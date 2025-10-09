Πονοκέφαλος για την Ευρώπη η προστασία κατά των drones - Το δύσκολο νομικό πλαίσιο και τα ρίσκα

Φωτ. Αρχείου - Drone που μεταφέρει βόμβα πετάει πάνω από πεδίο ασκήσεων κατά τη διάρκεια κοινών ρωσο-λευκορωσικών στρατιωτικών ασκήσεων στη Λευκορωσία, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Pavel Bednyakov)

«Καμπανάκι» έχει χτυπήσει για τις υπερπτήσεις drones επάνω από αεροδρόμια, βιομηχανικές μονάδες και ευαίσθητες υποδομές στην Ευρώπη, αλλά οι αρχές, που βλέπουν σε αυτές το χέρι της Ρωσίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσκολίες στο τομέα της ανίχνευσης, της παραγωγής παρεμβολών και της κατάρριψής τους σε καιρό ειρήνης.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ότι θα επιτρέψει στην αστυνομία να καταρρίπτει απειλητικά drones, έπειτα από πληθώρα πτήσεων επάνω από αεροδρόμια.

Στη Γαλλία, drones πέταξαν τις τελευταίες εβδομάδες επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Μουρμελόν, αλλά και στη Δανία και τη Νορβηγία, drones πέταξαν επάνω από αεροδρόμια υποχρεώνοντας σε διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας. Στο Βέλγιο, ο τοπικός διευθυντής της αμυντικής βιομηχανίας Thales δήλωσε στο Politico ότι υπάρχουν σήμερα περισσότερα drones σε σχέση με πριν από δύο μήνες.

Το αεροδρόμιο του Μονάχου χρειάστηκε να κλείσει για ώρες εξαιτίας υπερπτήσεων drones στην περιοχή του στις αρχές Οκτωβρίου. REUTERS/Ayhan Uyanik

«Δύο περιστατικά μπορεί να οφείλονται σε σύμπτωση. Αλλά τρία, πέντε, δέκα; Πρόκειται για επιχειρήσεις της γκρίζας ζώνης κατά της Ευρώπης», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σκοπός η «ταπείνωση» της Ευρώπης

Πολλοί ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Μόσχα ότι βρίσκεται πίσω από τις υβριδικές αυτές επιχειρήσεις που διεξάγονται σε χώρες που υποστηρίζουν στην Ουκρανία και δεν έχουν κοινά σύνορα με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία.

«Σε αυτή τη φάση, γίνεται μόνο και μόνο για να μας προσκαλέσει εκνευρισμό. Περιλαμβάνονται στις εχθρικές κινήσεις των Ρώσων που προσπαθούν να μας ταπεινώσουν», σχολιάζει γαλλική πηγή.

Δύσκολο είναι επίσης να αποδειχθεί η εμπλοκή της Μόσχας. Στη Γαλλία, «εδώ και λίγες εβδομάδες, υπάρχει αύξηση των πτήσεων drones επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και άλλες ευαίσθητες υποδομές. Αλλά δεν μπορούμε να τις αποδώσουμε σε κάποιον συγκεκριμένο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το νομικό πλαίσιο

Επάνω από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Μουρμελόν, για παράδειγμα, που βρίσκονται σε μία έκταση μεγαλύτερη από την πόλη του Παρισιού, «μπορούμε θαυμάσια να έχουμε έναν πατέρα που αγοράζει ένα κινέζικο drone και δεν ενσωματώνει τις «ζώνες απαγόρευσης εναέριας κυκλοφορίας» στο σύστημά του, που δεν διαβάζει την ειδοποίηση και πηγαίνει το σαββατοκύριακο σε ένα κοντινό δάσος και βρίσκεται μέσα σε απαγορευμένη ζώνη», λέει ο Τιερί Μπερτιέ, επιστημονικός διευθυντής της Επαγγελματικής Ομοσπονδίας Drones Ασφαλείας Drone4Sec.

Η αντιμετώπιση των drones αυτών δεν είναι εύκολη.

Τα σημεία που χρειάζονται προστασία είναι πολλά (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ευαίσθητου χαρακτήρα βιομηχανικές μονάδες όπως είναι αυτές που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία, ενεργειακοί σταθμοί, κρίσιμου χαρακτήρα μεταφορικές υποδομές) και υπάρχουν νομικοί περιορισμοί.

Στη Γαλλία, «μόνο μία κρατική υπηρεσία μπορεί να εξουδετερώσει ένα drone», υπενθυμίζει πηγή ασφαλείας, γεγονός που αποκλείει την προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας που χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, συστήματα παρεμβολών. Και στη Γερμανία, η κυβέρνηση πρέπει να αποσαφηνίσει την νομική ασάφεια για να επιτραπεί στην αστυνομία να καταρρίπτει απειλητικά drones.

Επίσης, όταν εντοπισθεί ένα drone, πώς να εξουδετερωθεί και να γίνουν δεκτές οι συνέπειες ή οι ζημιές σε χώρες που επισήμως βρίσκονται σε ειρήνη;

«Δεν βρισκόμαστε πλέον πλήρως σε καιρό ειρήνης διότι βρισκόμαστε ταυτόχρονα σε καιρό ειρήνης και όχι και τόσο μακριά από την σύγκρουση», σύμφωνα με τον ναύαρχο Νικολά Βοζούρ, αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του που υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη αμυντικών μέσων. «Σε μία δεδομένη στιγμή, είτε αμυνόμαστε είτε δεν αμυνόμαστε;».

Οι παρεμβολές είναι ένα αποτελεσματικόμέσον, αλλά δύσκολο σε κατοικημένες περιοχές. «Κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε παρεμβολές σε πολλά πράγματα», σύμφωνα με τον Τιερί Μπερτιέ.

«Οι παρεμβολές έχουν ένα μειονέκτημα. Σε εμποδίζουν να δεις το ματς PSG-OM », αστειεύτηκε ο ναύαρχος Βοζούρ κατά τη διάρκεια των Στρατηγικών Συναντήσεων της Μεσογείου (Rencontres stratégiques de la Méditerranée).

Οσο για την κατάρριψη του drone, βάλλοντας εναντίον του ή αναχαιτίζοντάς το με άλλο drone υπάρχει ρίσκο. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου στη Δανία, οι αρχές αποφάσισαν να μην τα καταρρίψουν για την ασφάλεια των πολιτών.

Η πτώση ενός drone μπορεί να προκαλέσει ζημιές. Η κατάρριψή του με πυροβόλο όπλο απαιτεί την δημιουργία ενός τείχους από σφαίρες, όπως κάνουν οι ουκρανοί στρατιώτες κατά των ρωσικών drones.

«Είναι πολύ δύσκολο να πλήξεις ένα εναέριο drone», λέει ένας ναύτης γαλλικής φρεγάτας πίσω από ένα πολυβόλο 12,7 κατά τη διάρκεια ναυτικής άσκησης στη Μεσόγειο. Το όπλο του έχει βεληνεκές 900 μέτρων κατά drone και πυροβολεί 500 βολές το λεπτό. Σε αυτές περιλαμβάνονται τροχιοδεικτικές σφαίρες που επιτρέπουν την προσαρμογή των ριπών στον στόχο. Ενας αστυνομικός με ένα τέτοιο όπλο επ' ώμου θα συναντούσε περισσότερες δυσκολίες.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

