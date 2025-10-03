Πούτιν προς ΝΑΤΟ: «Κάναμε δύο φορές αίτηση και μας απορρίψατε - Εσείς είστε η χάρτινη τίγρης»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν,ι σε τελετή κατάθεσης στεφάνων στον τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη μετά την παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα, στις 9 Μαΐου 2021

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απάντησε χθες στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποκάλεσε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», υπονοώντας ότι το ΝΑΤΟ μπορεί να είναι ένα τέτοιο και προειδοποιώντας την Ευρώπη ότι η Μόσχα θα απαντήσει γρήγορα αν νομίζει ότι προκαλείται.

Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πιο θανατηφόρος στην Ευρώπη από τον 'Β Παγκόσμιο Πόλεμο, πυροδότησε τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από την Κρίση των Πυραύλων της Κούβας το 1962, και Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι βρίσκονται τώρα σε μια «θερμή» σύγκρουση με τη Δύση. Μιλώντας στην Ομάδα Συζήτησης Valdai στο θέρετρο του Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία και ότι σχεδόν όλη η συμμαχία του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμά τώρα εναντίον της Ρωσίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι το Κίεβο πρέπει να παραδώσει Γη για να κάνει ειρήνη με τη Μόσχα, αντέστρεψε απότομα τη ρητορική του την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη από τη Ρωσία, και χαρακτηρίζοντας τη Μόσχα «χάρτινη τίγρη». Επανέλαβε τη φράση αυτή την εβδομάδα.

«Χάρτινη τίγρη. Τι ακολουθεί μετά; Πηγαίνετε και ασχοληθείτε με αυτήν την χάρτινη τίγρη», απάντησε ο Πούτιν. «Λοιπόν, αν πολεμάμε με ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ, κινούμαστε, προχωράμε και νιώθουμε σίγουροι και είμαστε μια «χάρτινη τίγρης», τότε τι είναι το ίδιο το ΝΑΤΟ;»

Τα μέλη του ΝΑΤΟ, είπε, παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες, όπλα και εκπαίδευση και προκαλούν αυτό που χαρακτήρισε υστερία σχετικά με φερόμενα σχέδια της Ρωσίας να επιτεθεί σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που απέρριψε ως «αδύνατο να πιστέψει κανείς». «Αν κάποιος εξακολουθεί να επιθυμεί να ανταγωνιστεί μαζί μας στον στρατιωτικό τομέα, όπως λέμε, μη διστάσετε, ας προσπαθήσει», είπε ο Πούτιν. «Τα αντίμετρα της Ρωσίας δεν θα αργήσουν να έρθουν».

«Ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα»

Ο Πούτιν παρουσιάζει τον πόλεμο ως μια κρίσιμη στιγμή στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, η οποία, όπως λέει, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, διευρύνοντας το ΝΑΤΟ και καταπατώντας αυτό που θεωρεί σφαίρα επιρροής της Μόσχας. Οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης και η Ουκρανία χαρακτήρισαν τον πόλεμο ως μια αρπαγή γης αυτοκρατορικού τύπου και έχουν επανειλημμένα ορκιστεί να νικήσουν τις ρωσικές δυνάμεις. Υποστηρίζουν ότι αν η Ρωσία δεν ηττηθεί, ο Πούτιν θα διακινδυνεύσει μια επίθεση σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ.

«Θέλω απλώς να πω: Ηρεμήστε, κοιμηθείτε ήρεμα και φροντίστε τα προβλήματά σας. Απλώς ρίξτε μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων», είπε. Ο Πούτιν είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν σοβαρή έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και λιποταξίες, ενώ η Ρωσία έχει αρκετούς στρατιώτες. Πρότεινε στο Κίεβο να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ρωσία, είπε, ελέγχει σχεδόν όλη την επαρχία Λουγκάνσκ, περίπου το 81% της περιοχής του Ντόνετσκ και περίπου το 75% των περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 19% της Ουκρανίας και έχουν καταλάβει 4.750 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με φιλοουκρανικούς χάρτες.

«Κάναμε δύο φορές αίτηση στο ΝΑΤΟ και μας απορρίψατε»

Η Ρωσία αποκάλυψε επίσης ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εξέφρασε δύο φορές την ετοιμότητά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά και τις δύο φορές το αίτημα απορρίφθηκε «στο κατώφλι», ανέφερε το TASS. «Η χώρα μας, επιδιώκοντας να εξαλείψει τους λόγους για αντιπαράθεση, να δημιουργήσει έναν κοινό χώρο ασφαλείας, δήλωσε δύο φορές ακόμη και την ετοιμότητά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ» τόνισε ο Πούτιν στην ολομέλεια του «Valdai».

«Η πρώτη φορά ήταν το 1954, κατά την εποχή της ΕΣΣΔ. Έγινε τότε. Και η δεύτερη φορά ήταν κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον στη Μόσχα. Το είχα ήδη αναφέρει αυτό το 2000, όταν μιλήσαμε επίσης για αυτό το θέμα. Και τις δύο φορές ουσιαστικά λάβαμε απόρριψη, και μάλιστα από το κατώφλι», είπε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον αρχικά αναγνώρισε μια τέτοια πιθανότητα, αλλά αργότερα «άλλαξε γνώμη» μετά από διαβούλευση με συναδέλφους, ανέφερε το Ukranian National News, επικαλούμενο τη δήλωση του Ρώσου προέδρου.

«Οι δυτικοί συνάδελφοί μας δεν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν την αιχμαλωσία των γεωπολιτικών και ιστορικών στερεοτύπων. Μίλησα προσωπικά με τον Κλίντον και μου είπε ότι ήταν δυνατό. Και μετά το βράδυ είπε: Συβουλεύτηκα με τους δικούς μου ανθρώπους και... , είναι μη ρεαλιστικό».

Ο Ρώσος ηγέτης προειδοποίησε επίσης την Ευρώπη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δημόσιο αίτημα έχει οδηγήσει σε μια μάλλον ριζική αλλαγή, και αυτό το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μεταδοτικό. Απάντησε στις προσπάθειες δυτικής ηγεμονίας με μια ρωσική παροιμία «ενάντια σε ένα λοστό δεν υπάρχει άλλη άμυνα εκτός από ένα άλλο λοστό». Τόνισε επίσης ότι οι θεσμοί παγκόσμιας διακυβέρνησης που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη εποχή «έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους».

Επιπλέον, ο Ρώσος ηγέτης σημείωσε ότι σε έναν πολυπολικό κόσμο, όλες οι χώρες πρέπει να βρουν σημεία όπου τα συμφέροντά τους συμπίπτουν και κανείς δεν είναι πλέον έτοιμος να παίξει με κανόνες που έχουν οριστεί κάπου «πέρα από τους ωκεανούς».

Διαβάστε επίσης