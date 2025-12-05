Θεσσαλονίκη: Η κακοκαιρία Byron έριξε από τους ανέμους το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο δημαρχείο

Κατέρρευσε το πρωί της Παρασκευής το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί μπροστά στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που συνοδεύουν την κακοκαιρία Byron. Παρά το έντονο φαινόμενο, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από την πτώση του δέντρου.

Η κακοκαιρία Byron έχει επηρεάσει σημαντικά τη χώρα, προκαλώντας θυελλώδεις ανέμους και βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, οι δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση του μεγάλου χριστουγεννιάτικου δέντρου που είχε στηθεί μπροστά στο δημαρχείο, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση και την ασφάλεια του σημείου, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Άμεσα κλήθηκε συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται ήδη στο χώρο για να απομακρύνει τα συντρίμμια και να προχωρήσει στην επανεγκατάσταση και σταθεροποίηση του δέντρου. Οι αρχές επισημαίνουν τη σημασία της προσοχής και τη μείωση των μετακινήσεων, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα έκτακτα περιστατικά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές με έντονα καιρικά φαινόμενα. Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας Byron απαιτεί συντονισμό και προσοχή, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών και την υποδομή των πόλεων.