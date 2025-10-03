Μόναχο: Δεύτερη νύχτα προβλημάτων στο αεροδρόμιο - Κλειστοί και οι δύο διάδρομοι

Δεύτερη νύχτα προβλημάτων στο αεροδρόμιο του Μονάχου, όπου και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης έκλεισαν για δεύτερη φορά σε λιγότερο από 24 ώρες, με τον κυβερνήτη ενός αεροσκάφους του οποίου η αναχώρηση ακυρώθηκε να ενημερώνει τους επιβάτες ότι είχαν παρατηρηθεί και πάλι drones.

Ο κυβερνήτης της πτήσης προς Λονδίνο ενημέρωσε τους επιβάτες ότι ελικόπτερα της αστυνομίας είχαν απογειωθεί και ότι δεν ήταν σαφές αν η πτήση θα πραγματοποιούταν την Παρασκευή (03/10) το βράδυ.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του αεροδρομίου δήλωσε ότι και οι δύο διάδρομοι προσγείωσης του Μονάχου ήταν κλειστοί, αλλά ο λόγος για τον οποίο έκλεισαν δεν ήταν ακόμη σαφής.

*Με πληροφορίες από Reuters

Διαβάστε επίσης