Tεράστια ανατροπή στο Stranger Things: Βίντεο με την επική αντίδραση των ηθοποιών

Το ακόλουθο άρθρο περιέχει spoilers, οπότε διαβάζεις με δική σου ευθύνη, τον νου σου!

Το Stranger Things ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία, αλλά πριν το κάνει φροντίζει να χαρίσει μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της σειράς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα; Το μεγάλο twist στο τέλος του επεισοδίου 4, όταν αποκαλύπτεται ότι ο Will Byers έχει τις δικές του υπερδυνάμεις και μάλιστα τις ενεργοποιεί ακριβώς τη στιγμή που όλα μοιάζουν χαμένα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr