Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε πως έχει ενδείξεις ότι κάποια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, ετοιμάζεται να κάνει τέτοιες δοκιμές. 

Newsbomb

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα

Ο Ρώσος πρόεδρος στο Valdai Discussion Club στο Σότσι της Ρωσίας, την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εάν το κάνει και κάποια άλλη πυρηνική δύναμη, αφού υποστήριξε ότι η Μόσχα έχει ενδείξεις ότι κάποια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, ετοιμάζεται να κάνει τέτοιες δοκιμές.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι ο Πούτιν επανέλαβε την πρότασή του προς τις ΗΠΑ να παρατείνει εθελοντικά το ανώτατο όριο των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει η Μοσχα όταν λήξει η συνθήκη NewSTART, το επόμενο έτος, εφόσον και η Ουάσινγκτον κάνει το ίδιο.

Ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό είναι περίπλοκος, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν θέλουν την παράταση της συμφωνίας NewSTART, η Ρωσία έχει εμπιστοσύνη στην πυρηνική ασπίδα της, δήλωσε.

Στην περίπτωση που σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά προστεθεί και η Κίνα, ο Πούτιν είπε ότι θα πρέπει επίσης να συζητηθούν τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Πύραυλοι Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα μπορούσε να προκληθεί μια νέα μεγάλη κλιμάκωση, όμως δεν θα αλλάξει το πεδίο της μάχης.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι, ο Πούτιν είπε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει περαιτέρω ζημιά στις σχέσεις της Ρωσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ρωσία έχει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίζει να μάχεται στην Ουκρανία και επομένως το Κίεβο θα πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και «να σκεφθεί πώς θα συμφωνήσει τον τερματισμό της σύγκρουσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο ρωσικός στρατός προωθείται «ουσιαστικά κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής επαφής».

«Ελέγχουμε σχεδόν το 100% του Λουχάνσκ. Ο εχθρός ελέγχει κάτι παραπάνω από το 19% στην περιοχή του Ντονέτσκ και το 24-25% στη Ζαπορίζια και τη Χερσώνα, αντίστοιχα», υποστήριξε.

Για τη ρωσική οικονομία

Ο Πούτιν δήλωσε ότι έχει λόγους να πιστεύει ότι η χώρα του έχει ξεπεράσει την πιο δύσκολη φάση των οικονομικών προκλήσεων που αντιμετώπιζε.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η οικονομική σταθερότητα, να μειωθεί ο πληθωρισμός και να διατηρηθεί η ανάπτυξη.

Είπε ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τον ΦΠΑ θα έχει αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά υποστήριξε ότι θα βοηθήσει την Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει ισορροπία στις αποφάσεις της για τα βασικά επιτόκια.

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

«Οι χώρες μας, όπως γνωρίζουμε, διαφωνούν σε πολλά σημεία. Οι απόψεις μας για πολλά διεθνή θέματα συγκρούονται. Αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό για μεγάλες δυνάμεις. Στην πραγματικότητα, το σημαντικότερο πράγμα είναι το πώς θα επιλύσουμε αυτές τις διαφωνίες και σε τι βαθμό θα τις επιλύσουμε ειρηνικά», είπε ο Πούτιν.

«Η σημερινή διοίκηση του Λευκού Οίκου δηλώνει τα συμφέροντά και τις επιθυμίες της άμεσα και ωμά, αλλά χωρίς περιττή υποκρισία. Βλέπουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ κινείται με βάση τα δικά της συμφέροντα, όπως τα αντιλαμβάνεται. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια ορθολογική προσέγγιση. Όμως τότε, και η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να καθοδηγείται με βάση τα δικά της εθνικά συμφέροντα. Ένα εκ των οποίων είναι, παρεμπιπτόντως, η αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ», συνέχισε.

Νωρίτερα, ο Πούτιν επέκρινε τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να πιέσει την Ινδία και την Κίνα ώστε να διακόψουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και αερίου, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ στις ΗΠΑ. Εάν επιβληθούν υψηλότεροι δασμοί στους εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας, τότε οι τιμές θα αυξηθούν παγκοσμίως και η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed), θα αναγκαστεί να κρατήσει υψηλά τα επιτόκια, υποστήριξε. Κάτι τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας, σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο.

Παράλληλα, ο Πούτιν επισήμανε ότι οι ΗΠΑ αγοράζουν εμπλουτισμένο ουράνιο από τη Μόσχα, αλλά ζητούν από άλλες χώρες να σταματήσουν τις αγορές ενεργειακών προϊόντων. Όπως είπε, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής ουρανίου για τις ΗΠΑ και «είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε» τον εφοδιασμό της χώρας.

Για τη Γάζα

Η Μόσχα είναι έτοιμη να στηρίξει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μόνο όμως εάν οδηγήσει στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, δίπλα στο Ισραήλ, είπε ο Πούτιν.

Το σχέδιο του Τραμπ προβλέπει την υπαγωγή της Γάζας υπό διεθνή διοίκηση και ο Ρώσος πρόεδρος σχολίασε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για πόσο διάστημα θα διαρκέσει αυτή η φάση.

«Υστερία» της Δύσης

Ο Πούτιν «αστειεύτηκε» ότι δεν θα ξαναπετάξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αναφερόμενος στα συμβάντα της περασμένης εβδομάδας, που οδήγησαν στο κλείσιμο πολλών αεροδρομίων.

«Δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι» είπε, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα «δεν έχει μη επανδρωμένα αεροπλάνα που μπορούν να πετάξουν μέχρι τη Λισαβόνα».

Η Ρωσία αρνείται κάθε ευθύνη για τα συμβάντα αυτά, που ανάγκασαν τους Ευρωπαίους να συζητούν τη δημιουργία ενός «τείχους» αναχαίτισης των drones. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η «υστερία» για τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ευρώπη είναι μια «επινόηση» ώστε να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση.

Σχολιάζοντας εξάλλου την απόφαση της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν την χαρακτήρισε «ανόητη», λέγοντας ότι η Μόσχα δεν είχε ποτέ κανένα θέμα με τις δύο αυτές χώρες που «θυσίασαν το στρατηγικό πλεονέκτημα της ουδετερότητας» για να γίνουν μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 2-1: Ο Κοβάσεβιτς «πλήγωσε» ξανά την «Ένωση» - Δείτε τα γκολ (βιντεο)

23:06WHAT THE FACT

Αντίο 25η Δεκέμβρη: Ποια χώρα ξεκίνησε από τώρα τους εορτασμούς για τα Χριστούγεννα

23:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ στην Πανόρμου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

22:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση τιμών 5% σε 1.000 κωδικούς σουπερ μάρκετ - Πότε θα ξεκινήσει

22:50ΚΟΣΜΟΣ

«Στόλος για τη Γάζα»: Επί 12 ώρες αναχαίτιζαν σκάφη οι IDF - Περισσότερες από 400 συλλήψεις

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινή ώρα 2025: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μια ώρα πίσω

22:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Είμαστε απογοητευμένοι – Είναι άδικο για τα παιδιά»

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

22:36ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας 2025: Τι απαγορεύεται από τον Νόμο - Τα πρόστιμα

22:27WHAT THE FACT

Νόμισμα «θησαυρός»: Ένα σπάνιο 2ευρω που θα σας αποφέρει πολλά χρήματα αν το έχετε

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η κάθοδος της Κηφισίας από το ύψος της Κατεχάκη

22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

22:17ΥΓΕΙΑ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν το άγνωστο σύμπτωμα του καρκίνου εμφανίζεται ενώ κοιμάστε

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (02/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.600.000 ευρώ

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ρούτε: Κινδυνεύουμε - Πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν Ρώμη, Λονδίνο, Άμστερνταμ

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο μετά την αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα από το Ισραήλ - Δείτε φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:21LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το show του Βρετανού super star στο Καλλιμάρμαρο

20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

21:51LIFESTYLE

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι η «ρήτρα κοκαΐνης» που είχε βάλει στο προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Κιθ Έρμπαν

23:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στα ΜΑΤ στην Πανόρμου

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε οικογένεια ενοικιαστών στην Άνοιξη: Νέα ντοκουμέντα για τον άγριο ξυλοδαρμό - Τι δήλωσε ο ιδιοκτήτης

22:10ΚΟΣΜΟΣ

Προετοιμάζεται για πόλεμο η Γερμανία: Ετοιμάζει σχέδιο μαζικής εκκένωσης τραυματιών στρατιωτών

08:17ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Κινδύνεψε οικογένεια Βρετανών στην Κέρκυρα, πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο, πότε θα βρέξει στην Αττική – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

19:11ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεψύχησε στα χέρια μου»: Συγκλονίζει η γιαγιά της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

22:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Belh@rra: Δεν είναι μόνο για τα στενά νερά του Αιγαίου - Ιστορική στιγμή για την αποτρεπτική ισχύ της χώρα μας

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

12:13ME TO N & ME TO Σ

Τι θα γίνει αν πάθει κάτι ο Πάνος Ρούτσι…

21:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Οκτωβρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ρούτε: Κινδυνεύουμε - Πύραυλοι μπορούν να χτυπήσουν Ρώμη, Λονδίνο, Άμστερνταμ

17:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονομερής ανακήρυξη ελληνικής ΑΟΖ - Η άγνωστη σύσκεψη του 2012 και γιατί η Ελλάδα εγκατέλειψε την ιδέα: Η αποκάλυψη στο βιβλίο του πρέσβη Κασκαρέλη

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμος να προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή ο Πούτιν, αν το κάνει άλλη χώρα - «Δεν θα το ξανακάνω», είπε για τις υπερπτήσεις drones στην Ευρώπη

19:16LIFESTYLE

«Συλλάβετε όλους τους πλαστικούς χειρουργούς του Χόλιγουντ» - Χαμός μετά την εμφάνιση της Jennifer Lawrence στο Παρίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ