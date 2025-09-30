Τραμπ: «Μεγάλη προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε κατά τη συγκέντρωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας στη Βιρτζίνια 



Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη συγκέντρωση με την ηγεσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βιρτζίνια, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα ήταν «προσβολή» για τις ΗΠΑ αν δεν απονεμηθεί στον ίδιο το Νόμπελ Ειρήνης, σε ομιλία του προς μια συγκέντρωση της αμερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Θα το δώσουν σε κάνα τύπο που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», είπε ο Τραμπ, ο οποίος δηλώνει ότι έχει τερματίσει πολλούς πολέμους, λέγοντας πως τους υψηλόβαθμους στρατιωτικούς: «Αυτό θα ήταν μεγάλη προσβολή για τη χώρα μας».

«Θα απολύσω επί τόπου όποιον δεν μου αρέσει»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν τη συνάντηση με τους ανώτατους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ότι θα θα απολύσει οποιονδήποτε από αυτούς αν δεν του αρέσουν.

«Θα συναντηθώ με στρατηγούς και με ναυάρχους και με ηγέτες, και αν δεν μου αρέσει κάποιος, θα τον απολύσω επί τόπου», είπε ο Τραμπ, προτού μεταβεί στην στρατιωτική βάση Κουάντικο, όπου πραγματοποιείται η συνάντηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μετέβη στη συνεδρίαση στην οποία συμμετάσχουν εκατοντάδες Αμερικανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που υπηρετούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, η οποία πραγματοποιείται έπειτα από μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη πρόσκληση σε στρατιωτική βάση κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους στρατηγούς και ναυάρχους των ΗΠΑ στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

«Υπουργείο Woke»

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου συγκέντρωση στρατιωτικών ηγετών, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιτέθηκε σε αυτό που αποκάλεσε «δεκαετίες παρακμής» που προκλήθηκαν από πολιτικές της «πολιτικής ορθότητας» στον αμερικανικό στρατό.

«Οι ανόητοι και απερίσκεπτοι πολιτικοί ηγέτες έθεσαν λάθος κατεύθυνση και χάσαμε τον δρόμο μας. Γίναμε το "υπουργείο Woke"», είπε ο Χέγκσεθ κατά την έναρξη της εκδήλωσης στο Κουάντικο της Βιρτζίνια. «Αλλά όχι πια», πρόσθεσε.

Το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο με ανώτερους ένστολους αξιωματούχους, καθισμένους μπροστά σε μια σκηνή με μια μεγάλη αμερικανική σημαία, ένα αναλόγιο και πινακίδες που έγραφαν: «Strength Service America».

Ο Χέγκσεθ επέκρινε την εμφάνιση των υπέρβαρων στρατιωτικών, λέγοντας: «Είναι εντελώς απαράδεκτο να βλέπουμε χοντρούς στρατηγούς και ναυάρχους στις αίθουσες του Πενταγώνου».

Είπε ότι όλα τα τεστ φυσικής κατάστασης θα βασίζονται μόνο σε ανδρικά κριτήρια και τόνισε τη σημασία των προτύπων περιποίησης.

«Η εποχή της αντιεπαγγελματικής εμφάνισης τελείωσε. Τέλος οι μουσάτοι», είπε ο Χέγκεθ στο κοινό, το οποίο παρέμεινε σιωπηλό.

«Αν τα λόγια που λέω σήμερα σας απογοητεύουν, τότε θα πρέπει να κάνετε το έντιμο πράγμα και να παραιτηθείτε», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας.

