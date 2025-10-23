Ο Τραμπ προειδοποιεί για «πολύ σοβαρή δράση» κατά της Κολομβίας – Αντιδρά ο πρόεδρος Πέτρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (22/10) σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ενδέχεται να προχωρήσει σε «πολύ σοβαρή δράση» εναντίον της Κολομβίας, λόγω του ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο.

Χαρακτήρισε τον ομόλογό του, Γουστάβο Πέτρο, «τραμπούκο και κακό τύπο» — λίγες ημέρες αφού τον είχε αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Για «συκοφαντίες» κάνει λόγο ο πρόεδρος της Κολομβίας

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο αντέδρασε, αφήνοντας να εννοηθεί πως θα «αμυνθεί δικαστικά» μετά τον χαρακτηρισμό «κακός τύπος» από τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έναντι των συκοφαντιών οι οποίες διατυπώθηκαν σε βάρος μου στην επικράτεια των ΗΠΑ από κορυφαίους αξιωματούχους, θα αμυνθώ δικαστικά, με Αμερικανούς δικηγόρους, ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης», ανέφερε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της λατινοαμερικανικής χώρας μέσω Χ (πρώην Twitter).

Η σχέση μεταξύ Κολομβίας και Ηνωμένων Πολιτειών, παραδοσιακά στενών συμμάχων, διέρχεται περίοδο μεγάλης έντασης, με τους ηγέτες τους να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες το τελευταίο διάστημα.