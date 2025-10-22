Κολομβία: Συμφωνία με ΗΠΑ για την ανάγκη «βελτίωσης» του αγώνα κατά των ναρκωτικών

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δυο χώρες «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τις στρατηγικές του αγώνα εναντίον των ναρκωτικών», κατά το συμφωνημένο κείμενο.

Newsbomb

Κολομβία: Συμφωνία με ΗΠΑ για την ανάγκη «βελτίωσης» του αγώνα κατά των ναρκωτικών

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και ο πλέον υψηλόβαθμος διπλωματικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στην Μπογοτά συμφώνησαν «να βελτιωθεί» ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, μετά τη διένεξη του σοσιαλδημοκράτη με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη (21/10) το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Παραδοσιακοί σύμμαχοι, η Κολομβία και οι ΗΠΑ διέρχονται περίοδο εντάσεων στη σχέση τους έπειτα από μήνες που οι πρόεδροί τους ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες. Ο κ. Τραμπ ανήγγειλε την Κυριακή πως βάζει τέλος στην οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Ουάσιγκτον στην Μπογοτά.

Αν αναμονή των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα εξαγόμενα προϊόντα της Κολομβίας που επέσεισε ο κ. Τραμπ, ο κ. Πέτρο συναντήθηκε προχθές Δευτέρα το βράδυ με τον Τζον ΜακΝαμάρα, επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας, με σκοπό «να επιλυθεί το αδιέξοδο στις διμερείς σχέσεις», αναφέρει δελτίο Τύπου της κολομβιανής διπλωματίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δυο πλευρές «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να βελτιώσουν τις στρατηγικές του αγώνα εναντίον των ναρκωτικών», κατά το κείμενο.

Στο ναδίρ οι σχέσεις των δύο χωρών

Μετά την κατηγορία του κ. Τραμπ πως ο κ. Πέτρο είναι «βαρόνος των ναρκωτικών», ο δεύτερος χαρακτήρισε τον αμερικανό ομόλογό του «αγενή» και «ανίδεο» κι ανακάλεσε τον πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον για διαβουλεύσεις.

Επί μήνες, οι ηγέτες των δυο χωρών συγκρούονται για διάφορα ζητήματα -- από τις απελάσεις μεταναστών ως τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, περνώντας από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Συνέπεια είναι πως η σχέση των δυο κρατών, ιστορικά στενών συμμάχων, βρίσκεται πλέον στο ναδίρ.

Το Σάββατο ο κ. Πέτρο κατηγόρησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για «φόνο» αλιέα από τη χώρα του και τόνισε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και μαχητικά τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική κι έχουν εξαπολύσει σειρά πληγμάτων εναντίον πλεούμενων, με δεκάδες νεκρούς, παραβίασαν την κυριαρχία της Κολομβίας στα χωρικά ύδατά της.

Ο πρόεδρος Πέτρο καταφέρθηκε χθες μέσω X εναντίον της «απειλής στρατιωτικής εισβολής στην Κολομβία και τη Βενεζουέλα» και «προσωπικών κυρώσεων» σε βάρος του.

Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επιβολή κυρώσεων στον κολομβιανό πρόεδρο, τον πρώτο που ανήκει στην αριστερά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας.

Οικονομική βοήθεια για τον αγώνα κατά των ναρκωτικών

Η Κολομβία, που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης, είναι χώρα της Λατινικής Αμερικής που λαμβάνει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια των ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα της Ουάσιγκτον: το 2023, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ανήλθε σε 740 και πλέον εκατομμύρια δολάρια.

Το μισό από το ποσό αυτό διατίθεται για τον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών. Το υπόλοιπο διανέμεται σε προγράμματα ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας.

Η ένταση μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Πέτρο θορυβεί και επιχειρηματικούς κύκλους με επιρροή στην πολιτική σφαίρα στην Μπογοτά: φοβούνται τον αντίκτυπο των τελωνειακών δασμών που απείλησε να επιβάλλει ο ρεπουμπλικάνος, καθώς οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Πέραν αυτού, διαμορφώνουν κλίμα ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2026, στις οποίες ο κ. Πέτρο δεν μπορεί ως εκ του συντάγματος να είναι υποψήφιος.

«Η κρίση δεν ωφελεί κανέναν»

Μοιάζει να υπάρχει «υπολογισμός από πλευράς του προέδρου Πέτρο που χρησιμοποιεί την εξωτερική πολιτική, όπως βλέπετε στις θέσεις του για τον πόλεμο στη Γάζα, για να ανακτήσει τη δημοτικότητα που έχει χάσει σε εσωτερικό επίπεδο», εκτιμά ο Γιαν Μπάσετ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο της Ροσάριο.

Στην πραγματικότητα «η κρίση δεν ωφελεί κανέναν», η επιδείνωση της σχέσης πλήττει και την Ουάσιγκτον και την Μπογοτά, συμπληρώνει η Χιμένα Σάντσες, διευθύντρια αρμόδια για τις χώρες των Άνδεων στη ΜΚΟ Washington Office on Latin America (WOLA).

Ιστορικά η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί την τακτική «του μαστίγιου και του καρότου» απέναντι στην Μπογοτά, αλλά «τώρα δεν υπάρχει κανένα καρότο, μόνο μαστίγιο», βρίσκει η Λάουρα Μπονίγια, υποδιευθύντρια του ιδρύματος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση (PARES).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ριάνα: Πώς έχασε το αστρονομικό ποσό των 36 εκατ. δολαρίων

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

10:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

10:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Δυνατά παιχνίδια στο Champions League με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα ΟΠΑΠ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία χτύπησε ρωσικό εργοστάσιο χημικών με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow - Βίντεο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο στο πορτμπαγκάζ – Τον συνέλαβε η αστυνομία

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault: 4 E-Tech Electric Van, ηλεκτρική πρακτικότητα με γαλλική υπογραφή

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συνέβαινε αν η Γη σταματούσε ξαφνικά να περιστρέφεται

10:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Καλέση: Η πιο στενή του συνεργάτιδα αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θ' ανταμωθούμε μια τρελή πρωτομαγιά»

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βloomberg: «H κρίση της Γαλλίας δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μακρόν, είναι πρόβλημα της Ευρώπης»

10:33ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Αγχωτική νίκη για Θάντερ μετά τα… δαχτυλίδια - Οι Ουόριορς επικράτησαν του… Ντόντσιτς

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του και τράπηκε σε φυγή

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα - «Η άμεση αντιπαράθεση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

«Ντροπή, την Κυριακή γιατί αρνήθηκαν να τη μεταφέρουν;» – Χαμός στα social media για το περιπολικό που έγινε «ταξί» της Βανδή

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τσουνάμι προστίμων για τους ελαιοπαραγωγούς: Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων ακόμα και με μηδενική συγκομιδή

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Το περιπολικό έγινε ταξί για τη Βανδή στη Χαλκιδική - Το ξέσπασμα της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, η οργή στα social και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

06:00LIFESTYLE

Διονύσης Σαββόπουλος: Το ελληνικό τραγούδι «υποκλίνεται» στον Νιόνιο του, τον θαυματοποιό της μουσικής και του στίχου

10:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαιοσύνη μετά θάνατον: Ξανά ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για τον βασανισμό του Χρήστου Χρονόπουλου – Η δήλωση του δικηγόρου του

09:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το νέο βίντεο με τον 22χρονο στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου

11:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Σταμάτη Κραουνάκη - «Θα έρθει κανείς;»

09:32ΥΓΕΙΑ

Γυναίκα με πολλαπλές προσωπικότητες εξηγεί πώς είναι όταν «αλλάζει» μεταξύ τους

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Μανιφέστο κατά της ΑΙ από 800 προσωπικότητες: «Σταματήστε πριν εξαφανιστεί η ανθρωπότητα» - Χάρι-Μέγκαν, Νομπελίστες και γνωστοί ράπερ στους υπογράφοντες

06:32LIFESTYLE

«Το Περιβόλι του Τρελού»: Ο δίσκος του Σαββόπουλου που άλλαξε για πάντα το ελληνικό τραγούδι

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Η αγάπη σε κάνει ατρόμητο» - Η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη και η συγκινητική αναφορά στη σύζυγό του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Δέσποινα Βανδή: «Θα έρθουν να μας σώσουν» - Τι έλεγε στα social media λίγο πριν φτάσει το περιπολικό

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ