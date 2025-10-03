Ρώσοι εμπειρογνώμονες: Η επίθεση με drones στο Σότσι ήταν απόπειρα εξόντωσης του Πούτιν

Μια επίθεση με drones που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ένα θέρετρο στην παραλιακή πόλη Σότσι της Ρωσίας ενδέχεται να ήταν μια απόπειρα εξόντωσης του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες. Ο πρόεδρος της Ρωσίας βρισκόταν στην πόλη για να εκφωνήσει ομιλία στο Valdai Discussion Club, ένα think-tank με βάση την Μόσχα.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο του αεροδρομίου της πόλης για πέντε ώρες και την ενεργοποίηση του μηχανισμού για αεροπορικές επιδρομές.

Τα αμυντικά συστήματα της πόλης αναχαίτισαν τα drones, σε μια επίθεση που διήρκησε από τα μεσάνυχτα μέχρι την αυγή, σύμφωνα με την Daily Star.

Το ρωσικό στρατιωτικό κανάλι Two Majors δήλωσε: «Θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε αν η επίθεση στην περιφέρεια Κρασνοντάρ είχε ως στόχο τη δολοφονία του Ανώτατου Διοικητή [Πούτιν], ο οποίος μιλούσε στο Σότσι την ημέρα πριν από την επίθεση. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προοπτικές για την εξέλιξη του [πολέμου]».

Το κανάλι υπονοούσε ότι, αν η Μόσχα επιβεβαιώσει επίσημα ότι έγινε απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν, τα στρατιωτικά αντίποινα θα μπορούσαν να ήταν καταστροφικά.

Η ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Σότσι

Η ομιλία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Valdai Discussion Club ήταν γεμάτη χλευασμό προς τη Δύση, με τον ίδιο να ισχυρίστηκε ότι το ΝΑΤΟ έχει ήδη εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Μιλώντας για τα ύποπτα ρωσικά drones που προκάλεσαν χάος σε αεροδρόμια της Δανίας, της Νορβηγίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών, είπε χιουμοριστικά ότι «δεν θα το ξανακάνει», ενώ διαβεβαίωνε το πλήθος ότι δεν είχε σχέδια να εισβάλει στο έδαφος του ΝΑΤΟ - μια υπόσχεση που είχε δώσει προηγουμένως σχετικά με την Ουκρανία πριν την αρχή του πολέμου.

«Πολλές χώρες βρίσκονται σε πόλεμο μαζί μας, όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο μαζί μας», ισχυρίστηκε ο Πούτιν. «Δεν το κρύβουν πλέον αυτό».

Μιλώντας για τη Δύση και τις κυρώσεις που έχει επιβάλει στην Ρωσία, είπε: «Ο Δυτικός κόσμος απέτυχε παταγωδώς να απομονώσει τη Ρωσία, παρά την επιβολή 30.000 κυρώσεων και περιορισμών στο καθεστώς της».

«Η Ρωσία έχει δείξει στον κόσμο τον υψηλό βαθμό ανθεκτικότητας της και την ικανότητα της να αντέχει στην ισχυρότερη εξωτερική πίεση. Νιώθουμε υπερηφάνεια για αυτό, υπερηφάνεια για τη Ρωσία, για τους πολίτες μας και για τις Ένοπλες Δυνάμεις μας».

Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ στην Ουκρανία θα σηματοδοτούσε μια «νέα φάση κλιμάκωσης», βλάπτοντας περαιτέρω τις σχέσεις με την Αμερική.

«Μπορούν οι (σ.σ. πύραυλοι) Tomahawk να μας βλάψουν; Ναι. Θα τους καταρρίψουμε και θα βελτιώσουμε το σύστημα αεροπορικής άμυνας μας... Θα βλάψει αυτό τις σχέσεις [Ρωσίας-ΗΠΑ], στις οποίες επιτέλους βλέπουμε κάποιο φως στο τέλος του τούνελ; Φυσικά και θα τις βλάψει», κατέληξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

