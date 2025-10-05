Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το αεροδρόμιο του Μονάχου είχε αναστείλει όλες τις πτήσεις μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Newsbomb

Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία
Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι λιθουανικές αρχές ανέστειλαν την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω πιθανής παρουσίας αερόστατων θερμού αέρα στον εναέριο χώρο της πρωτεύουσας, με τις πτήσεις να εκτρέπονται, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LRT και το πρακτορείο ειδήσεων BNS. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου και εντάσσεται σε μια ανησυχητική αλυσίδα γεγονότων που τις τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει στο προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες λόγω εντοπισμού drones ή άγνωστων ιπτάμενων αντικειμένων.


Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, το αεροδρόμιο του Μονάχου είχε αναστείλει όλες τις πτήσεις μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από τον εναέριο χώρο της πόλης. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, δημιουργώντας ανησυχία για την ασφάλεια των πτήσεων και την ικανότητα των αρχών να ελέγχουν τέτοια επεισόδια σε πραγματικό χρόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εκλογή βουλευτών - από «εκλέκτορες» σήμερα - Τι θέλει ο Σάρα

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αυστρία: Σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων στην ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 57 οι νεκροί από βομβαρδισμούς χθες ισχυρίζονται οι Παλαιστίνιοι

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

00:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσαν στη σημαία του Λευκού Πύργου… για να τραβήξουν βίντεο

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ελεύθερος σκύλος προκαλεί προβλήματα και ένταση στα «Πεταλάδικα»

23:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου, Σορίν Οπρέσκου

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί «την αρχική γραμμή απόσυρσης των στρατευμάτων του»

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Μετανάστες στη Γαύδο: 18χρονος αναγνωρίστηκε ως διακινητής

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό

22:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Είδε σε live μετάδοση την απόπειρα διάρρηξης– Έφυγαν με άδεια χέρια οι δράστες

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

22:33ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δύο νεκροί από επιθέσεις που αποδίδονται σε αρκούδες

22:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΛ – Βόλος 2-5: Θριαμβευτικό πέρασμα με πεντάρα και… βασιλιάς του κάμπου

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το Ισραήλ έχει αποδεχτεί «την αρχική γραμμή απόσυρσης των στρατευμάτων του»

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αυστρία: Σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων στην ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη: Η στιγμή που η μηχανή χτυπάει σε κολόνα - Δύο νεκροί

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Σάντσες: Μαχαίρωσαν τον πρώην «αστέρα» του NFL στην Ιντιάνα – Συνελήφθη ο ύποπτος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Θα πάθετε ΣΟΚ: Δείτε πώς παρέδωσαν το σπίτι που νοίκιαζαν στη Θεσσαλονίκη (pic)

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

22:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Είδε σε live μετάδοση την απόπειρα διάρρηξης– Έφυγαν με άδεια χέρια οι δράστες

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

21:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών- Η προοπτική του καιρού για τις επόμενες μέρες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ