Κολομβία: «Οι Αμερικανοί σκότωσαν ψαρά, όχι ναρκέμπορο» λέει ο πρόεδρος της χώρας

«Ο ψαράς Αλεχάνδρο Καράντσα δεν είχε καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν η αλιεία» είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας

Κολομβία: «Οι Αμερικανοί σκότωσαν ψαρά, όχι ναρκέμπορο» λέει ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέδρο αγκαλιάζει τον Ισραέλ Ραμίρεζ, γνωστός και ως Πάμπλο Μπελτράν, ηγέτη του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού ή ELN, κατά τη διάρκεια τελετής για την επίσημη έναρξη εξάμηνης εκεχειρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη διαμόρφωση μόνιμης ειρήνης μεταξύ του ELN και της κυβέρνησης στην Μπογκοτά της Κολομβίας, Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατήγγειλε χθες Σάββατο ότι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

«Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης διέπραξαν δολοφονία και παραβίασαν την κυριαρχία στα χωρικά μας ύδατα», ανέφερε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο ψαράς Αλεχάνδρο Καράντσα δεν είχε καμία σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν η αλιεία», συμπλήρωσε, αναφερόμενος σε έναν Κολομβιανό ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε εξαιτίας αμερικανικού πλήγματος στο σκάφος του τον Σεπτέμβριο.

