Τραμπ: «Ηλίθιος ο Μεντβέντεφ» - Το Αφγανιστάν έστρωσε τον δρόμο για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ στο Κουάντικο της Βιρτζίνια για να περιγράψει τον φιλοπολεμικό πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χαρακτηρίζοντάς τον «ηλίθιο άτομο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι εξαιτίας των απειλών του πρώην προέδρου και νυν αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας η Ουάσιγκτον έστειλε πυρηνικά υποβρύχια στις ρωσικές ακτές.

Trump called former Russian President Medvedev “a stupid person” and said that because of his nuclear threats, he sent nuclear submarines to the Russian shores. pic.twitter.com/EmPoL2K8tv — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αποτυχία του προηγούμενου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στο Αφγανιστάν έπαιξε ρόλο στην έναρξη της σύρραξης στην Ουκρανία. «Είχαμε ένα θρίλερ στο Αφγανιστάν. Νομίζω ότι ήταν ο λόγος που ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία. Είδε το θρίλερ της ομάδας του Μπάιντεν, ανίκανοι άνθρωποι. Νομίζω του έδωσε ένα δρόμο για να μπει», ανέφερε ο Τραμπ.

Trump said that the reason the war in Ukraine began in 2022 was the withdrawal of U.S. troops from Afghanistan



"We had the horror show in Afghanistan, which is really the reason I think that Putin went in. [...] I think it gave him a path in." pic.twitter.com/Od5jRccqZW — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

