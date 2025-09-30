Reuters: Οι ρόλοι-κλειδιά Μπλερ και Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επόμενη ημέρα στην Λωρίδα της Γάζας εμπεριέχει σημαντικές αρμοδιότητες για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας

Reuters: Οι ρόλοι-κλειδιά Μπλερ και Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. 

Το σχέδιο για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος τη Δευτέρα (29/09) περιελάμβανε βαρυσήμαντους ρόλους στην μεταπολεμική διοίκηση του παλαιστινιακού θύλακα σε δύο ιδιαίτερα γνωστές προσωπικότητες της διεθνούς πολιτικής σκηνής: τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ.

Τι εμπεριέχει το σχέδιο

Η πρόταση του Λευκού Οίκου αναφέρει: «Η Γάζα θα κυβερνηθεί υπό την προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, μη πολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής», αν και δεν κατονομάζει κανένα άτομο ή ομάδα από την Παλαιστίνη που θα συμμετάσχει στη μετάβαση.

Η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο που θα ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης». Την ηγεσία του οργάνου θα αναλάβει ο Τραμπ, ενώ θα περιλαμβάνει άλλους αρχηγούς κρατών και μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Μπλερ.

Η επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών στη Γάζα και θα αποτελείται από «εξειδικευμένους Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες», οι οποίοι ακόμα δεν έχουν προσδιοριστεί. Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Βεβαρυμένο ιστορικό βρετανικής εμπλοκής στην περιοχή

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αναφορές για τη συμμετοχή του Μπλερ δεν έγινε θερμά αποδεκτή από τους υποστηρικτές του σχεδίου, λόγω της ιστορικής εμπλοκής του βρετανικού παράγοντα στην περιοχή και, ιδίως, της συμμετοχής του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ το 2003, η οποία βασίστηκε σε ισχυρισμούς ότι η χώρα διέθετε όπλα μαζικής καταστροφής, οι οποίοι αποδείχθηκαν ψευδείς.

Η εισβολή στο Ιράκ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2003 και τα στρατεύματα αποσύρθηκαν το 2011. Η εισβολή αυτή δέχτηκε ευρεία κριτική για την αποσταθεροποιητική της επίδραση στην περιοχή και τον ιδιαίτερα μεγάλο απωλειών που προκάλεσε. Ο ίδιος ο Μπλερ δέχτηκε κριτική μετά την κατάρρευση των ισχυρισμών του σχετικά με τα όπλα μαζικής καταστροφής.

Τι θα κάνει το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ο οργανισμός θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι «να ολοκληρώσει η Παλαιστινιακή Αρχή το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με την πρόταση, χωρίς να δίνεται ακριβές χρονοδιάγραμμα. Το σχέδιο αναφέρει ότι ορισμένες επενδυτικές προτάσεις και ιδέες έχουν εκπονηθεί από διεθνείς ομάδες, οι οποίες δεν προσδιορίζονται.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και πολλές μουσουλμανικές χώρες χαιρέτισαν το σχέδιο και τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ποια η πρόσφατη σχέση του Μπλερ με τη Γάζα;

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Μπλερ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον Τραμπ. Ο οργανισμός Tony Blair Institute think-tank δήλωσε ότι «έχει πραγματοποιήσει πολλές κλήσεις με διαφορετικές ομάδες σχετικά με την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας».

«Ο Τόνι Μπλερ; Με τίποτα»

Ο Μουσταφά Μπαργκούτι, γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, δήλωσε στην Washington Post: «Έχουμε ήδη υποστεί τον βρετανικό αποικιοκρατισμό. Έχει αρνητική φήμη εδώ. Αν αναφέρεις τον Τόνι Μπλερ, το πρώτο πράγμα που λένε οι άνθρωποι είναι ο πόλεμος στο Ιράκ».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε: «Ο Τόνι Μπλερ; Με τίποτα. Μακριά τα χέρια από την Παλαιστίνη».

«Τολμηρό και έξυπνο σχέδιο»

Στην δήλωσή του μετά την ανακοίνωση του σχεδίου ο Μπλερ χαρακτήρισε την ιδέα του Τραμπ «τολμηρό και έξυπνο σχέδιο». Εξέφρασε την υποστήριξή του στον Τραμπ για την πρότασή του να ηγηθεί του συμβουλίου που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

