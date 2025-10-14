Μικρά αλλά θαυματουργά: Πώς τα κυνηγετικά όπλα αντιμετωπίζουν τα drones - 7 χώρες δείχνουν τον δρόμο

Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η αντιμετώπιση απροσδιόριστης προέλευσης drones τα οποία κατά κόρον πετούν πλέον κοντά σε αστικά κέντρα, στρατιωτικές βάσεις και άλλα ευαίσθητα σημεία.

Ωστόσο, μεταξύ των πολλών διδαγμάτων που έχει προσφέρει ο τετραετής πόλεμος στην Ουκρανία, ένα βασικό είναι ότι ακόμη και ο πιο απλός οπλισμός, όπως το κυνηγετικό όπλο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Αναδεικνύεται ως ένα πρακτικό και οικονομικά αποδοτικό αντίμετρο έναντι μιας από τις πιο δύσκολες απειλές που αντιμετωπίζουν σήμερα οι στρατιώτες: τα μικρά, γρήγορα και θανατηφόρα drones.

Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις λέγεται ότι ήταν από τις πρώτες στον κόσμο που ενσωμάτωσαν τα κυνηγετικά όπλα στην οργανωμένη άμυνα κατά των drones. Έχουν αποδείξει ότι η διάσπαση της σφαίρας ενός κυνηγετικού όπλου αυξάνει τις πιθανότητες να χτυπήσει ένα μικρό, γρήγορο drone, ιδιαίτερα στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση, όπως αναφέρει ανάλυση του eurasiantimes.com.

Μια πρακτική τελευταία γραμμή άμυνας

Παλαιότερα, τα εξελιγμένα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου θεωρούνταν η προτιμώμενη άμυνα κατά των drones, αλλά όταν τα τελευταία κατάφεραν να παρακάμψουν αυτά τα συστήματα (ιδιαίτερα τα σμήνη μικρότερων drones), τα κυνηγετικά όπλα αποδείχθηκαν μια πρακτική τελευταία γραμμή άμυνας.

Για τους στρατιώτες που υπερασπίζονται χαρακώματα, οχήματα ή θέσεις διοίκησης, αυτά προσφέρουν πλέον την τελευταία γραμμή άμυνας όταν αποτυγχάνουν οι ηλεκτρονικές παρεμβολές και άλλες δυνατότητες κατά των drones/UAV.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 413ο Τάγμα Επιδρομών της Ουκρανίας έχει καθιερώσει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη χρήση κυνηγετικών όπλων, που ενσωματώνει όχι μόνο τις παραδοσιακές τεχνικές σκοποβολής, αλλά και τις απρόβλεπτες δυνατότητες κίνησης των drones.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα διδάγματα, οι κορυφαίοι στρατοί σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν κυνηγετικά όπλα στις αμυντικές τους στρατηγικές κατά των drones.

Διεθνή παραδείγματα

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τα ακόλουθα παραδείγματα που έχουν καταλάβει τα πρωτοσέλιδα τις τελευταίες εβδομάδες.

1) Στις 4 Οκτωβρίου, ο ινδικός στρατός προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά έξι όπλων AK-630 30 mm για την προστασία των πληθυσμιακών κέντρων και των θρησκευτικών χώρων κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Αυτά τα όπλα υψηλής πυροβολικής ισχύος είναι αποτελεσματικά κατά των drones και θεωρούνται μέρος του «δικτύου αεροπορικής άμυνας Sudarshan Chakra», ενός ολοκληρωμένου, πολυεπίπεδου, εγχώριου ασπίδας ασφαλείας, που ενσωματώνει συστήματα επιτήρησης, κυβερνοασφάλειας και αεροπορικής άμυνας για την προστασία βασικών εγκαταστάσεων από διάφορες εχθρικές επιθέσεις έως το 2035, χρόνο κατά τον οποίο η ινδική κυβέρνηση επιθυμεί να εγκαταστήσει σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σύστημα πυροβόλων όπλων AK-630 30 mm θα τοποθετηθεί σε ρυμουλκούμενο όχημα. «Το AK630 θα χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή της απειλής από URAM (μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους, πυροβόλα και όλμους) και θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία σημαντικών πληθυσμιακών κέντρων και θρησκευτικών κέντρων κοντά στα διεθνή σύνορα και τη γραμμή ελέγχου», σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους.

Αυτά τα πολυβόλα συστήματα πυροβόλων όπλων θα έχουν εμβέλεια έως 4 χλμ. με ρυθμό πυρός έως 3.000 βολές ανά λεπτό. Η ανίχνευση επιτυγχάνεται μέσω ενός ηλεκτροοπτικού συστήματος ελέγχου πυρός για όλες τις καιρικές συνθήκες. Τα συστήματα θα ενσωματωθούν σταδιακά στη συνολική αρχιτεκτονική της αεροπορικής άμυνας.

2) Στις 3 Οκτωβρίου, η Israel Weapon Industries (IWI) αποκάλυψε το σύστημα Arbel κατά των drones με την πρωτοποριακή τεχνολογία ελέγχου πυρός που μετατρέπει τα τυπικά τυφέκια πεζικού σε ανιχνευτές ακριβείας, καθιστώντας το σύστημα απλό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό

Ενσωματωμένο απευθείας στην πλατφόρμα AR-15 και στα τυφέκια ARAD και τα πολυβόλα Negev της IWI, το Arbel επιτρέπει στους στρατιώτες να αντιμετωπίζουν απειλές, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα όπλα, οπτικά συστήματα και πυρομαχικά τους, χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο πυροβολισμού, αυτά μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση έως 450 μέτρων.

Ομοίως, ανάλογα με την πλατφόρμα, το σύστημα Arbel μπορεί να ενσωματωθεί στον κάτω δέκτη του A-15 ή να συνδεθεί ως εξωτερική μονάδα στη λαβή του Negev. Το σύστημα προσθέτει μόνο 900 γραμμάρια στο όπλο και πληροί τα στρατιωτικά πρότυπα MIL-STD-810, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η τροφοδοσία του Arbel λειτουργεί με μπαταρία και επιτρέπει 50 ώρες συνεχούς λειτουργίας. Είναι οπτικά ανεξάρτητο, διαμορφώσιμο ανάλογα με την αποστολή και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου πυρός που απελευθερώνει σφαίρες όταν ο σκοπευτής είναι σταθερός στο στόχο, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σενάριο.

3) Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να αναπτύσσουν το τυφέκιο IXI-EW Dronekiller. Διαμορφωμένο όπως ένα κανονικό τουφέκι με λαβή πιστολιού, αυτό το όπλο ζυγίζει λίγο λιγότερο από 9 λίβρες. Λειτουργεί όπως και άλλα αντίμετρα κατά των drone, εξουδετερώνοντας τις επικοινωνίες μεταξύ του drone και του χειριστή του. Το IXI-EW Dronekiller μπορεί να φτάσει αεροπορικούς στόχους σε απόσταση περίπου 1.000 μέτρων

4) Η Ουκρανία αναπτύσσει το δικό της τουφέκι κατά των drone, το «Kvertus Technology Antidron KVSG-6», το οποίο θεωρείται η επόμενη εξέλιξη στον πόλεμο των drones.



Το KVSG-6 λειτουργεί προβάλλοντας ραδιοσήματα προς τον στόχο, παρεμβάλλοντας αποτελεσματικά τα σήματα που λαμβάνει το drone. Το αποτέλεσμα είναι γενικά η μερική ή πλήρης απώλεια επικοινωνίας, με αποτέλεσμα το drone να πετάει χωρίς στόχο ή να συντρίβεται.

5) Η Ρωσία διαθέτει το Lokmas PARS STUPOR ως το νέο όπλο κατά των drone. Όπως και άλλα αντίμετρα κατά των drone, το STUPOR διακόπτει τις επικοινωνίες με τον στόχο μέσω ηλεκτρομαγνητικών παλμών, προκαλώντας το drone να πετάει χωρίς στόχο ή να συντρίβεται.

Αυτό το όπλο λειτουργεί όπως ένα τουφέκι, με μια συσκευή σκόπευσης τοποθετημένη στην κορυφή για ακρίβεια βολής και μια συμβατική σκανδάλη για την ενεργοποίηση του όπλου.

The grenade rebounds and explodes with a certain delay, wounding one RF soldier in the leg. The Lokmas PARS Stupor II gun, designed by the MoD, has been controversial from the start. Supposedly it can work on UAV/UAS up to 850m altitude, but the makers say it «1.2 miles». https://t.co/TKLltH4dEI — Nuno Rogeiro @nrogeiro (@nrogeiro) October 20, 2022



6) Ένα άλλο όπλο κατά των drone που βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης είναι το EDM4S της Λιθουανίας, ή Electronic Drone Mitigation 4 System. Κατασκευασμένο παρόμοια με ένα βασικό τουφέκι με κάννη και λαβή πιστολιού, αυτό εκτοξεύει έναν ηλεκτρομαγνητικό παλμό που διαταράσσει ή διακόπτει τα σήματα επικοινωνίας μεταξύ του drone και του χειριστή του.



7) Οι ιταλικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το νέο Benelli M4 AI Drone Guard shotgun, το οποίο αναπτύχθηκε από την Beretta Defense Technologies.

Αυτό το όπλο είναι βελτιστοποιημένο για την καταπολέμηση drone σε απόσταση έως 50 μέτρων, με εκτεταμένη εμβέλεια έως 100 μέτρων, ανάλογα με τις συνθήκες. Το όπλο χρησιμοποιεί ειδικά πυρομαχικά με βάση το βολφράμιο σε φυσίγγια Norma Governmental AD-LER για την καταπολέμηση drone.



Τα πυκνά σφαιρίδια βολφραμίου προσφέρουν συγκεντρωμένη, διεισδυτική πρόσκρουση, αυξάνοντας την πιθανότητα εξουδετέρωσης. Κάθε φυσίγγιο περιέχει 350 σφαιρίδια βολφραμίου Νο. 6 (2,75 mm) για μέγιστη κάλυψη στον κώνο.

Μέχρι που φτάνουν τα όρια των κυνηγετικών όπλων;

Ωστόσο, τελικά, τα κυνηγετικά όπλα έχουν και τα δικά τους όρια.

Οι σκεπτικιστές λένε ότι αυτά είναι αποτελεσματικά μόνο σε πολύ μικρές αποστάσεις (κάτω από 100 μέτρα). Τα drones που στοχεύουν είναι μικρά και ευέλικτα, γεγονός που τα καθιστά δύσκολα να χτυπηθούν με αξιοπιστία. Λέγεται επίσης ότι τα κυνηγετικά όπλα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου για παράπλευρες ζημίες, με την έννοια ότι σε αστικές ή πυκνοκατοικημένες περιοχές, η πυροδότηση πραγματικών πυρομαχικών στον αέρα ενέχει σημαντικό κίνδυνο να προκληθεί βλάβη σε πολίτες ή περιουσίες.

Τρίτον, υποστηρίζεται ότι τα κυνηγετικά όπλα είναι απλώς η τελευταία γραμμή άμυνας για μεμονωμένους στρατιώτες όταν όλα τα άλλα μέτρα κατά των drones έχουν αποτύχει. Τα κυνηγετικά όπλα προορίζονται βασικά για την υπεράσπιση της ζωής τους και της ζωής των συναδέλφων τους.



