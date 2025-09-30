Τραμπ: «Ηλίθιος ο Μεντβέντεφ» - Το Αφγανιστάν έστρωσε τον δρόμο για την Ουκρανία
«Είχαμε ένα θρίλερ στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι ήταν ο λόγος που ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ
Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ στο Κουάντικο της Βιρτζίνια για να περιγράψει τον φιλοπολεμικό πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτηρίζοντάς τον «ηλίθιο άτομο».
Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι εξαιτίας των απειλών του πρώην προέδρου και νυν αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας η Ουάσιγκτον έστειλε πυρηνικά υποβρύχια στις ρωσικές ακτές.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αποτυχία του προηγούμενου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στο Αφγανιστάν έπαιξε ρόλο στην έναρξη της σύρραξης στην Ουκρανία. «Είχαμε ένα θρίλερ στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι ήταν ο λόγος που ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία. Είδε το θρίλερ της ομάδας του Μπάιντεν, ανίκανοι άνθρωποι. Νομίζω του έδωσε ένα δρόμο για να μπει», ανέφερε ο Τραμπ.