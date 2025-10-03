Γερμανία: Συναγερμός για drones στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Ταλαιπωρία για 3.000 επιβάτες

Περιστατικό με drones σε αεροδρόμιο της Γερμανίας.

Newsbomb

Γερμανία: Συναγερμός για drones στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Ταλαιπωρία για 3.000 επιβάτες
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν εντοπίστηκαν drones να πετούν στον εναέριο χώρο του αερολιμένα.

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (DFS), τα drones καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης (2/10), μεταξύ 22:18 και 22:30 τοπική ώρα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν πτήση drone σε κοντινή περιοχή και στη συνέχεια ακριβώς πάνω από τον χώρο των αεροδιαδρόμων.

Η παρουσία τους οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν απογειώσεις και προσγειώσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, 17 πτήσεις δεν απογειώθηκαν, ενώ 15 εισερχόμενα δρομολόγια ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης. Συνολικά επηρεάστηκαν περίπου 3.000 επιβάτες.

Η διοίκηση του αεροδρομίου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, προχώρησε σε διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες, παρέχοντας πτυσσόμενα κρεβάτια, κουβέρτες, ποτά και σνακ στους χώρους αναμονής.

Υπό κανονικές συνθήκες, το αεροδρόμιο σταματά να δέχεται απογειώσεις μετά τα μεσάνυχτα για λόγους ηχορύπανσης, ωστόσο αυτή τη φορά η λειτουργία του διεκόπη πολύ νωρίτερα. Η εκτίμηση ήταν ότι οι διάδρομοι θα άνοιγαν εκ νέου γύρω στις 05:00 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την προέλευση των drones και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Σήμερα γιορτάζει η Αθήνα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 3 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Αναστολή πτήσεων και ταλαιπωρία για τους επιβάτες

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Συνεχίζονται και την Παρασκευή τα έντονα φαινόμενα - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αποκαθίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση σε περιοχές του βορρά

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο 33 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

02:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: «Χάσαμε με απαράδεκτο τρόπο, φταίμε όλοι» | Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

01:54ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2025: «Τρέχουν»οι αιτήσεις για τις 20 θέσεις στη ΡΑΑΕΥ

01:32ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Έχουν συλληφθεί 425 ακτιβιστές – Οι 27 είναι Έλληνες – Σύντομα η απέλασή τους

01:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με νέα ρεκόρ απάντησε η Wall Street στο shutdown

00:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Όλα τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

00:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Υποχώρησε 12ος ο Παναθηναϊκός, στην 28η θέση ο ΠΑΟΚ

00:20ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 στη Λήμνο - Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες

00:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Πρώτες νίκες για Ρεάλ, Παρτιζάν, Μπάγερν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσκασε» από την πίεση της «βασίλισσας»

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε - ΑΕΚ 3-1: Ανώμαλη προσγείωση στη Σλοβενία με... δήμιο Κοβάσεβιτς!

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:51LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

23:29ΕΛΛΑΔΑ

«Ο φονιάς των παιδιών μου είναι έξω»: Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας της Χαριτίνης και του Άκη

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: «Μην το αγγίζετε» – Μυστηριώδες διαστημικό αντικείμενο κατέληξε σε αγροτική περιοχή

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για drone στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Αναστολή πτήσεων και ταλαιπωρία για τους επιβάτες

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

06:24ΕΘΝΙΚΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Σαρωτικές αλλαγές - Τι φέρνει η «Νέα Δομή» σε ιεραρχία, μισθολόγιο, θητεία και εκπαίδευση

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

19:24WHAT THE FACT

Ποτέ μην κάνετε ανάληψη αν παρατηρήσετε αυτή τη λεπτομέρεια σε ένα ΑΤΜ

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

07:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική σύνδεση στις Άλπεις: Το πέρασμα Μπρένερ ενώνει την Αυστρία και την Ιταλία

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής – Πού δεν πρέπει να κολυμπήσετε

04:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ