση που εξόργισε τους Άραβες συμμάχους της Αμερικής, αλλά έδωσε στον Τραμπ επιρροή για να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία.

Ο Τραμπ επωφελήθηκε από ένα μακρύ ιστορικό αλληλεγγύης με το Ισραήλ που χρονολογείται από την πρώτη του θητεία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, να αλλάξει τη θέση της Αμερικής σχετικά με τη νομιμότητα των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη και, πιο πρόσφατα, την υποστήριξή του στην στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην πραγματικότητα, είναι πιο δημοφιλής στους Ισραηλινούς από τον Νετανιάχου - μια θέση που του έδωσε μοναδική επιρροή στον Ισραηλινό ηγέτη. Σε αυτό προστίθενται οι πολιτικοί και οικονομικοί δεσμοί του Τραμπ με βασικούς Άραβες παράγοντες στην περιοχή, όπου είχε πλούσια διπλωματική ισχύ για να επιβάλει μια συμφωνία.

Στον πόλεμο της Ουκρανίας, αντίθετα, ο Τραμπ έχει πολύ λιγότερη επιρροή. Τους τελευταίους εννέα μήνες, ισορροπεί ανάμεσα στις προσπάθειες να ασκήσει πιέσεις στον Πούτιν και στη συνέχεια στον Ζελένσκι, όλες με μικρό φαινομενικό αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει νέες κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας και να παράσχει στην Ουκρανία νέα όπλα μεγάλου βεληνεκούς. Αλλά έχει επίσης αναγνωρίσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία και να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος έχει επιπλήξει δημόσια τον Ζελένσκι, διακόπτοντας προσωρινά την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και αναστέλλοντας τις αποστολές όπλων στη χώρα - μόνο και μόνο για να υποχωρήσει στη συνέχεια μπροστά στους ανήσυχους Ευρωπαίους συμμάχους που προειδοποιούν ότι μια κατάρρευση της Ουκρανίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή.

Ο Τραμπ επαίρεται για την ικανότητά του να σφυρηλατεί συμφωνίες, αλλά οι προσωπικές συναντήσεις του τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι δεν φαίνεται να έχουν οδηγήσει τον πόλεμο πιο κοντά σε μια επίλυση. Ο Πούτιν μπορεί στην πραγματικότητα να χρησιμοποιεί την επιθυμία του Τραμπ για μια συμφωνία - και την πίστη του στη σύναψη συμφωνιών αυτοπροσώπως - ως μέσο επηρεασμού του.

Τον Ιούλιο, συμφώνησε σε μια Σύνοδο Κορυφής στην Αλάσκα ακριβώς τη στιγμή που φαινόταν πιθανό ότι ο Τραμπ θα υπέγραφε το πακέτο κυρώσεων του Κογκρέσου που υποστηρίχθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους της Γερουσίας. Αυτή η νομοθεσία στη συνέχεια τέθηκε σε αναμονή. Την περασμένη εβδομάδα, καθώς διαδόθηκαν αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος σκεφτόταν σοβαρά να στείλει πυραύλους κρουζ Tomahawk και Patriot στο Κίεβο, ο Ρώσος ηγέτης τηλεφώνησε στον Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια μίλησε για την πιθανή Σύνοδο Κορυφής στη Βουδαπέστη.

Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ φιλοξένησε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, αλλά έφυγε με άδεια χέρια μετά από μια φερόμενη ως τεταμένη συνάντηση. Ο Τραμπ επέμεινε ότι «δεν τον έπαιζε» ο Πούτιν. «Ξέρετε, με έχουν παίξει σε όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι από αυτούς, και τα πήγα πολύ καλά», είπε.

Αλλά ο Ουκρανός ηγέτης αργότερα εξήγησε την ακολουθία των γεγονότων. «Μόλις το ζήτημα των Tomahawk απομακρύνθηκε λίγο για εμάς - για την Ουκρανία - η Ρωσία σχεδόν αυτόματα άρχισε να ενδιαφέρεται λιγότερο για τη διπλωματία», είπε.

Έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, ο Τραμπ απέφυγε να σκεφτεί την προοπτική αποστολής πυραύλων στην Ουκρανία για να σχεδιάσει μια σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν και να πιέσει ιδιωτικά τον Ζελένσκι να παραχωρήσει όλο το Ντονμπάς - συμπεριλαμβανομένων εδαφών που η Ρωσία δεν μπόρεσε να κατακτήσει. Τελικά κατέληξε στο να ζητήσει κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης - κάτι που η Ρωσία αρνήθηκε να αποδεχτεί.

Στην προεκλογική εκστρατεία πέρυσι, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε λίγες ώρες. Έκτοτε εγκατέλειψε αυτή την υπόσχεση, λέγοντας ότι ο τερματισμός του πολέμου αποδεικνύεται πιο δύσκολος από ό,τι περίμενε. Ήταν μια σπάνια αναγνώριση των ορίων της εξουσίας του - και της δυσκολίας να βρει ένα πλαίσιο για ειρήνη όταν καμία πλευρά δεν θέλει ή δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να εγκαταλείψει τη μάχη