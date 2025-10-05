Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία

Οι λιθουανικές αρχές ανέστειλαν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, με τις πτήσεις να εκτρέπονται, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LRT και το πρακτορείο ειδήσεων BNS. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και εντάσσεται σε μια ανησυχητική αλυσίδα γεγονότων που τις τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες λόγω εντοπισμού drones ή άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων.



Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το αεροδρόμιο του Μονάχου είχε αναστείλει όλες τις πτήσεις μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από τον εναέριο χώρο της πόλης. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων και την ικανότητα των αρχών να ελέγχουν τέτοια επεισόδια σε πραγματικό χρόνο.

