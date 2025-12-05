Tεράστια ανατροπή στο Stranger Things: Βίντεο με την επική αντίδραση των ηθοποιών
Το Stranger Things φτάνει στο τέλος του, αλλά ο Will μόλις αποκάλυψε την πιο ανατρεπτική πτυχή του χαρακτήρα του.
Το ακόλουθο άρθρο περιέχει spoilers, οπότε διαβάζεις με δική σου ευθύνη, τον νου σου!
Το Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, αλλά πριν το κάνει φροντίζει να χαρίσει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της σειράς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα; Το μεγάλο twist στο τέλος του επεισοδίου 4, όταν αποκαλύπτεται ότι ο Will Byers έχει τις δικές του υπερδυνάμεις και μάλιστα τις ενεργοποιεί ακριβώς τη στιγμή που όλα μοιάζουν χαμένα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
