Ειρωνεία Τραμπ κατά Πούτιν: «Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα κρατούσε μια εβδομάδα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ιδιαίτερα καυστικά σχόλια έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων την Τρίτη (30/09).

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώπιον των κορυφαίων στρατηγών και ναυάρχων των ΗΠΑ που είχαν συγκεντρωθεί στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ειρωνεύτηκε τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Του είπα, ξέρεις, αυτό δεν φαίνεται και τόσο καλό για σένα. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινη τίγρης;».

Trump on Putin: "I said to him, you know, you don't look good. You're 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it's a shame". pic.twitter.com/f6RV9A91wh — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως ο πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022 είναι «ο χειρότερος μετά τον Β' Παγκόσμιο». Ταυτόχρονα όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίλυσή του, δηλώνοντας ότι «θα το καταφέρουμε», αναφερόμενος στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Παράλληλα για άλλη μία φορά, δήλωσε έντονα απογοητευμένος από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υποστηρίζοντας πως θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στη σύρραξη «μέσα σε μία εβδομάδα», ενώ σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος πρέπει να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατ' ιδίαν για να διευθετήσουν τον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης