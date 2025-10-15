Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones

Κολομβιανοί και Μεξικανοί, μέλη των καρτέλ ναρκωτικών, εκπαιδεύονται στην χρήση drones στην Ουκρανία. Και μεταφέρουν στην πατρίδα τους την τεχνογνωσία προκειμένου να χρησιμοποιηθεί με καταστροφικά αποτελέσματα.

Σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη δυτική Ουκρανία,η λεγόμενη KillHouse Academy λειτουργεί ως σχολή τύπου «Top Gun» της εποχής του πολέμου με drones. Εκεί εκπαιδεύονται μερικοί από τους καλύτερους πιλότους μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) της χώρας, σε μια «πίστα» γεμάτη εμπόδια και προσομοιώσεις συνθηκών πραγματικής μάχης.

Ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, στο πρόσθετο παρελθόν, ξεχώριζε ένας πιλότος με το ψευδώνυμο Aguila 7 – πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων του Μεξικού και στρατολογημένος στη Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας.

Ήθελε να μεταφέρει τεχνογνωσία στα καρτέλ

Όπως όμως αποκαλύφθηκε, ο Aguila 7 δεν είχε ως κίνητρο το να βοηθήσει την Ουκρανική πλευρά να ανταπεξέλθει στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Ούτε και σκοπός του ήταν το να βγάλει κάποια παραπάνω χρήματα. Σύμφωνα με τις προειδοποιήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας, που επικαλείται το βρετανικό μέσο The Telegraph ήταν μέλος του διαβόητου καρτέλ Los Zetas, που βρέθηκε στην Ουκρανία με σκοπό να μάθει τεχνικές χρήσης drones, τις οποίες θα μετέφερε στην πατρίδα του και πιο συγκεκριμένα στα καρτέλ με τα οποία συνεργάζεται.

Η αποκάλυψη έγινε τον Ιούλιο, όταν οι μεξικανικές μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν το Κίεβο ότι μέλη καρτέλ παρεισφρύουν στις λεγεώνες ξένων μαχητών για να εκπαιδευτούν στη χρήση των FPV drones - τα γνωστά “καμικάζι”, που μεταφέρουν εκρηκτικά και προσφέρουν στους χειριστές οπτική πρώτου προσώπου για καθοδήγηση και στόχευση.

Η Ουκρανία ως «μεταπτυχιακό» για τα καρτέλ

Τα FPV drones έχουν αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωμία του πολέμου στην Ουκρανία, λόγω τόσο του κόστους όσο και της καταστροφικής τους δύναμης και τα μεξικανικά καρτέλ φαίνεται πως αντιγράφουν τα lessons learned - κατά την στρατιωτική αργκό - του μετώπου στην ανατολική Ευρώπη.

Πρόσφατα εμφανίστηκαν βίντεο από μέλη του καρτέλ Σιναλόα να επιδεικνύουν τη χρήση drones με οπτική ίνα, ένα ουκρανικό μοντέλο που λειτουργεί μέσω καλωδίου για να αποφεύγει τα σήματα παρεμβολών από anti-drone συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα στο πεδίο της μάχης.

Ένα ουκρανικής κατασκευής FPV drone οπτικών ινών πετάει σε πεδίο δοκιμών σε άγνωστη τοποθεσία στην περιοχή του Κιέβου, Ουκρανία, Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025. AP

«Η Ουκρανία έχει γίνει πλατφόρμα για τη διάδοση των τακτικών FPV σε όλο τον κόσμο», ανέφερε αξιωματούχος ασφαλείας του Κιέβου στην ιστοσελίδα Intelligence Online. «Κάποιοι έρχονται για να μάθουν πώς να σκοτώνουν με ένα drone των 400 δολαρίων και μετά πουλούν τη γνώση τους στον υψηλότερο πλειοδότη».

Η έρευνα του καλοκαιριού εντόπισε τουλάχιστον τρεις πρώην αντάρτες των FARC από την Κολομβία – έμπειρους στη διακίνηση κοκαΐνης – που είχαν επίσης ενταχθεί στις ουκρανικές μονάδες. Οι Αρχές θεωρούν ότι για τα καρτέλ είναι εύκολο να «κρυφτούν» ανάμεσα στους Λατινοαμερικανούς που καταφθάνουν μαζικά στη Διεθνή Λεγεώνα.

Οι περισσότεροι εθελοντές από τη Λατινική Αμερική προέρχονται από την Κολομβία, και δεν είναι μέλη των καρτέλ, αλλά πρώην στρατιώτες που έμειναν χωρίς εργασία μετά την ειρηνευτική συμφωνία του 2016 με τις FARC. Το κίνητρο τους είναι κυρίως οικονομικό καθώς ο μισθός στη Λεγεώνα μπορεί να φτάσει τα 3.000 δολάρια τον μήνα, πολλαπλάσιος από ό,τι στην Κολομβία. Πολλοί έχουν λάβει εκπαίδευση από τον αμερικανικό στρατό και διαθέτουν εμπειρία τόσο στον ανταρτοπόλεμο όσο και σε επιχειρήσεις κατά των δυνάμεων των καρτέλ.

Κατακόρυφη αύξηση της χρήσης drones από καρτέλ

Η περιορισμένη δυνατότητα της Ουκρανίας να ελέγχει τους ξένους εθελοντές όμως φαίνεται να άνοιξε την πόρτα και στα καρτέλ. «Υπάρχουν ενδείξεις ότι μεξικανικές και κολομβιανές εγκληματικές οργανώσεις προσπαθούν να διεισδύσουν στον ουκρανικό στρατό για να μάθουν τεχνικές που θα μεταφέρουν στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο αναλυτής Alexander Marciniak στo βρετανικό The Telegraph.

Και η πρόσφατη εμπειρία δείχνει να τον δικαιώνει. Στο Μεξικό, η χρήση επιθετικών drones αυξήθηκε από μερικά περιστατικά το 2020 σε πάνω από 40 τον μήνα το 2023, αποδεικνύοντας τη στρατιωτικοποίηση των καρτέλ. Οι συμμορίες, εξοπλισμένες εκτός από drones και με εκρηκτικά, ρουκέτες και αυτοσχέδια τεθωρακισμένα, δρουν κυρίως στην πολιτεία Μιτσοακάν, όπου πρόσφατα συνελήφθησαν 11 Κολομβιανοί για μια επίθεση που σκότωσε οκτώ στρατιώτες.

Ειδική μονάδα έχουν τα καρτέλ στο Μεξικό

Το καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG) διαθέτει πλέον ειδική μονάδα drone με το διακριτικό «Operadores Droneros». Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν βίντεο όπου μέλη ρίχνουν εκρηκτικά από drones, τρομοκρατώντας ολόκληρες κοινότητες και πλήττοντας ανταγωνιστικές ναρκω-τρομοκρατικές οργανώσεις - όπως τουλάχιστον αποκαλεί πια τα καρτέλ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η διείσδυση των καρτέλ στη Διεθνή Λεγεώνα εντείνει τους φόβους των διπλωματών για παγκόσμια διάχυση στρατιωτικών τεχνικών σε εγκληματικές οργανώσεις. Οι «εθελοντές» αποκτούν πρόσβαση σε οπλισμό και μαθαίνουν να κατασκευάζουν φτηνά επιθετικά drones, χρησιμοποιώντας οδηγούς από βίντεο στο διαδίκτυο.

Για τα μεξικανικά καρτέλ, σύμφωνα με το Atlantic Council, τα FPV προσφέρουν έναν ιδανικό συνδυασμό προσιτής τιμής και καταστροφικής δυνατότητας.

Μπορούν να συναρμολογηθούν διακριτικά, να εκτοξευθούν από κάθε είδους τοποθεσίες και να στοχευθούν με εξαιρετική ακρίβεια. Στον πόλεμο καρτέλ εναντίον καρτέλ, τα FPV θα μπορούσαν να είναι ικανά να πλήξουν στόχους υψηλής αξίας μέσα σε οχυρωμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες προηγουμένως απαιτούσαν δαπανηρές και υψηλού κινδύνου επιδρομές.

Η «έμπνευση» από τον ISIS

Τα καρτέλ έχουν ήδη εμπειρία στον πειραματισμό με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Πριν από περίπου πέντε χρόνια, ορισμένοι άρχισαν να ρίχνουν χειροβομβίδες και μικρά αυτοσχέδια πυρομαχικά από εμπορικά τετρακόπτερα, πολλά χρόνια αφότου το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Αλ Σαμ, ή ISIS, πρωτοστάτησε στην τακτική αυτή στη Συρία.

Τα συστήματα αυτά ήταν ακατέργαστα και περιορισμένα. Τα FPV, αντίθετα, φέρνουν ευελιξία και ικανότητα απομάκρυνσης που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την ισορροπία δυνάμεων σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις.



Υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι τα καρτέλ προσαρμόζουν τις τακτικές τους στην εποχή των FPV. Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας κούρσας εξοπλισμών τους, το καρτέλ Σιναλόα και το καρτέλ Cártel de Jalisco Nueva Generación φέρονται να δοκιμάζουν FPV στο δυτικό και κεντρικό Μεξικό. Στο διαδίκτυο έχουν εμφανιστεί βίντεο με επιθέσεις με FPV που απεικονίζουν στοχευμένα χτυπήματα. Εν αναμονή, ορισμένα ναρκο-τανκς του καρτέλ έχουν τροποποιηθεί με προστατευτικά κλουβιά για να αποκρούουν τα χτυπήματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη - κάτι που απηχεί τρομακτικά τις προσαρμογές στο πεδίο της μάχης των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων.

Οι κυβερνήσεις τόσο του Μεξικό όσο και της Κολομβίας βρίσκονται έτσι αντιμέτωπες με ένα νέο φαινόμενο: Τους πολέμους των drones, στους οποίους τα πεδία μάχης τόσο μεταξύ συμμοριών όσο και εναντίον κυβερνητικών δυνάμεων, δεν περιορίζονται πια μόνο στους δρόμους, αλλά και στους ουρανούς.

Η πίεση από Τραμπ

Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον αυξάνει την πίεση προς το Μεξικό και την Κολομβία μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει τα μεξικανικά καρτέλ «ναρκω-τρομοκρατικές οργανώσεις». Ήδη τέσσερα ύποπτα πλοία ναρκωτικών καταστράφηκαν από αμερικανικά drone στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ δεν απέκλεισε ακόμη και επιχειρήσεις αμερικανικών στρατευμάτων στο Μεξικό.

Και φυσικά υπάρχουν φόβοι ότι σε περίπτωση που κάτι τέτοιο αποφασιστεί, δεν είναι απίθανο τα καρτέλ να χρησιμοποιήσουν αυτά ακριβώς τα Fpv Drones προκειμένου να επιτεθούν στις «μικρές, επίλεκτες ομάδες» Αμερικανών στρατιωτικών που θα βρίσκονται στο «έδαφός τους».

