Ο Πουτιν απαντά σε Τραμπ: Οργισμένη αντίδραση από τη Ρωσία για Tomahawk - Φόβοι για κλιμάκωση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου κρατά φωτογραφία από τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα

Η Ρωσία έστειλε σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι θα υπάρξει «κατάλληλη απάντηση» εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκρίνει την αποστολή πυραύλων cruise Tomahawk στην Ουκρανία. Τη δήλωση έκανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε τακτική ενημέρωση Τύπου στη Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αιτηθεί την προμήθεια πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουάσινγκτον, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ να επιτύχει ειρήνη δεν έχουν αποφέρει - μέχρις στιγμής - αποτελέσματα.

Το αίτημα Ζελένσκι και η πίεση στη Μόσχα

Η ουκρανική ηγεσία, μαζί με τους δυτικούς συμμάχους της, επιδιώκει να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και παροχής προηγμένων οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, η κατάσταση στις σχέσεις ΝΑΤΟ–Ρωσίας γίνεται ολοένα πιο τεταμένη, με τον κίνδυνο μιας άμεσης σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο πυρηνικές δυνάμεις να μεγαλώνει.

Οι δυτικοί κατηγορούν τη Μόσχα για «υβριδικό πόλεμο», επικαλούμενοι περιστατικά παραβιάσεων εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη. Από την πλευρά της, η Ρωσία δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται ήδη «σε πόλεμο» μαζί της, καθώς στηρίζει ενεργά την Ουκρανία με όπλα και πληροφορίες.

Το ρίσκο των Tomahawk

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι συνεχείς αναφορές για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι η Δύση στηρίζει επιχειρήσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Η αποστολή Tomahawk θα μπορούσε να επιτρέψει στο Κίεβο να πλήξει στρατιωτικές υποδομές, αεροπορικές βάσεις και εργοστάσια όπλων εντός της Ρωσίας.

Μια τέτοια κίνηση, όμως, ενέχει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια υπολογισμένη πίεση προς τη Μόσχα για να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά και να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση Ρωσίας–ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος JD Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το αίτημα του Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση θα ανήκει στον πρόεδρο.

