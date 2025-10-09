Πριέτο: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν από την Κολομβία

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο αναδύεται» στην Καραϊβική, σύμφωνα με το πρόεδρο της Κολομβίας

Newsbomb

Πριέτο: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν από την Κολομβία

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο Ουρέγκο

FR172156 AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το τελευταίο πλοίο που βομβαρδίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό και οι επιβάτες του Κολομβιανοί πολίτες.

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο αναδύεται: η Καραϊβική. Η επίθεση διαπράττεται εναντίον όλης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Πέτρο, που βρίσκεται στο Βέλγιο για συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, απαντούσε σε μια ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τιμ Κέιν θα ψηφίσουν για να μπλοκάρουν τα πλήγματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον τέσσερα πλοία και 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα σκάφη αυτά μετέφεραν ποσότητες ναρκωτικών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:40ΚΟΣΜΟΣ

Δεν υπάρχουν λεφτά - O ΟΗΕ θα μειώσει κατά 25% τον αριθμό των κυανοκράνων

00:18ΚΟΣΜΟΣ

Πριέτο: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν από την Κολομβία

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Την Πέμπη η εκλογή Μητροπολιτών Κορίνθου και Κονίτσης - Οι επικρατέστεροι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν με καραμπίνα μηχάνημα της Περιφέρειας στο Πεντάλοφο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Από την «υδάτινη κόλαση» στην αναγέννηση: Η λίμνη Μάσκεγκον έγινε και πάλι τουριστικό κέντρο

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτήλας: «Θα ήθελα να δω τον Σαμαρά πίσω στη ΝΔ»

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τιμ Κουκ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Apple

23:19TRAVEL

«Ξεκλειδώνοντας» τα μυστικά της μαγευτικής Μονεμβασιάς το φθινόπωρο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι και πρώτη νίκη η Μακάμπι – Το πρόγραμμα

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Χανκς: Μπήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και άφησε άφωνους τους επιβάτες

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: «Η ταχεία απονομή Δικαιοσύνης είναι προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής εμπιστοσύνης»

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

22:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup: «Περίπατος» για τον Άρη στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίκειται εκεχειρία - New York Times: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματική κρίση Σερβίας - Τουρκίας: Η Άγκυρα έστειλε «Drones - καμικάζι» στο Κοσσυφοπέδιο - Ονειρεύεστε να αναβιώσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία λέει ο Βούτσιτς

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Αλιβέρι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δύο τραυματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Εννιάχρονη με καρκίνο σε τελικό στάδιο γιορτάζει νωρίτερα τα τελευταία της Χριστούγεννα - Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

20:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα μέχρι να χειμωνιάσει

23:28LIFESTYLE

Πολιτική θύελλα στην Eurovision 2026 - Στον αέρα η διοργάνωση στην Αυστρία αν αποκλειστεί το Ισραήλ

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τομ Χανκς: Μπήκε στο μετρό της Νέας Υόρκης και άφησε άφωνους τους επιβάτες

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Ελληνική πίτα στις κορυφαίες παγκοσμίως - Ποιες είναι οι άλλες τρεις

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ελιζέ: Ο Μακρόν «θα διορίσει πρωθυπουργό εντός 48 ωρών»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο άντρας που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο γυναίκα του – Την τρύπησε στα μάτια

23:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Την Πέμπη η εκλογή Μητροπολιτών Κορίνθου και Κονίτσης - Οι επικρατέστεροι

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Επίκειται συμφωνία για τη Γάζα - Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο

22:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές σε Ζαχάροβα για Κύπρο: Ατυχής αναφορά στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ