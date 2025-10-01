Φρέντερικσεν: Η Ευρώπη στην πιο επικίνδυνη περίοδο μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση ασφαλείας από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να αποτελεί βασικό παράγοντα για την κλιμάκωση της έντασης.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά κρίσιμος. Όταν εξετάζω την εικόνα της Ευρώπης σήμερα, θεωρώ ότι βρισκόμαστε στη δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη στιγμή μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο – όχι μετά τον Ψυχρό Πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωθυπουργός της Δανίας μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στον χώρο της συνόδου κορυφής στην Κοπεγχάγη, τόνισε ότι το κύριο καθήκον των ηγετών είναι να «συζητήσουν θέματα ασφάλειας και αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων των drones, και να βοηθήσουν την Ουκρανία» με παράλληλη συζήτηση για τη μετανάστευση. Η ίδια όπως είπε γενικά τάσσεται υπέρ της κατάρριψής τους, αλλά επισημαίνει ότι «πρέπει να γίνει με τον σωστό τρόπο».

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ δεν θα αφήσει τη Ρωσία να «σπείρει διχόνοια και άγχος»

Η Ευρώπη δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να «σπείρει διχόνοια και άγχος», δήλωσε από την πλευρά της η επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες στη Δανία και τόνισε ένα «μοτίβο» συμπεριφοράς μετά από μια σειρά θεάσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλη τη Δανία.

«Είναι ένα μοτίβο και αυτό το μοτίβο προέρχεται από τη Ρωσία», δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς ξεκίνησαν οι αμυντικές συνομιλίες στην Κοπεγχάγη. «Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει, αλλά προσπαθεί επίσης να σπείρει διχόνοια και άγχος στις κοινωνίες μας. Δεν θα αφήσουμε να συμβεί αυτό».

Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων θα πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του φθινοπώρου, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.