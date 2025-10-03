Γερμανία: Συναγερμός για drones στο αεροδρόμιο του Μονάχου – Ταλαιπωρία για 3.000 επιβάτες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όταν εντοπίστηκαν drones να πετούν στον εναέριο χώρο του αερολιμένα.

Σύμφωνα με τη γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (DFS), τα drones καταγράφηκαν το βράδυ της Πέμπτης (2/10), μεταξύ 22:18 και 22:30 τοπική ώρα, ενώ μάρτυρες ανέφεραν πτήση drone σε κοντινή περιοχή και στη συνέχεια ακριβώς πάνω από τον χώρο των αεροδιαδρόμων.

Η παρουσία τους οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μπλοκαριστούν απογειώσεις και προσγειώσεις. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, 17 πτήσεις δεν απογειώθηκαν, ενώ 15 εισερχόμενα δρομολόγια ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια, όπως της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Βιέννης και της Φρανκφούρτης. Συνολικά επηρεάστηκαν περίπου 3.000 επιβάτες.

Η διοίκηση του αεροδρομίου, σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες, προχώρησε σε διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες, παρέχοντας πτυσσόμενα κρεβάτια, κουβέρτες, ποτά και σνακ στους χώρους αναμονής.

Υπό κανονικές συνθήκες, το αεροδρόμιο σταματά να δέχεται απογειώσεις μετά τα μεσάνυχτα για λόγους ηχορύπανσης, ωστόσο αυτή τη φορά η λειτουργία του διεκόπη πολύ νωρίτερα. Η εκτίμηση ήταν ότι οι διάδρομοι θα άνοιγαν εκ νέου γύρω στις 05:00 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την προέλευση των drones και τα κίνητρα πίσω από το περιστατικό.