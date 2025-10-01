Συναγερμός στο Μόναχο: Πυροβολισμοί και εκρήξεις με ένα νεκρό - Έκλεισε το Οκτόμπερφεστ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στο βόρειο Μόναχο από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ ερευνάται τυχόν σύνδεση με το Oktoberfest, καθώς βρέθηκε μία σορός, ενώ ένας άνδρας είναι αγνοούμενος.

Η αστυνομία ερευνά τους χώρους του φεστιβάλ επικαλούμενη «μη συγκεκριμένη απειλή εκρηκτικών».

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις, ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά σε ένα κτήριο κατοικιών και στη συνέχεια υπήρξαν αναφορές για δυνατούς κρότους.

4. Lageupdate



Aktuell ermitteln wir in alle Richtungen. Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese.



Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, ο άνδρας είχε τοποθετήσει εκρηκτικά στο σπίτι των γονιών του προτού τα πυροδοτήσει και αυτοκτονήσει και η σορός του βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμούς κοντά στη λίμνη Λέρχεναουερ, σε απόσταση 5 λεπτών από το σημείο των εκρήξεων.

Ωστόσο, το BR24 ανέφερε ότι η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει αναφορές για πυροβολισμούς και θύματα. Η πυρκαγιά κατέκαψε ένα κτίριο κατοικιών και πολλά αυτοκίνητα, ανέφερε το πρακτορείο.

Το Οκτόμπερφεστ έκλεισε

Οι φόβοι για πιθανή σύνδεση με το Oktoberfest, οδήγησαν την αστυνομία σε αναστολή της λειτουργίας του έως τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), ενώ η επαναλειτουργία του θα εξεταστεί αργότερα.

Σε δήλωση αναφέρει: «Εξετάζουμε αυτήν τη στιγμή όλες τις οδούς. Εξετάζονται πιθανές συνδέσεις με άλλες τοποθεσίες στο Μόναχο, συμπεριλαμβανομένου του Theresienwiese».

Οι χώροι του φεστιβάλ ερευνώνται αυτήν τη στιγμή. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποχωρήσουν από το Oktoberfest και μπορούν να συγκεντρωθούν σε καθορισμένο χώρο. Έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω προστατευτικά μέτρα.