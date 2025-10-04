Γερμανία: Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Μονάχου

Ένα αεροσκάφος της Lufthansa αποπαγοποιείται στο αεροδρόμιο του Μονάχου, Γερμανία, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.Το αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις το πρωί της Τρίτης λόγω παγωμένης βροχής, καθώς ο κρύος καιρός συνεχίζεται στην περιοχή. (AP Photo/Matthias Schrader)

Το αεροδρόμιο του Μονάχου βρέθηκε ξανά σε παράλυση το βράδυ της Παρασκευής, καθώς όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν από τις 21:28 τοπική ώρα, μετά τον «ανεπιβεβαίωτο εντοπισμό drone» πάνω από τον εναέριο χώρο του.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά από τον Γερμανικό Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, ενώ η ομοσπονδιακή αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει αν πράγματι επρόκειτο για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το περιστατικό προκάλεσε νέα αναστάτωση στους επιβάτες, λιγότερο από 24 ώρες αφότου ο αερολιμένας είχε ήδη ζήσει χάος με ακυρώσεις, εκτροπές πτήσεων και εκατοντάδες ταξιδιώτες να διανυκτερεύουν στις αίθουσές του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου, δεν είναι σαφές πότε θα επαναλειτουργήσει το αεροδρόμιο, το οποίο ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό από τα μεσάνυχτα έως τις 05:00 για λόγους προστασίας της περιοχής από τον θόρυβο. Στο μεταξύ την έρευνα έχει αναλάβει η ομοσπονδιακή αστυνομία, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν επρόκειτο πράγματι για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου έχει δημοσιευθεί ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ο εντοπισμός drones. Παρόλα αυτά, ο Γερμανικός Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (DFS) αποφάσισε την αναστολή της πτητικής λειτουργίας του αεροδρομίου ως προληπτικό μέτρο. Ο αριθμός των ταξιδιωτών που επηρεάστηκαν από την αναστολή των πτήσεων παραμένει ακόμη ασαφής. «Ερευνούμε μια πληροφορία ότι μπορεί να υπήρξε εντοπισμός drone. Για λόγους ασφαλείας, ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλε τις πτητικές λειτουργίες στις 21:28. Η ασφάλεια προηγείται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Μονάχου Τόμας Μπόροβικ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει αναπτυχθεί με πλήρη ισχύ στην περιοχή του αεροδρομίου και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο εντοπισμός drones προκάλεσε χάος στον αερολιμένα του Μονάχου ήδη το βράδυ της Πέμπτης, καθώς περισσότερες από 17 απογειώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και εκατοντάδες επιβάτες διανυκτέρευσαν στους χώρους του αεροδρομίου. Το πρόγραμμα πτήσεων εκτελείτο κανονικά από το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τη νέα αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightradar24, τουλάχιστον 17 πτήσεις εξετράπησαν χθες (Παρασκευή) το βράδυ προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης και της Νυρεμβέργης.

Μετά τα νέα περιστατικά με drones, έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για την καλύτερη προστασία των αεροδρομίων. Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Νόμπριντ ζήτησε την συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων για την αντιμετώπιση των drones, τα οποία αποτελούν σήμερα ευθύνη της αστυνομίας. «Βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ της απειλής των drones και της άμυνας από drones. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κερδηθεί», δήλωσε ο κ. Ντόμπριντ. O βαυαρός πρωθυπουργός Μάρκους Ζέντερ τάχθηκε μάλιστα υπέρ της εξουσιοδότησης της αστυνομίας να καταρρίπτει άμεσα τα drones και προανήγγειλε την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας. «Χρειαζόμαστε κυριαρχία επί του εναέριου χώρου μας», τόνισε.

