Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drones μέρα-μεσημέρι στο Ντίνπρο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες

Ουκρανία: Επίθεση ρωσικών drones μέρα-μεσημέρι στο Ντίνπρο - Ένας νεκρός και 20 τραυματίες
Η Ρωσία εξαπέλυσε σήμερα μια σπάνια επίθεση κατά τη διάκρεια της ημέρας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων 20, προκαλώντας ζημιές σε ιατρικές εγκαταστάσεις, πολυκατοικίες και κτίρια γραφείων, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Σέρχιι Λισάκ, δήλωσε ότι η επίθεση είχε στόχο το κέντρο της βιομηχανικής πόλης σε μία ώρα που ο κόσμος βρίσκονταν στη δουλειά του και τα παιδιά στα σχολεία.

Ο ίδιος ανάρτησε βίντεο στην εφαρμογή Telegram που δείχνει πυκνό καπνό να υψώνεται πάνω από κτίρια και πυροσβέστες να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες στο κέντρο της πόλης Ντνίπρο, που είναι ένας βιομηχανικός και επιχειρηματικός κόμβος στην νοτιοανατολική Ουκρανία.

Ο Λισάκ ανέφερε ότι ένα κτίριο γραφείων φλέγεται, προσθέτοντας ότι πολλά άλλα κτίρια και δεκάδες αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθούν πιο αυστηρές κυρώσεις στην Ρωσία.

«Με κάθε τέτοιου είδους πλήγμα, οι Ρώσοι αποδεικνύουν και πάλι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν ισχυρή πίεση» δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

«Η κοινή δράση είναι απαραίτητη. Μόνο μέσω ενωμένης και ισχυρής δράσης μπορούν να ηττηθούν αυτοί οι τρομοκράτες. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τις πράξεις της», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

