Ουκρανία: Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ μετά από ρωσική επίθεση

Η παροχή ρεύματος στη δομή του συγκροτήματος που στεγάζει μέρος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ, ο οποίος καταστράφηκε κατά την πυρηνική καταστροφή του 1986, διακόπηκε λόγω ρωσικού βομβαρδισμού, ανακοίνωσε την Τετάρτη το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας.

«Ως αποτέλεσμα των υπερτάσεων της τάσης, το New Safe Confinement, μια βασική εγκατάσταση που απομονώνει τον κατεστραμμένο τέταρτο αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού του Τσερνομπίλ και αποτρέπει την απελευθέρωση ραδιενεργών υλικών στο περιβάλλον, έχει μείνει χωρίς ρεύμα», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο στο Telegram.

Αυτή η δήλωση έρχεται καθώς ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για περισσότερο από μία εβδομάδα. «Ο μεγαλύτερος (πυρηνικός) σταθμός παραγωγής ενέργειας της Ευρώπης βρίσκεται χωρίς εξωτερική τροφοδοσία για τουλάχιστον μία εβδομάδα, κάτι που είναι μακράν το μεγαλύτερο σε διάρκεια τέτοιο συμβάν σε περισσότερα από τρεισήμισι χρόνια πολέμου» στην Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Τα σχόλιά του ήρθαν αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την Τρίτη την κατάσταση στο εργοστάσιο ως «κρίσιμη», καθώς έχασε την εξωτερική παροχή ρεύματος στις 23 Σεπτεμβρίου για δέκατη φορά από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν επανειλημμένα αλληλοκατηγορούνται ότι διακινδυνεύουν μια πυρηνική καταστροφή.

