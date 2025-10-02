FT: Η Ρωσία βρήκε την «αχίλλειο πτέρνα» των δυτικών Patriot

Τα ποσοστά αναχαίτισης του Κιέβου μειώνονται καθώς οι εχθρικές επιθέσεις αποφεύγουν τα αμερικανικά αναχαιτιστικά συστήματα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι βομβαρδισμοί με στόχο τους Ουκρανούς κατασκευαστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών αυτό το καλοκαίρι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της βελτίωσης των βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας που αντιμετωπίζουν πλέον καλύτερα τις αμερικανικές συστοιχίες Patriot, δήλωσαν νυν και πρώην Ουκρανοί και δυτικοί αξιωματούχοι στους Financial Times.

Η Ρωσία πιθανότατα τροποποίησε το κινητό σύστημα Iskander-M, το οποίο εκτοξεύει πυραύλους με εκτιμώμενο βεληνεκές έως και 500 χλμ., καθώς και τους βαλλιστικούς πυραύλους Kinzhal, οι οποίοι μπορούν να πετάξουν έως και 480 χλμ., πρόσθεσαν. Οι πύραυλοι ακολουθούν τώρα μια τυπική τροχιά πριν εκτρέψουν την πορεία τους και βυθιστούν σε μια απότομη τελική βουτιά ή εκτελέσουν ελιγμούς που «μπερδεύουν και αποφεύγουν» τους αναχαιτιστές Patriot.

Είναι μια «αλλαγή του παιχνιδιού για τη Ρωσία», δήλωσε Ουκρανός πρώην αξιωματούχος. Με το Κίεβο να αντιμετωπίζει επίσης βραδύτερες παραδόσεις αναχαιτιστών αεράμυνας από τις ΗΠΑ, η πυραυλική εκστρατεία έχει καταστρέψει βασικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές ενόψει του χειμώνα.

Το ποσοστό αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων της Ουκρανίας βελτιώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, φτάνοντας το 37% τον Αύγουστο, αλλά μειώθηκε κατακόρυφα στο 6% τον Σεπτέμβριο, παρά τις λιγότερες εκτοξεύσεις.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε χθες ότι και οι τέσσερις πύραυλοι Iskander-M που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας διέφυγαν από τις άμυνες της χώρας και έπληξαν τους στόχους τους. Τουλάχιστον τέσσερα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο Κίεβο και γύρω από αυτό υπέστησαν σοβαρές ζημιές από πυραύλους αυτό το καλοκαίρι, δήλωσαν νυν και πρώην Ουκρανοί αξιωματούχοι. Αυτό περιελάμβανε μια επίθεση στις 28 Αυγούστου σε μια εγκατάσταση που παράγει τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, σύμφωνα με δημόσιες αναρτήσεις τοπικών αξιωματούχων.

Δύο πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν σε αυτήν την επίθεση φαίνεται να είχαν στοχεύσει τα γραφεία μιας εταιρείας που σχεδιάζει και παράγει εξαρτήματα για συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για το περιστατικό. Τα ρωσικά βλήματα διέφυγαν από τις ουκρανικές αεράμυνες και επίσης προκάλεσαν ζημιές στα γραφεία της αντιπροσωπείας της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου, τα οποία βρίσκονταν κοντά.

Οι πύραυλοι αναχαίτισης Patriot είναι οι μόνοι στο οπλοστάσιο του Κιέβου που είναι ικανοί να καταρρίψουν ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Οι πύραυλοι κρουζ της Μόσχας μπορούν να καταρρίπτονται με λιγότερο εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας, αλλά οι ενημερώσεις το έχουν δυσκολέψει, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Ένας δυτικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τα δεδομένα απόδοσης των Patriot δήλωσε ότι η πρώτη ένδειξη αναβάθμισης των ρωσικών πυραύλων ήταν μια σημαντική μείωση στα ποσοστά αναχαίτισης. Είπαν ότι είχε αναδυθεί ένα «μοτίβο» στο οποίο οι εισερχόμενοι πύραυλοι συμπεριφέρονταν διαφορετικά στην «τελική τους φάση», αποκλίνοντας από τις προηγουμένως καθορισμένες ρυθμίσεις τους.

Η εκτίμηση του αξιωματούχου υποστηρίζεται από μια έκθεση που συνέταξε ο ειδικός γενικός επιθεωρητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου. Η έκθεση ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας «δυσκολεύτηκαν να χρησιμοποιούν με συνέπεια τα συστήματα αεράμυνας Patriot για να προστατεύονται από τους βαλλιστικούς πυραύλους της Μόσχας λόγω των πρόσφατων ρωσικών τακτικών βελτιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που επιτρέπουν στους πυραύλους τους να αλλάζουν τροχιά και να εκτελούν ελιγμούς αντί να πετούν σε μια παραδοσιακή βαλλιστική τροχιά».

Επικαλέστηκε μια ρωσική επίθεση στις 28 Ιουνίου που περιελάμβανε επτά βαλλιστικούς πυραύλους, εκ των οποίων η Ουκρανία κατέρριψε μόνο έναν, και ένα μπαράζ στις 9 Ιουλίου -η μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την έναρξη του πολέμου εκείνη την εποχή - που περιελάμβανε 13 πυραύλους, εκ των οποίων το Κίεβο κατέρριψε ή κατέστειλε 7.

Η Ουκρανία μοιράζεται δεδομένα εμπλοκής των Patriot με το Πεντάγωνο και τους αμερικανούς κατασκευαστές του συστήματος αεράμυνας, δήλωσαν οι δυτικοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι. Η Raytheon, με έδρα τη Βιρτζίνια, κατασκευάζει το σύστημα Patriot, ενώ η Lockheed Martin, με έδρα το Μέριλαντ, παράγει τους πυραύλους αναχαίτισης του συστήματος. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να γίνουν οι απαραίτητες ενημερώσεις για να συμβαδίζουν με τις προσαρμογές της Ρωσίας, αλλά ένας αξιωματούχος είπε ότι αυτές οι βελτιώσεις συχνά υστερούν σε σχέση με τις εξελισσόμενες τακτικές της Μόσχας.

Ο Sergiy Kyslytsya, πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, δήλωσε στους FT ότι «οι Ρώσοι συνεχίζουν να αναβαθμίζουν σημαντικά την τεχνολογία των Iskander και άλλων πυραύλων τους». Τόνισε την ανάγκη οι εταίροι του Κιέβου να περιορίσουν τις ροές εξαρτημάτων δυτικής κατασκευής προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων μέσω Κίνας.

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι προσαρμογές λογισμικού είναι πιθανό να είναι ο λόγος πίσω από την αυξημένη αποτελεσματικότητα των ρωσικών πυραύλων. Ο Fabian Hoffmann, ερευνητής πυραύλων στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, δήλωσε ότι οι κατασκευαστές εξορύσσουν συστηματικά δεδομένα αναχαίτισης για να βελτιώσουν την απόδοση. Η Ρωσία, είπε, φαίνεται να το κάνει αυτό.

Ο πύραυλος Iskander-M «μπορεί να κάνει ελιγμούς αρκετά επιθετικά στο τελικό στάδιο», σημείωσε. Αντί για δαπανηρές αλλαγές υλικού, οι τροποποιήσεις στα συστήματα καθοδήγησης θα μπορούσαν να δώσουν εντολή σε έναν πύραυλο να εκτελέσει έναν γρήγορο ελιγμό λίγο πριν χτυπήσει τον στόχο και στη συνέχεια να βουτήξει απότομα, περιπλέκοντας την ικανότητα παρακολούθησης και εμπλοκής του Patriot. «Μια πιο απότομη τελική τροχιά, αυτό είναι κάτι που μπορείτε να προγραμματιστεί στον πύραυλο», δήλωσε ο Hoffman.

Η Ουκρανία και η Ρωσία «έπαιζαν ήδη ένα παιχνίδι προσαρμοστικότητας» όσον αφορά στην τεχνολογία των όπλων τους, είπε. Αλλά υπήρχε επίσης ένα παιχνίδι γάτας και ποντικιού που παιζόταν στην προσπάθεια να καταστρέψουν τα οπλικά συστήματα η μία της άλλης. Οι πύραυλοι Kinzhal εκτοξεύονται από στρατηγικά βομβαρδιστικά ή μαχητικά αεροσκάφη της Μόσχας, μακριά από την εμβέλεια της αεράμυνας της Ουκρανίας. Οι κινητοί εκτοξευτές πυραύλων Iskander της Ρωσίας ήταν επίσης δύσκολο να εξουδετερωθούν από το Κίεβο, είπε ο Hoffmann.

Τα συστήματα αεράμυνας Patriot της Ουκρανίας, τα οποία αποτελούνται από ραντάρ, σταθμό ελέγχου και εκτοξευτές που μεταφέρονται σε φορτηγά ή ρυμουλκούμενα, είναι επίσης κινητά. Μερικά από αυτά έχουν στοχοποιηθεί και έχουν υποστεί ζημιές μετά από μήνες συνεχών ρωσικών επιθέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική αεράμυνας της χώρας έχει αραιώσει.

Εξειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί στα συστήματα Patriot αποτελεί επίσης στόχο, μεταξύ των οποίων και ο αντισυνταγματάρχης Ντενίς Σακούν, αρχιμηχανικός μιας μονάδας αντιαεροπορικών πυραύλων στην 96η Ταξιαρχία του Κιέβου. Είχε βοηθήσει στη δημιουργία συστημάτων που πιστώνονται με αυτό που το Κίεβο χαρακτήρισε ως την πρώτη στον κόσμο κατάρριψη ρωσικού πυραύλου Kh-47M Kinzhal. Ο Σακούν σκοτώθηκε τον Δεκέμβριο ενώ προσπαθούσε να σώσει τον εξοπλισμό των Patriot κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς μετά από ρωσική επιδρομή στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με δημόσιες αναφορές.

O Nτενίζ Σακούν

Οι Patriot προστατεύονταν προηγουμένως από άλλα συστήματα, όπως το ευρωπαϊκό Iris-T και οι συστοιχίες μεσαίου βεληνεκούς. Τώρα, με ορισμένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν ανακατανεμηθεί, «οι Patriot πρέπει να καλυφθούν» κατά την αντιμετώπιση των εισερχόμενων ρωσικών πυραυλικών απειλών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Ουκρανία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συστοιχιών Patriot που διαθέτει και πού έχουν αναπτυχθεί, αλλά είναι γνωστό ότι έχουν παραδοθεί τουλάχιστον έξι, με εξαρτήματα τουλάχιστον τριών επιπλέον να έχουν παραδοθεί τις τελευταίες εβδομάδες από τη Γερμανία και τη Νορβηγία. Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει παρακαλέσει τους δυτικούς εταίρους της Ουκρανίας να παράσχουν στη χώρα του περισσότερα, προσφέροντας να αγοράσει έως και 10 ολοκληρωμένα συστήματα.

Με τον χειμώνα να πλησιάζει, ο Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει ότι η Μόσχα επιστρέφει στην γνωστή στρατηγική της να πλήττει δηλαδή το ηλεκτρικό δίκτυο της Ουκρανίας για να βυθίσει τη χώρα στο σκοτάδι και να υπονομεύει το ηθικό. Αλλά η εξελισσόμενη τεχνολογία πυραύλων της Ρωσίας καθιστά την φετινή απειλή πιο έντονη.

«Δυστυχώς, αυτό έχει ήδη γίνει μια παραδοσιακή ρωσική τακτική», είπε. «Η Ρωσία προσπαθεί για άλλη μια φορά να πλήξει την Ουκρανία με μπλακάουτ φέτος».

